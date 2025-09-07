ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮獨棟電梯民宿「一層一房」！坐擁湛藍太平洋窗景

JJ.Hsu 男⼦散步中

JJ.Hsu 男⼦散步中 JJ.Hsu 男⼦散步中

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

花蓮特色民宿「光之角落 SunnyCorner B&B」，位於花蓮市北濱街，獨棟電梯民宿空間，每間房間都擁有花蓮最美太平洋窗景。只要步行就可以抵達東大門夜市，在民宿附近還有來到花蓮旅行必訪的特色店家豆茶寮與Giocare；這裡是體驗花蓮景點旅行與花蓮美食小吃，不能錯過的民宿。

交通
從花蓮轉運站搭乘公車，車程約20至30分鐘即可抵達，搭乘大眾運輸也可以輕鬆抵達。如果是開車前往，可以將汽車停至民宿前方的北濱公園停車場，或是海濱街上的路邊停車位。

外觀
醒目的白色獨棟建築，是許多愛上花蓮海洋的旅人，每年都會固定回訪的花蓮質感民宿。雖然建築看起來相當龐大，但其實只有規劃三間房間，讓旅客都可以享受到最舒適又寬敞的民宿房間。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

環境
一樓規劃為交誼大廳，三面採光挑高空間，是花蓮民宿中少見的舒適公共空間，館方也有提供微波爐、咖啡茶包等，入住期間旅客都可以自由使用。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲如果想要騎乘腳踏車漫遊花蓮市區，也有提供腳踏車讓旅客使用。

設施
房間設備有電視、冰箱、吹風機、浴缸（依房型）、乾濕分離衛浴、免治馬桶、洗浴用品、Wi-Fi、陽台。公用設備有交誼大廳、腳踏車、微波爐。

房間介紹
規劃有三間雙人房，一層一間房間，是喜歡輕鬆度假的旅客最愛的獨立環境。全館採電梯進出，入住更加安全便利，不需要辛苦的扛行李箱爬樓梯。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

肆樓雙人房
我今天入住的是光之角落肆樓雙人房，只要搭乘電梯就可直達房間。一走進房間便會被來自大海的自然光吸引目光，房間使用大量的落地窗設計，讓整體的空間可以自然明亮，如同民宿名為光之角落，在房間每個角落都可以感受到光，和花蓮獨有的大海魅力。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間格局
與大家習慣的方正格局不同，卻恰好成為規劃房間的空間優勢，在不同的空間規劃為獨自的功能區域，像是角落空間規劃為架高臥榻區，旅客可以在此欣賞窗外美景，享受咖啡、熱茶。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間中央提供一張雙人床鋪
使用的傢俱都是有點年代的款式，這也是光之角落房間的最大特色。不刻意追求現代流行之物，而是將舊物文化保留在民宿中，讓來自國內外的花蓮旅客，都可以感受到用心接待。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲窗邊規劃有雙人沙發組，方便旅客休息小憩，享用來自東大門夜市與花蓮市區美食小吃。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲站在窗邊就可以遠眺白雲、沙灘、大海，滿滿的花蓮度假儀式感。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲入住會使用到的電視、冰箱、快煮壺等，也都為旅客準備齊全。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

綠色植栽妝點的戶外陽台
這裡是最令我印象深刻的房間一隅，各式蕨類與龜背芋，在海風的吹拂下隨意舞動，真的會讓人不想離開房間，只想靜靜的坐在陽台，看本書、喝杯啤酒，享受最寧靜的花蓮行程。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，還有免治馬桶、泡澡浴缸可以使用，洗浴用品提供的茶籽堂。

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

附近店家推薦

北濱麵店

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲花蓮在地推薦必吃麵店，用餐時間一到，馬上湧入眾多花蓮在地人用餐。

豆茶寮

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲來到花蓮不能錯過的日式茶館，有各式焙茶與日式甜點可以選擇，也有提供甜點伴手禮外帶服務。

一青苑手工茶殿

▲▼光之角落 SunnyCorner B&B。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲只要持光之角落房卡或訂單Email畫面，即享飲品9折優惠，選擇外送到光之角落也享飲品9折優惠。

心得
今天來到網路人氣超高的光之角落 SunnyCorner B&B，窗外就可以欣賞來自太平洋的優雅浪花，步行十至十五分鐘，就可以抵達花蓮旅行景點東大門夜市。房間寬敞、設備齊全，是來到花蓮旅行出差的質感民宿推薦。

光之角落 SunnyCorner B&B

地址：花蓮縣花蓮市北濱街128號
電話：0965－069128
營業時間：09：00－21：00

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

