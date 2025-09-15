全台9處必訪金針花海盤點！打卡金黃山丘、絕美花海廊道

首圖／IG＠ting.chuan_、IG＠applevivian72

滿山遍野的金針花已經盛開啦！誰說金針花海要跑到東部才能看得到，最知名的應該就是「六十石山」金針花。小編特地幫你整理出全台9大賞金針花海的秘境，連苗栗大湖也有超美的黃金花海廊道，快趁著花季來臨的時候，揪朋友、姐妹們一起去打卡！

全台景點：盤點全台9大夢幻金針花海秘境！

苗栗－大湖金針花堤防

苗栗大湖當然不只有草莓！這次不用跑到台東、花蓮，就能在大湖金針花堤防欣賞夢幻金針花海。金針花堤防位於苗栗大湖鄉，是夏季必訪的打卡景點。每年夏天，金針花盛開，滿山遍野如同金色地毯，吸引許多遊客前來拍照打卡。

這裡除了壯觀的花海，還有寧靜的農村風光，讓人徹底放鬆身心。周邊還有許多特色農產品，可以順道品嚐當地美食，享受自然與人文的雙重饗宴。

圖／IG＠ting.chuan_

大湖金針花堤防

地址：苗栗縣大湖鄉細道邦道4號。導航可以設定「千玉草莓園」或直接搜尋「苗栗大湖金針花堤防」

大眾運輸：建議遊客於苗栗火車站旁搭乘新竹客運5656，車程約60分鐘在大湖站下車後步行約15分鐘

自行開車：可沿台72線往東（大湖）方向接台3線往南，從大湖鄉中原路、中山路左轉民族路接苗61線約700公尺可抵達。

台北－竹子湖故鄉金針花農園

陽明山迷你版的金針花海你知道嗎？原本是一間竹子湖故鄉餐廳的自有農園，農園中生產的蔬菜全都供應給餐廳作為新鮮食材。這裡環境優美，農園裡的金針花開始開放給民眾前來觀賞，也吸引了許多遊客前來拍照打卡。

此外，遊客還能藉由參觀農園，了解有機農業的運作，並享受新鮮美味的蔬食料理，感受自然與美食的完美結合。想賞金針花又不想跑太遠，就快收藏起來！

圖／IG＠yijiun_lee

竹子湖故鄉金針花農園

地址：台北市北投區竹子湖

票價：150元，可折抵消費50元

交通：搭乘公車小8或小9（往竹子湖方向）→至湖田區民活動中心站下→走路3分鐘

桃園－百吉休閒農業區

百吉休閒農業區位於桃園市大溪區環湖路二段，鄰近石門水庫集水區，是桃園第一座金針花主題園區。這個園區由桃園市政府農業局和百吉休閒農業發展協會攜手打造，致力於推廣休閒農業和自然觀光。每年夏季盛開，形成一片壯觀的金色景觀，吸引眾多遊客前來觀賞，這裡不僅是觀賞金針花的好地方，也是親子同樂、朋友聚會的絕佳去處！

圖／IG＠jiying_tseng

百吉休閒農業區

地址：桃園市大溪區環湖路二段688－1號

營業時間：08：00－17：00

台中－沐心泉農場

沐心泉農場總面積超過八公頃，海拔600至900公尺。擁有豐富的自然景觀，是台中後花園的絕佳去處。白天，滿山遍野的黃澄澄金針花海令人陶醉；入夜後，更能欣賞到火金姑漫天飛舞的美景。遊客可以選擇在沐心泉住宿，體驗夜晚螢光點點的浪漫氛圍。

還有提供適合小團體或家庭的四人雅房，讓人徹底放鬆，被花海及自然美景包圍。由於沐心泉地勢較高，這裡也是欣賞日出和雲海的好景點。

圖／IG＠dalin209、IG＠elin209_fit

沐心泉農場

地址：台中市新社區中興街60號

營業時間：09：30－18：00（最後入園時間16：00）

票價：入園門票的售價150元每人，原門票可以折抵100元消費（花季及國定假日期間，不可折抵消費）

電話：04－25931201

交通：停車有停車場，花季期間請先預約上山，人數跟車輛皆有控管

台中－東勢林場遊樂區

這裡海拔介於500至700公尺之間，擁有四季分明的美麗景觀，三面環山，一邊臨水，地理位置得天獨厚。林場內設施完善，適合全家旅遊和公司團體活動。渡假小木屋提供舒適的住宿體驗，兒童遊樂場則是孩子們的天堂。

露營烤肉區讓遊客可以享受戶外野餐的樂趣。值得一提的是，全台第一條森林浴健康步道也在這裡！四季分明的景色中，夏季的金針花海最為壯觀。

圖／IG＠vvn_inwonderland

東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6－1號

營業時間：06：30－22：00

票價：全票250元／學生票200元／幼童敬老票125元

電話：04－25872191

大眾運輸：於豐原火車站下車出後站，轉搭豐原客運班車經東勢至東勢林場，直達東勢林場班車為209， 請於東勢區「東勢總站」搭乘。 若搭乘班次153公車，請於「東勢站」下車，再至「東勢總站」轉搭209公車至林場。

自行開車：國道四號於豐原下交流道後左轉，由豐勢路經東勢大橋進入東勢區，沿著勢林街進入東勢林場。

彰化－花壇虎山巖金針花

虎山巖金針花位於花壇虎山巖寺旁的山丘，種植了適合平地的新品種金針花台東7號。金針花又被譽為「母親花」。這裡的金針花色澤金黃，花海壯觀，除了美麗的花海，虎山巖寺也是一個充滿歷史和文化的地方，遊客可以順道參拜，感受寺廟的寧靜與莊嚴，讓你的旅行充滿美景與祝福。

圖／IG＠adaa520

花壇虎山巖金針花

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

營業時間：08：00－20：00

電話：04－7862054

交通：於彰化客運彰化站或員林轉運站搭乘彰化客運6914、6914A至「北白沙坑」站下車，循虎山街步行約1.5公里即可抵達。

台東－知本天山農場

台東知本天山農場位於知本溫泉區旁的山上，從溫泉區順著山區的產業道路駕車約5至6分鐘即可到達，非常方便。以絕美的金針花海聞名，近期金針花逐漸綻放，形成大片金色花毯，天山農場的金針花花期有別於其他高山金針花，這裡的金針花海更為壯觀且獨特。來到天山農場，不僅可以享受金針花海的美景，還可以順道參訪知本溫泉區，泡溫泉放鬆身心。

圖／IG＠travellerinn__zhongzheng

知本天山農場

地址：台東縣卑南鄉樂山92號

營業時間：08：00－17：00

電話：0919－306589

南投－頭社金針花

位於魚池鄉的頭社盆地，距離日月潭向山遊客中心僅10分鐘車程，是台灣唯一培育水田金針花的地方，也是全台最大的「活盆地」。這裡的金針花海廣達3公頃，形成一片金黃色的地毯，遊客除了可以近距離欣賞金針花，還可以划船在金針花海中漫游，感受獨特的花海風情。金針花在水田中的種植方式，讓這裡的景觀與一般山區金針花有所不同！

圖／IG＠applevivian72

頭社金針花

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

營業時間：08：00－17：00

電話： 0910－896178

花蓮－赤柯山

花蓮赤柯山與六十石山齊名，以其壯麗的「赤柯三景」和金針花海而聞名。整片山丘被黃澄澄的金針花海覆蓋，景色壯麗宏大，這裡的美景不僅令人驚嘆，更能在夏季末期的盛開時節，讓遊客感受到大自然的壯麗和農村生活的寧靜美好。這裡的農舍點綴在金黃色的花海中，營造出一幅如詩如畫的農村風情，是攝影愛好者和自然愛好者的好去處。

圖／IG＠yuan__117、IG＠chianmi.tw

赤柯山

地址：花蓮縣玉里鎮高寮

營業時間：08：00－17：00

電話：03－8875306

