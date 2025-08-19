新竹療癒夜湯贈早餐Buffet！四周綠林一望無際　還有迷你動物園

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

「新月塢溫泉」位於新竹尖石雲霧圍繞山腰之間，山巒高低重疊形成的尖石溫泉秘境，是安排新竹旅行一日遊，最悠然自在的景點選擇。十小時夜湯紓壓，拋開忙碌生活，與自我對話、感受旅行沉澱，還享咖啡點心與自助早餐，讓旅人可以好好的感受新月塢溫泉的溫柔擁抱。

停車場資訊

▲新月塢溫泉依山勢而築，在咖啡廳與湯屋區附近，都有規劃客用停車場，停妥汽車後就可以直接步行抵達目的地。

設施介紹

房間設備有快煮壺、冰箱、除濕機、泡湯浴缸、乾濕分離衛浴、洗浴用品；公用設施有飲水機、溫泉夜湯、大眾湯池（尚未開放）、獨立湯屋、咖啡廳、可愛動物區。

環境介紹

鄰近薰衣草森林（新竹尖石園區）、新竹內灣老街、新竹關西老街、青蛙石天空步道、比麟瀑布等，新竹尖石景點與新竹老街商圈。依山勢而築的新月塢溫泉園區，園區滿布綠樹植栽，都市不常遇見的蜻蜓、蝴蝶、飛蟲，在眼前緩慢掠過，碧綠荷花池中婀娜悠遊的錦鯉群，來到新竹景點新月塢溫泉，如同走進不同時光的自然國度，可以接觸山林，認識山林，感受山林。

大廳空間

▲大廳空間規劃飲水機與補給站，如果需要購買飲料、泡麵、備品等，都可以在此選購。

可愛動物區

可以近距離觀賞西非侏儒羊、瓦萊黑鼻羊、紅頸袋鼠、佛萊明巨兔、狐獴等可愛動物，大家在進行旅客登記時，櫃台會提供牧草、動物糧食，讓大家餵食羊群與狐獴。

▲如果是新竹親子旅客，家長們要時刻注意小朋友的安全，並要注意跟動物的接觸距離。

咖啡廳

規劃旅客專屬咖啡廳，大家在泡湯期間都可以自由使用自動咖啡機、飲料機、迎賓點心等，品嚐咖啡享受度假時光，是來到新竹秘境新月塢溫泉最棒的享受。

早餐介紹

在享受完舒服的夜湯體驗，大家一定是飢腸轆轆，想要飽餐一頓吧！貼心的早餐服務也是新月塢溫泉，可以成為新竹尖石溫泉推薦名單的原因之一，早餐採自助式Buffet供餐，餐點種類雖然不算太多，但基本的時蔬熱菜，白粥麵包等，通通都有提供。

房間介紹

我今天預定泡湯的是標準雙人房，房間規劃為休息區與泡湯區，房間提供雙人大床一張，還有舒適的客廳區，可以小憩品嚐新竹美食小吃。房間空間還蠻寬敞的，泡湯後休息所需的設備都有提供，像是吹風機、小冰箱、快煮壺等都有提供，基本上大家只要攜帶習慣的盥洗用具與換洗衣物，就可以好好的放鬆體驗溫泉夜湯。

在房間另一側，規劃為衛浴與泡湯空間

以前預約湯屋時，都覺得時間不太足夠，一眨眼泡湯時間就已經結束，所以我還滿推薦大家可以選擇新月塢溫泉，十小時夜湯讓你盡情放鬆舒壓，如果累了還可以在舒適的床鋪休息。

心得

今天來到新竹尖石新月塢溫泉，感受從未接觸過的夜湯體驗，來到新月塢溫泉，可以體驗到聞名全台新竹尖石碳酸泉，還有咖啡廳、可愛動物區、自助式早餐等，讓泡湯民眾可以好好的度假放鬆，如果大家最近想要規劃新竹旅行，可以參考選擇新月塢溫泉。

新月塢溫泉

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村14鄰160號

電話：03－6212210

