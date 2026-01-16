ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
苗栗牡丹花展開幕！12品種「盛況到2/6」　免裝備露營新添球型帳

▲苗栗卓蘭花露農場今（16日）起迎來牡丹花展，最佳賞花期預計到2月6日。（圖／業者提供）

▲苗栗卓蘭花露農場今（16日）起迎來牡丹花展，最佳賞花期預計到2月6日。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗卓蘭花露農場去年耗資逾2千萬元打造「牡丹花館」，今（16日）起迎來第二年牡丹花展，賞花期預計到2月6日。業者表示，牡丹花期不到一個月，12個品種在過年前會開完，想一睹平地「花中之王」的民眾，不妨把握年前前往。

▲牡丹花貴為「花中之王」，成立牡丹花館為場長多年來的心願。（圖／業者提供）

▲牡丹花貴為「花中之王」，成立牡丹花館為場長多年來的心願。（圖／業者提供）

牡丹花貴為「花中之王」，一來從日本進口要價不菲，二來因10天需要換一次花，不容易照顧，卻是場長陳基能多年來的心願，他期盼讓平地的大家也能欣賞牡丹花之魅力。

▲業者引進600棵牡丹花、12個品種，妝點160坪日式庭園風展區。（圖／業者提供）

▲業者引進600棵牡丹花、12個品種，妝點160坪日式庭園風展區。（圖／業者提供）

今年業者從日本進口600棵牡丹花，分別有島津紅、向陽、島之輝、紅輝獅子、八千代椿、向原、島根聖代、百花殿、連鶴、島大臣、黃冠、島錦等12個品種，妝點160坪日式庭園風格展區。

▲▼牡丹花館去年1月開幕；聖誕紅主題區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼牡丹花館去年1月開幕；聖誕紅主題區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花露農場,卓蘭旅遊,苗栗旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

業者說明，即日起開展的牡丹花為第一批，因氣候問題，預計過年前會開完，第二批牡丹花根系較不健康、植株較弱，導致後續花苞的孕蕾狀況不如預期理想，提醒專為牡丹遠道而來的民眾，把握即日起至2月6日這段黃金時期。

除了牡丹花外，農場也有英式花園、聖誕紅主題區、蘭花火鶴館可欣賞，門票一人250元（100元可以折抵消費）、6歲以下孩童免門票。

▲「橘舍三食」免裝備露營去年底增添6頂全新球型帳篷。（圖／業者提供）

▲「橘舍三食」免裝備露營去年底增添6頂全新球型帳篷。（圖／業者提供）

另外，鄰近花露農場的「橘舍三食」免裝備露營，於去年底增添6頂全新球型帳篷區。新帳區坐落於樹林環繞的園區內，以6公尺球型帳，打造宛如森林中的度假空間，享受輕奢假期。

▲「橘舍三食」免裝備露營，於去年底增添6頂全新球型帳篷。（圖／業者提供）

▲▼球型帳空間約11至12坪，規劃為兩大床房型，可入住2至4位成人，帳內配置乾濕分離衛浴與浴缸。（圖／業者提供）

▲「橘舍三食」免裝備露營，於去年底增添6頂全新球型帳篷。（圖／業者提供）

業者指出，全新推出的球型帳空間約11至12坪，規劃為兩大床房型，可入住2至4位成人，帳內配置乾濕分離衛浴與浴缸，並備有冷暖空調、冰箱、除濕機及北歐風落地燈等多項備品。帳篷以「在樹影之間生活」為設計概念，白天可聽鳥鳴，感受陽光穿梭林間，夜晚抬頭即是星空，度過放鬆而慵懶的時光。

▲「橘舍三食」一泊三食住宿專案，平日每帳8,800元起。（圖／業者提供）

▲「橘舍三食」一泊三食住宿專案，平日每帳8,800元起。（圖／業者提供）
橘舍三食同步推出「一泊三食」住宿專案，平日每帳8,800元起，內容包含迎賓柑甜點心、山里私廚柴燒無菜單晚宴，以及隔日中西式早餐，還能參加園區規劃的季節體驗活動。

