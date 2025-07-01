我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

在新北金瓜石有間立於山海之間、擁有無敵海景與絕美自然景觀的秘境民宿「應許美地民宿 THE PROMISED LAND BnB」，這裡是深入探索水湳洞景觀美食、捕捉金瓜石自然景觀的絕美山海景民宿，也是許多國際旅客來到金瓜石旅行放鬆、感受金瓜石黃金礦業歷史風華、朝聖九份老街美食，推薦必訪的海景包棟民宿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車資訊

如果大家之前曾經開車前往九份老街，一定知道假日要在九份老街順利的找到停車場，真的相當困難耗時。應許美地民宿為入住旅客規劃專屬停車場，針對電動車主，也有設置電動車充電樁，大家如果有相關需求，在入住前可以打電話詢問民宿主人。

交通資訊

自行開車

如果是自行開車前往，大家可以直接Google Map設定應許美地地址，我這次實際測試汽車導航，可以很順利地抵達，大家不用擔心在山區會迷失方向。

大眾運輸

►板橋火車站出發：搭乘965台灣好行－九份金瓜石線，至「瓜山國小（戰俘營）站」下車，再步行36分鐘即可抵達；或至「九份派出所站」下車，轉乘856台灣好行黃金福隆線，至「黃金瀑布站」下車，再步行15分鐘即可抵達。

►九份老街出發：搭乘856台灣好行黃金福隆線，至「黃金瀑布站」下車，再步行15分鐘即可抵達。

►基隆轉運站出發：搭乘788基隆－水湳洞，至「黃金瀑布站」下車，再步行15分鐘即可抵達。

設施介紹

►房間設備：冷暖氣機、靜音冰箱、電扇、除濕機、吹風機、WiFi 無線網路、乾溼分離衛浴、洗浴用品（響應環保沒有提供一次性備品）。

►公用設施：迎賓點心、大廳、飲水機、停車場。

環境介紹

規劃有海景四人房三間，針對不同入住人數，提供不同房價優惠，如果是一人獨自旅遊，民宿主人也很歡迎大家前來感受水湳洞之美。有寬敞的戶外空間，天氣晴朗時，坐在戶外可以遠眺北方三島（彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼），欣賞聞名國際的金瓜石陰陽海景。

走進應許美地民宿，一樓規劃為客用大廳，看起來很像是咖啡廳風格，其實應許美地民宿前身，真的是水湳洞在地經營多年的咖啡廳，由現在的民宿主人接手後，才以民宿為主經營。如果大家想要喝杯冰咖啡，這裡也是有販售的。

▲在民宿大廳也有提供桌遊讓大家自由使用。

▲▼民宿的親人貓咪在庭院散步巡邏，偶爾還會在門口跟大家進行對話。

▲大家如果半夜肚子餓，民宿主人有為旅客準備豐富的餅乾點心。

▲▼二樓中央空間設計為客廳與親子空間，家長可以帶著小朋友在此閱讀書籍，進行遊戲活動。



房間介紹

一樓海景四人房

在一樓規劃有海景四人房一間，由於民宿沒有設置電梯，如果是親子旅客或是有長輩同行入住，就很適合選擇一樓房間。房間提供兩張加大雙人床，L型兩側開窗，可以引入戶外的自然光線。坐在房間客廳，就可以欣賞到戶外的自然風景，煮杯熱咖啡，靜靜的坐在窗邊欣賞隨風搖曳的山林。

房間的設備相當齊全

有冰箱、除濕機、電風扇等，房間中沒有提供電視機，其實這是民宿主人的巧妙安排，在這金瓜石山中秘境，靜靜地感受這上天賜與的自然環境，才是入住應許美地民宿，最令人期待的住宿體驗。

▲房間衛浴規劃為乾濕分離，也有提供洗髮精、沐浴乳，方便旅客使用。

二樓海景四人房A

我今天選擇入住的是二樓房間，房間規劃為雙側開窗，採光十分良好，白天不需要開燈就足夠明亮，窗邊設置兩張雙人加大床鋪，空間感受也十分良好，不會過於擁擠。

▲如果大家想要播放音樂營造氣氛，房間中有藍牙喇叭可以直接連線使用。

▲我最喜歡房間的戶外陽台，可以坐在戶外享受來自掠過陰陽海面的溫柔海風，感受最悠然的水湳洞秘境美景。

二樓海景四人房B

二樓另一間海景四人房，空間規劃大同小異，房間動線依然十分良好，保留足夠的客用空間，L型兩側開窗，搭配雙人加大床鋪。戶外陽台可以享受新鮮空氣，感受自然生態的蟲鳴鳥叫。

早餐

應許美地民宿為入住旅客準備好吃又健康的豐盛早餐，在入住登記資料時，會先詢問大家早餐的用餐時間，大家隔天直接到大廳用餐即可。

鄰近景點推薦

水湳洞選煉廠遺址

求學時期在書本上讀到的十三層遺址，網稱台北天空之城，也就是過去的台金舊礦廠，在礦業經營停止後，留下的選煉廠建築，是許多喜歡歷史文化與攝影愛好必訪的水湳洞景點。

長仁亭（夜景）

▲走上階梯，長仁亭是欣賞水湳洞夜景的最棒地點，如果大家想要捕捉完美夜景，要記得攜帶快門線腳架拍攝。

一線天（金瓜石摸乳巷）

過去為了採礦冶鍊人工開鑿的水圳路，在巨石中央的劃開天際的狹窄通道，也就是一線天與摸乳巷的名稱由來。穿過金瓜石一線天（摸乳巷），踏著石頭路與水管路前進，就會遇見跨越山頭的內九份溪圳橋。

外九份溪圳橋（黃金橋、三層橋）

矗立於溪谷的外九份溪圳橋（黃金橋、三層橋），上層建於日治時期、中間建於民國時期、最下層建於清朝時期，是許多人來到金瓜石一定要造訪的秘境攝影景點。

陰陽海

▲閃著藍黃色澤的絕美漸層海面，是旅人嚮往的水湳洞之美。

心得

特地安排入住擁有絕美山海景色的應許美地民宿，房間寬敞舒適，入住還享有豐盛早餐。如家人般親切的民宿主人，讓我在新北金瓜石山中，度過難以忘懷的山海夜晚。如果大家想要安排瑞芳金瓜石兩天一夜旅行，推薦可以選擇入住水湳洞應許美地民宿。

應許美地民宿

地址：新北市瑞芳區長仁路38號

電話：02－24961488

時間：15：30入住、11：00退房

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG、部落格

【你可能也想看】

►台東免門票溪谷秘境！四周環繞療癒綠林 可愛魚群排隊吃腳皮

►攀牙府隱藏版竹筏漂流！清澈河道上載浮載沉超愜意 穿梭山林探險

►恆春咾咕石老屋藏秘境！斑駁牆面搭配九重葛瀑布 蜜糖吐司是必點