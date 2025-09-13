八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！每一房皆規劃有露天陽台

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者柯珮萱

彰化華宿文旅，位於彰化市八卦山半山腰上，現代工業風格建築，寧靜悠然的大廳空間，可以見到結合紅磚意象而打造的建築細節，這裡是迎接旅人展開彰化文化旅遊的彰化商旅，也是體驗彰化深度旅遊的最佳住宿夥伴。

停車場資訊

彰化華宿文旅規劃有旅客專屬停車場，在門口跟警衛先生告知房號與姓名後，就會引導入內停車，在入住期間都可以自由進出，採先到先停，如果停車場已滿，也可以將汽車停至附近的白線處與汽車停車格。

彰化華宿文旅設施介紹

房間設備：迎賓點心、冰箱、吹風機、洗浴用品、乾濕分離衛浴。

公用設備：大廳空間、飲水機、停車場、自動販賣機、腳踏車。

彰化華宿文旅環境介紹

位於彰化縣彰化市中興路19號，是彰化地區最為精華的文教區域，周邊擁有彰化師範大學、建國科技大學、彰化高中、彰化高商等彰化重要學府。

在彰化華宿文旅周邊，有許多來到彰化不能錯過的彰化景點，像是彰化八卦山大佛風景區、彰化南天宮等彰化熱門景點推薦，開車半小時也可以順利抵達彰化鹿港老街，地理位置相當便利。

大廳空間

在彰化華宿文旅大廳中，可以見到融入磚窯文化而成的圓弧天花板，以大量玻璃窗營造出室內通透感，戶外自然光線自然灑落在大廳空間，這裡是感受華宿文旅建築之美的公共區域，也是讓旅客休憩享受彰化美食小吃的最佳位置。

飲水機

彰化華宿文旅響應環保政策，房間沒有提供瓶裝礦泉水，在各樓層都有設置飲水機，旅客可以直接使用房間的冷水壺裝水飲用。

自動販賣機

▲在彰化華宿文旅一樓設置有自動販賣機，如果半夜肚子餓想要吃點東西，也不用外出就可以購買泡麵點心。

彰化華宿文旅房間介紹

劃有「經典雙人房」、「豪華雙人房」、「豪華四人房」三種不同房型，旅客可以依據人數與住宿需求，選擇適合房型，在預定房間時，大家可以自由選擇含早餐方案，或是不含早餐的方案，這也是彰化華宿文旅提供的貼心彈性選擇。

經典雙人房

彰化華宿文旅經典雙人房，是館內相當熱門的房型，每間經典雙人房，空間坪數大致相同；房間以木質調融合工業風設計，雙人床舖搭配工業風桌椅組，不使用傳統傢俱，將空間完整保留給旅客使用。

▲入住會使用到的冰箱、水壺，也都為旅客準備齊全。

▲房間都是有陽台規劃，可以到戶外享受彰化微風吹拂，提醒大家全館禁煙，在陽台也是不行抽菸的。

▲衛浴空間採乾濕分離設計，使用更加安全便利，洗髮精沐浴乳等也都有提供。

▲彰化華宿文旅與在地店家合作，所以在房間中也有提供特約店家資訊，官方小編也會提供特約店家優惠券讓大家到店家使用。

▲房間提供迎賓點心與彰化在地水根肉乾讓大家品嚐，從這些細節就可以感受到彰化華宿文旅的熱情接待，以及與彰化深度合作的用心規劃。

每間房間格局都不同

彰化華宿文旅每間經典雙人房，格局都有些許不同，在訂房時無法指定樓層跟房型，大家要特別注意喔！我會把我這次拍攝的房型跟大家分享，讓大家知道更多房間細節。

豪華雙人房

如果你喜歡房間空間較為寬敞，那這間豪華雙人房就是你的首選房型，沒有做隔間設計，而是利用家具擺件做出空間區隔；睡眠區域設置在窗邊空間，房間採雙側開窗，室內採光十分良好，白天不需要開燈就已經足夠明亮。

▲在房間另一側，規劃為沙發座椅，可以在房間休息小憩，享受彰化推薦宵夜美食。

▲房門一側有開放式衣櫃可以收納衣物，冰箱、迎賓點心、水壺等也都放置在相同位置。

▲衛浴空間依然是規劃為乾濕分離，洗浴用品也都準備齊全。

豪華四人房

彰化華宿文旅豪華四人房，是許多彰化親子旅客指定入住房型，房間沒有做過多設計擺件，只提供入住所需設備，將空間保留給旅客使用。

▲房間提供兩張雙人床舖，搭配工業風系統桌椅組，可以使用筆電處理公務，整理妝髮也更加方便。

▲房間有外陽台設計，白天將窗簾拉開就已經足夠明亮，如果是入住這間房型，大家可以站在陽台拍攝遠方的八卦山大佛。

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，旅客入住會使用的設備也都相當齊全。

彰化華宿文旅早餐介紹

如果大家是選擇早餐房型，入住當天會提供LINE線上早餐表單填寫，隔日早上七點半，會將早餐送至電梯前方的專屬櫃子，餐點都有做保存處理，不用擔心會與外界接觸。

早餐

其實我本來以為就是簡單的飲料搭配漢堡或是蛋餅，但沒想到還有蘿蔔糕等可以吃，相當於一人有兩份早餐可以品嚐，好吃又飽足感十足。

雁歸雞湯拉麵店

彰化華宿文旅住宿評論心得

今天安排彰化兩天一夜旅行，選擇入住網友推薦彰化住宿華宿文旅住宿，房間舒適空間寬敞足夠，入住期間有任何需求，工作人員也會即時協助，這裡是開箱彰化美食小吃，深度體驗網路推薦彰化行程景點的絕佳住所，也是跟家人好友安排彰化家庭團體旅遊。

推薦必住的彰化質感商旅，如果大家想要規劃公司部門彰化員工旅遊，或是想要體驗彰化兩天一夜輕旅行，可以參考入住位於彰化八卦山風景區附近的華宿文旅。

彰化華宿文旅

地址：彰化縣彰化市中興路19號

電話： 0970－287068

營業時間：入住：15：00、退房：11：00

