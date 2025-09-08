來回機票8000有找！汶萊皇家航空超寬敞經濟艙＋3.5小時直飛體驗

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台灣怎麼去汶萊旅遊？最快速方便的方式就是搭乘「汶萊皇家航空」，單程僅需3個半小時即可抵達。也能從汶萊機場轉機到東南亞、中東、歐洲各大城市，全球航點超過20多個，飛機票價更是相對平價。這篇文章要來開箱「汶萊皇家航空」A320neo經濟艙搭乘體驗，無論軟硬體都蠻棒的，高評價推薦指數極高！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

航班時間

汶萊皇家航空（英語：Royal Brunei Airlines，馬來語：Penerbangan DiRaja Brunei，爪夷文：ﻓﻧﺭﺑﺎڠن ﺩﻴﺮﺍﺝ ﺑﺮﻮﻧﻲ），是汶萊國營的航空公司，基地位於汶萊首都斯里巴加灣市的汶萊國際機場，全世界航點多達20多個，飛行範圍遍及中東、東南亞、亞太地區、澳洲、歐洲等各大城市，「台灣－汶萊」每周二四日直飛，單程飛行時間約3個半小時，最基本的票價包含20公斤行李，每人價格約8000元有找，以非廉航來說價錢相當漂亮。

桃園機場第一航廈

Check-in櫃台位在桃園機場第一航廈12號櫃檯。如果要轉機的話，一次會拿到兩張登機證，大家記得要保存好以利第二段飛行使用。

飛機機型

目前飛機有A320、波音787兩大類，「台灣-汶萊」執飛的機型多為A320neo。前排為商務艙、中後排為經濟艙，座位配置為2＋2、3＋3，雖然為窄體客機但座位間的間距蠻大的，雙腿伸展空間相當足夠。

起飛前會播放古蘭經

座位皆配置個人螢幕，角度可做些微調整，螢幕下方有USB充電插孔。使用介面可以選擇中文介紹，無論是各國電影、卡通節目等多元娛樂全都有，讓你在飛行途中毫不無聊。較為特別的是，起飛前會播放古蘭經，祈禱本次飛行一切順利；飛機空調中帶有淡淡香氣同為一大亮點，加上空服員非常親切的服務態度，整體呈現著極高質感。

飛機餐

因為汶萊是回教國家，所以機上所有餐食皆不含豬肉，飛機上也點不到酒精飲料。我去程吃的是雞肉蛋炒飯、回程則為牛肉炒麵，兩者的味道皆很不錯，調味不會過油過鹹，肉也給得很大塊。

汶萊簽證（落地簽）

2025年6月下旬至汶萊旅遊時，仍是需要簽證的，回國後才發布免簽證的好消息。如果是要簽證的情況下，汶萊簽證費用為20元新幣／汶萊幣，在汶萊境內新加坡幣、汶萊幣是可以通用的，建議大家換新幣會比較方便。若是沒有在台灣就把新幣換好，落地簽的時候也能刷卡，過海關的時候海關人員會拿出機器讓你刷，我這次入境汶萊便是使用這個方式。

汶萊機場轉機

我這趟飛行是先到汶萊機場轉機去馬來西亞古晉，回程才入境汶萊旅遊。汶萊機場佔地不大，轉機時間一小時綽綽有餘，還能悠哉的逛逛機場的商店、買買紀念品。

伴手禮

汶萊機場的商店不算太多，我最推薦這間伴手禮店。可以買到許多汶萊長鼻猴周邊產品，設計都非常可愛，很適合買做汶萊伴手禮，自己做紀念或是當禮物送人都很適合！

▲另一家伴手禮店的規模較小，長鼻猴是比較寫實的那種。

▲機場內有便利商店，只是價格相對的會較為高價一些。

▲咖啡店有兩家，大家最愛的星巴克汶萊機場也喝得到。

自動販賣機

如果太晚或是太早到汶萊機場，肚子餓但商店都沒開的話，可以參考一旁的自動販賣機，販售各式馬來料理、三明治，貼心的設有微波爐讓你自行加熱，隨時都能吃到熱騰騰的料理。

汶萊去古晉

▲汶萊轉機去古晉僅有50分鐘左右的飛行時間，是當地人使用率很高的航線。

▲因為航程時間很短，僅有供應簡單的輕食小點，一樣都是都不含豬肉的。

汶萊機場

▲回程要從汶萊機場搭飛機，不用擔心找不到Check-in櫃台，因為幾乎都是「汶萊皇家航空」。

商務艙櫃檯

商務艙櫃檯非常氣派，有著一整區的候位座位區，當地人表示因為汶萊人較少出國，若是出國能搭商務艙的肯定都是大家族，會有一群人來送機，所以才需要設置這麼寬敞的候位區。

延伸航點

台灣怎麼去汶萊旅遊，最推薦搭乘「汶萊皇家航空」，我這次開箱後的評價相當高。無論是機型設備、餐食服務都很夠優秀，對應票價十分平價，台灣汶萊來回機票8000元有找，如果以汶萊當中繼站的話，還能轉機去東南亞多點，甚至是中東杜拜、英國倫敦、澳洲墨爾本等地，一次旅行多個國家！

汶萊皇家航空

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳 招牌舒芙蕾被封為台北最強

►宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

►拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊！奪冠瑪格麗特每桌必點