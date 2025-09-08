嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店　早餐到宵夜全都有

首圖／ReadyGo

嘉義火雞肉飯是台灣最具代表性的經典美食之一，香噴噴的雞肉淋上濃郁雞油，再撒上酥脆的油蔥酥，鹹香不膩，成為許多饕客心中無法抗拒的美味，尤其是搭配一碗熱騰騰的味噌湯，更是絕配，沒有味噌湯的火雞肉飯，彷彿少了靈魂。今天就帶你一次吃遍嘉義5間在地人私藏火雞肉飯名店，從早餐到宵夜，一天三餐都能滿足你的味蕾。

民主火雞肉飯

嘉義必吃經典火雞肉飯名店，多年前就已是當地學生和居民心中的熱門美食。在嘉義火雞肉飯百家爭鳴的激烈競爭中，民主火雞肉飯憑藉其獨特的油蔥醬和鮮嫩雞肉，成功脫穎而出，成為遊客必訪的代表美味之一。

店鋪位於民族路與和平路口的三角窗位置，紅底白字的招牌依舊醒目，外觀經過整修煥然一新，沒有了老店的陳舊感，反而更具吸引力，每逢用餐時間，店內外常出現大排長龍的景象，可見其人氣之旺。

除了招牌的火雞肉飯和火雞肉片飯外，店內提供豐富的小菜選擇，包括黑白切、滷味及熱湯等，讓饕客能享受多樣化的嘉義風味。用餐空間雖不大，但整潔舒適，配有空調與隔板，保持良好的用餐環境。服務人員親切熱情，展現南部人的好客風範。

民主火雞肉飯的特色在於那泛著油亮光澤的火雞肉飯，金黃的雞油與雪白米粒交織，搭配香酥的油蔥酥，香氣四溢，讓人一聞就食指大動。此外，店內的涼菜也相當值得一試，像是台式涼筍和蟳粿，清爽解膩，與火雞肉飯相得益彰。蟳粿作為當地傳統小吃，口感獨特，搭配特製醬汁後更添風味。

民主火雞肉飯

地址：嘉義市東區民族路149號

電話：05－2162666

營業時間：10：00－20：40

阿溪火雞肉飯

早午餐限定雞片飯加銷魂半熟蛋，在嘉義，雞肉飯是代表性的庶民美食，而位於嘉義市西區仁愛路的阿溪火雞肉飯，更是當地人口耳相傳的早餐與早午餐首選。自1973年創立以來，阿溪火雞肉飯已走過50多個年頭，憑藉著傳統手藝與親民價格，成為許多嘉義人從小吃到大的美味記憶。

店家每日清晨6點開始營業，只賣到下午1點半，熱門餐點常在中午前售罄，因此若想品嚐必點的雞片飯配半熟荷包蛋，務必早到。雞片飯選用火雞胸肉切片，淋上香氣濃郁的雞油與酥脆油蔥酥，香而不膩，搭配金黃流心的半熟蛋讓米飯口感更為濃郁滑順，令人食指大動。

點餐採「喊單」模式結帳時直接數碗，讓人感受濃厚的市場人情味，價格親民。阿溪火雞肉飯憑藉在地50年的歷史、傳統風味與高CP值價格成為嘉義雞肉飯代表，也是不少遊客初訪嘉義時的必吃清單之一，對嘉義人來說，阿溪火雞肉飯不只是一頓早餐，而是一段家鄉的味覺記憶。

阿溪火雞肉飯

地址：嘉義市西區仁愛路356號

電話：05－2243177

營業時間：06：00－13：30（周四公休）

蕭老師火雞肉飯

在地人力推的高CP值銅板美味，位於嘉義西區自由路上的蕭老師火雞肉飯，是許多嘉義在地人心目中不可取代的美味代表，無論平日或假日，店內總是人潮滿溢，成為火雞肉飯愛好者的朝聖地。蕭老師火雞肉飯主打百分之百純火雞肉，不添加其他雞種或混肉，這也是它在地口碑不斷累積的關鍵之一。

火雞肉飯屬於醬油派風味，米飯淋上特製雞油和醬油，再搭配香脆油蔥酥，香氣四溢，鹹甜恰到好處，非常耐吃，雞片飯更是招牌，全部使用純火雞大腿肉，厚實多汁、油脂豐富，入口即化，讓人忍不住一片接一片。除了雞肉系列，蕭老師的排骨飯同樣備受推崇，招牌香酥排骨外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，炸得恰到好處不油膩，搭配飯菜一同享用十分過癮。

便當採自助式點菜，多達20種配菜供挑選，種類豐富且口味均衡，無論是滷豆腐、大腸、滷白菜還是特製桂竹筍，都展現出老闆對食材的嚴選與職人精神，口味濃郁卻不油膩，深受附近上班族和老饕們喜愛。特別推薦的是店家免費提供的辣菜脯，香辣帶勁，是下飯利器。

總結來說，蕭老師火雞肉飯不僅擁有道地的嘉義火雞肉飯風味，還兼具價格合理、多樣選擇和在地人的支持，是初訪嘉義必吃的經典美食之一，無論是追求濃郁香氣的雞肉飯、口感細嫩的雞片飯，或是酥脆美味的排骨飯，加上豐富多樣的小菜與湯品，都能讓你飽餐一頓且滿載而歸。

蕭老師火雞肉飯

地址：嘉義市西區自由路101號

電話：05－2326836

營業時間：10：00－14：00／16：00－20：00（周五公休）

阿樓師火雞肉飯

在地人力挺的經典雞肉飯名店，阿樓師火雞肉飯是嘉義深夜最受歡迎的雞肉飯名店之一，營業至凌晨12點，成為宵夜族和在地人心中的必吃美食。店面不華麗，卻憑藉穩定的人氣和道地口味，吸引絡繹不絕的客人，甚至連明星也曾專程前來。

位於夜市附近的阿樓師火雞肉飯，晚間經常可見排隊人潮，但等待時間不長。雞肉飯與雞肉片飯都煮得恰到好處，尤其雞肉絲飯拌勻後，每一口都能吃到鮮嫩的雞肉絲，香氣撲鼻，令人食指大動。湯品鮮甜不貴，空碗時店家還會主動詢問是否需要加湯，這份貼心服務更讓用餐體驗加分。

整體而言，阿樓師火雞肉飯以道地的嘉義口味、親切的服務和合理的價格，成為嘉義宵夜場不可錯過的美味選擇，無論是想吃到純正雞肉飯，還是想感受在地人的用餐氛圍，阿樓師都絕對能滿足你的味蕾和心情，下次來嘉義，晚餐宵夜不妨就選這家人氣滿點的阿樓師火雞肉飯，體驗嘉義最正宗的雞肉飯魅力！

阿樓師火雞肉飯

地址：嘉義市東區吳鳳北路102號

電話：05－2282738

營業時間：16：00－00：00

阿宏師火雞肉飯

品味在地經典，來到嘉義，火雞肉飯絕對是不能錯過的經典美食！這次我們選擇了位於嘉義文化夜市附近的「阿宏師火雞肉飯」，體驗嘉義人心目中的道地好味道。俗話說：「沒有一隻火雞能活著走出嘉義」，足以說明這裡的火雞肉飯多麼受歡迎。阿宏師火雞肉飯不僅深受在地人喜愛，也吸引不少觀光客造訪。

即使是平日下午三點，店內依然座無虛席，讓人驚訝嘉義人竟然也把雞肉飯當成下午茶享用，真是幸福滿滿。他們的火雞肉飯，飯裡拌著香噴噴的油蔥酥和特製雞油醬汁，鹹甜適中，吃起來油香四溢，讓人一口接一口停不下來。

除了火雞肉飯，阿宏師的湯品也很值得一試，味噌湯味道偏甜濃郁，料多實在，裡面有超多豆腐和小魚干，喝起來很暖胃，還有骨仔肉，軟嫩入味，是搭配飯食的完美配角。更棒的是，阿宏師在嘉義有三間分店，不管你在哪個點，都能輕鬆品嚐到這道經典美味。

無論是當作正餐還是宵夜，阿宏師火雞肉飯絕對是你不能錯過的美食首選！總結來說，阿宏師火雞肉飯不僅口味道地，價格又親民，服務態度也很不錯，是來嘉義旅遊或當地人用餐的好選擇，想要體驗真正的嘉義火雞肉飯，阿宏師絕對值得你專程前往。

阿宏師火雞肉飯

地址：嘉義市東區光華路108號

電話：05－2233467

營業時間：10：30－20：00

嘉義美食常見問題

民主火雞肉飯有哪些特色？

民主火雞肉飯以肉質鮮嫩、雞油香氣濃郁著稱，搭配自製油蔥酥，讓每口飯都香氣四溢，是嘉義經典必吃美食之一。

阿溪火雞肉飯在哪裡？有什麼招牌菜？

阿溪火雞肉飯位於嘉義市中心，招牌火雞肉飯搭配味噌湯和油蔥酥，風味獨特，還有排骨酥和滷味小菜深受歡迎。

哪一家火雞肉飯店家的配菜推薦？

阿溪火雞肉飯和阿宏師火雞肉飯的滷白菜和排骨酥是人氣必點，清爽又入味，與火雞肉飯搭配完美。

這5家火雞肉飯店哪一家適合宵夜或深夜吃？

阿樓師火雞肉飯有深夜營業，特別適合宵夜場，雞油香氣十足，是深夜人的最愛。

蕭老師火雞肉飯的口味如何？適合什麼時候吃？

蕭老師火雞肉飯口味清爽帶鹹香，非常適合當早餐或午餐，雞肉嫩滑，搭配荷包蛋是最佳組合。

