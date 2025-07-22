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撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

「墾丁貝拉司漫民宿」是人氣相當高的質感現代風格包棟民宿，許多外國旅客與台灣旅客來到墾丁旅行，會指定入住這家。入住享有戶外烤肉空間，還可以跟老闆交流酒吧調酒文化，如果要參加墾丁音樂祭或恆春市集活動，很推薦住這間包棟民宿！

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停車場資訊

▲提供入住旅客專屬停車場，停車空間相當足夠。

搭乘大眾運輸

▲從高鐵左營車站2號出口搭乘墾丁快線，至恆春轉運站再轉乘計程車或是租機車前往，車程五分鐘即可抵達。

設施介紹

房間設備有電視、分離式冷氣機、電扇、冰箱、熱水壺、冷水壺、乾濕分離衛浴、洗浴用品、迎賓點心。公用設施有交誼空間、戶外烤肉區、戲水池、飲水機、自助洗衣。

環境介紹

民宿附近有整片稻田，是種植瑯嶠有機白米的有機田地，自然環境生態豐富，在不同的季節造訪，都可以見到截然不同的景致。

戶外烤肉區

在一樓戶外庭院，規劃有旅客專用烤肉空間與戶外座席。從墾丁貝拉司漫民宿開車三分鐘就是全聯福利中心，如果需要補充食材也相當方便。

戲水池

小朋友們可以在此戲水玩樂，家長在一旁的交誼空間小酌聚會，感受屏東恆春的愜意日常。這次剛好天空灰濛濛飄著細雨，有點可惜。

飲水機＆自助洗衣

▲響應環保，沒有提供瓶裝礦泉水，旅客可以使用房間的冷水瓶，到一樓的飲水機裝飲用水。

酒吧

如果你跟我一樣是第一次到墾丁貝拉司漫民宿，一定會被這裡的酒吧空間吸引目光！其實老闆以前曾經在墾丁大街開過酒吧，因為疫情等因素，先暫時收掉店面，所以在貝拉司漫民宿中，還可以見到老闆留下的酒牆。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



房間介紹

墾丁貝拉司漫民宿規劃有「景觀雙人房」、「豪華雙人房」、「豪華家庭房」、「田野家庭房」不同房型，旅客可以依據入住人數與住宿需求，挑選適合的房型入住。

景觀雙人房

我今天入住的是景觀雙人房，這間房間最大的優點，就是室內180度都可以見到不同的戶外景觀。天氣晴朗時，可以坐在陽台欣賞黃澄澄的飽滿稻穗，在田野中隨風搖曳。房間空間十分寬敞，雙人入住帶兩個大行李箱都不顯擁擠，三邊都有做採光規劃，只要拉開窗簾室內就會很明亮。

▲房間中還有提供迎賓點心與飲料等，大家都可以自由取用，入住會使用到的冰箱、熱水壺等也都有提供。

衛浴空間與休息空間做出區隔

空間更加寬敞，除了乾濕分離規劃，還有提供浴缸讓旅客使用。入住會使用的洗浴用品等都有提供，還有額外提供潤膚乳讓大家使用，真的十分貼心。

早餐介紹

提供入住旅客精緻早餐，餐點是以套餐形式供餐，老闆希望每一位入住的朋友，都可以放下手機，好好享用這營養又健康的料理，為接下來的墾丁旅行，做好萬全準備。

心得

墾丁貝拉司漫民宿絕對是旅人的首選民宿，房間空間寬敞、設備齊全，還有戶外烤肉區與專屬停車場。親近自然的環境可以充分感受田野風光，想要玩水或衝浪，也只要開車十至十五分鐘，就可以抵達墾丁南灣。

墾丁貝拉司漫民宿

地址：屏東縣恆春鎮龍泉路117－1號

電話：0905－652818

營業時間：08：00－22：00

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