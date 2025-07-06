入住108年紅磚古宅！66坪大空間融入綠意庭院　安平包棟民宿推薦

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

台南安平區新開幕包棟民宿「樹沐漱石民宿」，是一間由108年老宅改建而成的台南老宅民宿，時間留下的紅磚結構，依然昂首挺立，撐起這座網路推薦必訪台南包棟民宿（有提供幼兒用品設備，訂房可以詢問準備），滿布植栽的戶外庭院，是樹沐漱石用心打造的台南包棟民宿自然空間，這裡是感受台南悠然與溫柔陽光的台南安平老宅民宿，也是開箱台南安平美食的最佳住所。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車資訊

民宿目前沒有提供專屬停車場，但大家不要擔心停車不便。在入住前，管家會傳訊息提供民宿停車資訊，我先將民宿提供的停車資訊整理如下，大家可以參考以下民宿提供的停車資訊喔。

►CITY PARKING 城市車旅停車場 台南安平運河站（步行5分鐘）

►民權路四段北側抽水站停車場（步行6分鐘）

►東興洋行廣場臨時停車場（步行8分鐘）

►安平古堡收費停車場（步行8分鐘）

計程車下車位置

如果大家是從台南高鐵站或是台南火車站，轉乘計程車前往民宿，建議大家可以在效忠街下車，再步行穿過巷子約1至2分鐘即可抵達民宿。

設施介紹

►房間設備：冷氣機、浴缸（依房型）、乾濕分離衛浴、洗浴用品。

►公用設施： 交誼客廳、戶外庭院、飲水機、IH爐、咖啡機、微波爐、烤箱、廚具杯盤、迎賓點心、冰箱、Marshall音響、家庭劇院。

環境介紹



戶外庭院

推開看似沉甸的木頭大門，走進與世隔絕的美好世界，台南包棟民宿少見的寬敞老宅庭院，使用石板、碎石等自然材料，搭配成排的綠樹植栽，營造寧靜的自然庭院。

▲如果大家是台南家庭旅遊包棟入住，戶外庭院可以提供聚會烤肉，是許多人夢寐以求的台南戶外聚會空間。

▲館方特地在戶外庭院設置獨立廁所，讓入住旅客使用更加便利。

客廳空間

民宿保留台南安平老宅平房設計，所以客用客廳是規劃在戶外獨立空間，在進行空間規劃時，也將過去留下的紅磚牆完整保留，一同陪伴旅客度過最完美的台南兩天一夜旅行。

客廳設計

我非常喜歡民宿客廳設計，原木桌板木作橫梁，搭配相同木質調的木門木窗，這是民宿用心營造的靜謐空間，將現代的便利設施搭配溫暖又帶有歷史感的典雅風格。

▲完美的獨立空間，館方使用投影機營造家庭劇院空間，不管是要追劇看電影，播放音樂陪伴，都完全沒有問題。

▲館方貼心提供IH爐、冰箱、烤箱、微波爐等，如果旅客有需求都可以自由使用。

▲一天不喝咖啡就覺得渾身不對勁的各位，民宿貼心提供整套咖啡機、咖啡豆等設備，讓咖啡客們可以享受咖啡的幸福時光。

房間介紹

民宿規劃有三間房間，有兩間二人房，一間四人房，最多可容納八人包棟入住，基本上房間都是以舒適的睡眠空間規劃，所以沒有提供電視機讓大家使用，讓大家回到房間都可以好好的休息充電。

二人房

先跟大家介紹民宿第一間二人房，這間也是館內空間最小的房間，但大家不用擔心，恰到好處的房間空間，兩人入住其實也相當足夠。

灰色調牆壁＋暖色燈光

推開房門就是房間的雙人床舖空間，灰色調空間搭配暖系燈光，大家可以見到房間沒有多餘的裝潢擺飾，只有為旅客休息而規劃的質感空間。

衛浴採乾濕分離

房間衛浴規劃洗手台是設置在窗邊角落，洗浴空間則是規劃為乾濕分離，入住會使用到的洗浴用品也都一應俱全。

二人房（附浴缸）

民宿第二間二人房，相較於第一間二人房來說，空間寬敞許多，帶兩個大行李箱入房也完全沒有問題。房間依然保持簡潔風格，沒有多餘的家電擺飾，房間規劃為單面開窗，只要將窗簾拉起，其實就已經足夠明亮，不會過於昏暗讓人不適。

▲我很喜歡房間使用的木頭床邊桌與質感燈具，給人一種溫暖的自然美感。

壁掛衣櫥

房間沒有使用傳統衣櫥，而是以壁掛衣架取代，以旅客使用的習慣來說，我覺得這樣反而可以讓房間更加寬敞，衣物收納上也更加方便。

▲衛浴依然是規劃為乾濕分離，這間房間也是館內唯一有提供浴缸的房型。

四人房

民宿四人房我覺得有種日式禪風感，不使用傳統床架，將地坪拉高作為通鋪空間，房間採雙側開窗，採光十分良好，房間的人流動線相當簡潔流利。

▲在床邊還有設置簡單的沙發休息區，大家可以在這裡稍作休息，等待出門開箱台南美食小吃。

擁有戶外庭院

房間提供兩張雙人床鋪，以四人入住來說其實空間相當剛好，我最喜歡這間房間的就是戶外的獨立庭院，就像日本一戶建中常有的庭院設計，雖然空間不算太大，但這隨風搖曳的景觀庭院，令人彷彿置身異國度假，無比愜意。

▲衛浴空間依然規劃為乾濕分離，讓旅客使用更加安全便利。

住宿心得

台南新開幕的樹沐漱石民宿，是近期人氣超高的台南安平包棟民宿，走過108年的台南老宅民宿，入住享有66坪超大台南包棟民宿空間，戶外庭院可以享受台南民宿烤肉聚會，舒適又方便的客廳空間，可以追劇享受家庭劇院，或是家庭聚會包棟開箱台南安平美食小吃，步行五分鐘就可以抵達台南安平老街，是來到台南旅遊兩天一夜，不能錯過的台南家庭旅遊住宿。

樹沐漱石民宿

地址：708台南市安平區效忠街25號

電話：0926－616869

營業時間：入住時間15：00、退房時間11：00

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：部落格、粉絲團

►彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！料多實在還有買5送1

►東京甜甜圈「I'm donut？」台北首店地點曝光 預計7月開幕

►30隻「史努比軍團」快閃澎湖 還有花火節無人機秀、5處卡打點