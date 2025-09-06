解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！森林系牧場零異味、動物溫順好互動

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo



來宜蘭只去羅東夜市就太可惜！這次帶你解鎖佔地8000坪的宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，再加碼2家在地人激推的羅東美食名單，隱藏版日式刨冰和平價高CP值的日式小食堂，輕鬆安排不踩雷的宜蘭一日遊行程！

樹懶餐廳萌寵樂園

療癒度破表的動物派對！全家都會愛上的森林系牧場，這座佔地8000坪的農場是近期宜蘭最夯的親子景點，草泥馬、水豚、泰迪羊、小馬、象龜、袋鼠，超多可愛動物就這樣散步在你身邊。飼育員親切、園區無異味，動物也都溫馴好互動，不論大人小孩都會玩到捨不得走。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

樹懶餐廳萌寵樂園

地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

電話：0983－703477／0979－333015

營業時間：周三～周一 09：00－18：00（假日08：30開園）

小山丘

藏身土地公廟旁的刨冰祕密基地，果香清爽不甜膩，隱身在廟旁巷弄中的甜點小店，裝潢簡約文青、主打自製果醬刨冰與扎實布丁。招牌火龍果百香刨冰層層堆疊果醬與果肉，吃起來酸甜又清爽，店內還兼賣香氛與手作選物，是視覺與味覺都超滿足的小天地。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

小山丘

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路一段100巷1號

電話：03－9571190

營業時間：10：00－18：00（周四公休）

水沐食堂

在地人激推的日式食堂，大阪燒與炸雞都不踩雷，主打大阪燒、玉子燒與炸雞等經典日式料理，品項多樣、價格實惠，用料也不馬虎。炸雞多汁酥脆、炒麵香氣逼人，搭配微甜的日式醬汁，每口都讓人想回訪。店內位置不多，用餐尖峰需稍候。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

水沐食堂

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路212號

電話：03－9566077

營業時間：周三～周日 11：30－13：30、17：00－19：30（周一公休）

