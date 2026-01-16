ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著今年高雄冬日遊樂園公布主題IP為「超人力霸王」，高雄城市寒假旅遊氛圍全面升溫。迎接寒假與春節連假，高雄漢來大飯店同步推出冬季限定住房企劃，包含「冬日熊好玩」與「戀戀甜蜜夜」兩大專案，並從1月底起至3月3日止，規劃冬日遊樂園免費接駁專車，打造玩得安心、住得舒適的冬日港灣假期。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲漢來熊小提燈。

高雄漢來此次推出「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」住房專案，入住期間自2月1日至3月3日，平日每晚5500元起。凡入住指定專案，即可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈。

此外，大廳更設置漢來熊主題娃娃機，紅色機台搭配漢來熊插圖設計，讓旅客在入住之餘體驗驚喜互動，挑戰成功就有機會把漢來熊玩偶或多款精美好禮帶回家。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店也規劃冬日遊樂園免費接駁服務。

為了讓旅人在寒假與春節期間更輕鬆暢遊高雄，高雄漢來特別規劃冬日遊樂園免費接駁服務，串聯亞灣區熱門景點與大型活動場域，路線停靠以 Focus 13、駁二大義及冬日遊樂園為主，完善城市旅遊動線。

接駁服務將配合活動期間相關交通管制措施彈性調整，透過貼心的交通安排，讓入住旅客不用自行開車，即可自在穿梭港灣與城市之間。

▲▼天成逸旅舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲▼住天成逸旅舶寓高雄2晚送「天成餐旅大亨」飯店版大富翁桌遊。（圖／業者提供，下同）

▲▼天成逸旅舶寓高雄。（圖／業者提供）

而由鳳凰旅遊與天成飯店集團共同打造的旅宿「天成逸旅-舶寓高雄」，自即日起至3月31日止推出「舶寓同樂趣・連住再贈天成餐旅大亨」住房優惠，4人入住一泊二食每晚5355元起，入住期間可享有客房早餐及新登場下午茶Happy Hour無限享用，連住兩晚更再加碼贈送價值980元的富饒童趣的「天成餐旅大亨」飯店版大富翁桌遊，讓旅人也能在房內與親友一起動腦。

▲▼天成逸旅舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲入住可享飯店早餐送進客房享用。

凡入住該專案，旅人可於客房內靜享晨光，品味極具儀式感的特色早餐套餐，無論是以細緻米粉搭配鮑魚、魚片與鮮蝦交織出令人垂涎的港都海鮮米粉，或以醇厚滷肉飯展現地方風情的在地風味滷肉套餐，亦可選擇優雅輕奢的黑松露蛋可頌，或為素食旅人準備的營養滿分陽光朝氣素食。

另外可至三樓享受專屬下午茶Happy Hour 時光，供應時段為每日下午三點至每日下午五點，現場無限供應巧口小點及茶飲，並提供啤酒無限暢飲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【所以愛會消失對嗎】哥哥一哭鬧　1歲弟弟秒懂「遞棍子」給媽媽

