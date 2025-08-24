ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

《喵婆婆》提燈亮起　馬公市金色雙島藝術祭延長至9月14日

記者／陳洋報導

馬公市公所今（24）日召開「2025金色雙島藝術祭」成果茶會，宣布延長週末虎井免費交通船及拍照兌換活動至9月14日止，並正式亮相地景裝置《喵婆婆》提燈設計，象徵地方藝文融合社區景觀，深化虎井離島亮點。市長黃健忠強調，市公所未來將持續推動雙島藝文品牌，結合藝術介入、社區參與與離島振興，打造更具識別度的在地風貌。

▲▼《喵婆婆》提燈亮起 馬公市金色雙島藝術祭。（圖／記者陳韋男攝）

▲馬公市公所今（24）日召開「2025金色雙島藝術祭」成果茶會 。（圖／馬公市公所提供）

今年金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，首度獲海洋委員會科技文教處計畫補助，並獲得市民代表會支持，於今夏7月19日至8月3日舉行，涵蓋虎井與桶盤兩島。活動期間規劃地景藝術設置、寫生活動、美食品嚐與兌換機制，吸引市民及遊客參與。凡完成虎井八處指定拍照點打卡並分享至社群，即可兌換「藍地黃虎旗－金色雙島版本」限量毛巾及仙人掌冰品等，活動熱絡，週末船班幾近客滿。

黃市長指出，藝術祭以島嶼風土為發想，延續2024年基礎，擴大民眾參與，並透過桶盤與虎井的社區景觀結合藝術家設置，發展屬於馬公市的雙島視覺記憶。此次由藝術家操刀完成之《喵婆婆》作品，設置於虎井南岸面海平台，每日傍晚自動點亮手中提燈，除具夜間識別與地景引導功能外，更象徵長者守望、漁村光明，與社區文化深度契合，成為今年藝術祭最具辨識度之地景標的。

▲▼《喵婆婆》提燈亮起 馬公市金色雙島藝術祭。（圖／記者陳韋男攝）

▲此次由藝術家操刀完成之《喵婆婆》作品，設置於虎井南岸面海平台，每日傍晚自動點亮手中提燈 。（圖／馬公市公所提供）

此外，今年藝術祭亦規劃三場次寫生活動，帶領參與者描繪虎井與桶盤自然人文風景，作品現於馬公國小虎井分班圖書室展示，讓原停招校舍轉化為常設藝文空間，提供遊客深度認識在地之窗口。黃市長表示：「延長航班與兌換活動，是市公所擴散藝文效益、支持離島社區的具體行動。未來我們將持續規劃桶盤、虎井雙島聯展與常態展出，累積地方美學資產，提升城市文化價值。」

馬公市公所表示，延長期間每週六、週日將持續提供免費交通船往返虎井，數量有限，建議民眾提前至虎井登船處索票，相關活動與航班資訊可查詢馬公市公所官網及粉絲專頁。

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

推薦閱讀

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

《喵婆婆》提燈亮起 馬公市金色雙島藝術祭延長至9月14日

《喵婆婆》提燈亮起 馬公市金色雙島藝術祭延長至9月14日

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

Potato Corner將在雙北增開2家店

Potato Corner將在雙北增開2家店

台中石岡熱氣球8/29升空　交通攻略一次看

台中石岡熱氣球8/29升空　交通攻略一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

全球最強10大泡麵

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

《喵婆婆》提燈亮起 馬公市金色雙島藝術祭延長至9月14日

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366