《喵婆婆》提燈亮起　馬公市金色雙島藝術祭延長至9月14日

記者／陳洋報導

馬公市公所今（24）日召開「2025金色雙島藝術祭」成果茶會，宣布延長週末虎井免費交通船及拍照兌換活動至9月14日止，並正式亮相地景裝置《喵婆婆》提燈設計，象徵地方藝文融合社區景觀，深化虎井離島亮點。市長黃健忠強調，市公所未來將持續推動雙島藝文品牌，結合藝術介入、社區參與與離島振興，打造更具識別度的在地風貌。

▲馬公市公所今（24）日召開「2025金色雙島藝術祭」成果茶會 。（圖／馬公市公所提供）

今年金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，首度獲海洋委員會科技文教處計畫補助，並獲得市民代表會支持，於今夏7月19日至8月3日舉行，涵蓋虎井與桶盤兩島。活動期間規劃地景藝術設置、寫生活動、美食品嚐與兌換機制，吸引市民及遊客參與。凡完成虎井八處指定拍照點打卡並分享至社群，即可兌換「藍地黃虎旗－金色雙島版本」限量毛巾及仙人掌冰品等，活動熱絡，週末船班幾近客滿。

黃市長指出，藝術祭以島嶼風土為發想，延續2024年基礎，擴大民眾參與，並透過桶盤與虎井的社區景觀結合藝術家設置，發展屬於馬公市的雙島視覺記憶。此次由藝術家操刀完成之《喵婆婆》作品，設置於虎井南岸面海平台，每日傍晚自動點亮手中提燈，除具夜間識別與地景引導功能外，更象徵長者守望、漁村光明，與社區文化深度契合，成為今年藝術祭最具辨識度之地景標的。

▲此次由藝術家操刀完成之《喵婆婆》作品，設置於虎井南岸面海平台，每日傍晚自動點亮手中提燈 。（圖／馬公市公所提供）

此外，今年藝術祭亦規劃三場次寫生活動，帶領參與者描繪虎井與桶盤自然人文風景，作品現於馬公國小虎井分班圖書室展示，讓原停招校舍轉化為常設藝文空間，提供遊客深度認識在地之窗口。黃市長表示：「延長航班與兌換活動，是市公所擴散藝文效益、支持離島社區的具體行動。未來我們將持續規劃桶盤、虎井雙島聯展與常態展出，累積地方美學資產，提升城市文化價值。」

馬公市公所表示，延長期間每週六、週日將持續提供免費交通船往返虎井，數量有限，建議民眾提前至虎井登船處索票，相關活動與航班資訊可查詢馬公市公所官網及粉絲專頁。