銀座喫茶店始祖！披頭四主唱約翰·藍儂愛店　招牌早餐鹹派必吃

撰文攝影／周花花

喜歡日本老派咖啡店的人，一定要朝聖銀座新橋這家日本現存最古老喫茶店「Cafe Paulista」，日本喝咖啡的文化就是從這裡開始，披頭四主唱約翰·藍儂與妻子小野洋子，當年約會的地方也在這裡！咖啡與餐點都有著極高水準，復古裝潢也超棒，是家絕對要推薦的東京銀座咖啡廳。

位置

▲在銀座靠近新橋的位置，大樓一樓的入口處不算顯眼。從地下鐵銀座站或新橋站出口走過來，均是5分鐘的路程。

西元1911年開業的Cafe Paulista

號稱是目前日本現存最古老的喫茶店。創業契機是因為當年日本政府推廣移民到巴西，初代社長「水野龍」因而接觸巴西咖啡豆，進而將巴西咖啡豆輸入日本，於是誕生了Cafe Paulista。合夥人之一是早稻田大學創辦人大隈重信，所以Cafe Paulista有著濃厚人文氣息，像芥川龍之介以前就很常約報社記者在這見面。聲名大噪的另一個原因，是因為披頭四主唱約翰·藍儂和妻子小野洋子，當年來到日本時，連續三天晚上都來這裡喝咖啡，也成為許多披頭四樂迷會來朝聖的咖啡廳。

咖啡專業度高

直至今日仍很要求生豆的莊園產地，搭配與時俱進的調整，不會有日本多數老派咖啡店的厚重感，喜歡喝淺焙的人也能有很多選擇。

菜單

都有英文介紹，每天09：00－11：30會供應早餐，非常推薦大家可以早點來銀座吃早餐，熱咖啡還能免費續杯一次。其他時段則有全天候供應的咖啡、甜點，Cafe Paulista在日本美食網站上的分數為3.71分，評價很高，隨便點都不用擔心會踩雷。

鹹派套餐－1,480円

鹹派是Cafe Paulista的人氣餐點，推薦早餐一定要點一份來吃！鹹派的作法與造型，和傳統認知裡的鹹派不太一樣，派皮部分較為薄脆，配料有培根、菠菜、雞蛋，食材是看似簡單的常見組合，結合在一起的味道卻相當不錯，派皮不會過油、內餡不會過鹹，搭配生菜沙拉也同時均衡了營養，是熱銷30年以上的美食。

披薩吐司－1,280円

任何看似簡單的餐點組合，吃下後卻能感受出奇的美味，這個披薩吐司就是這樣，當然原料吐司、配料選得好是一定的，更重要的還是Cafe Paulista整體的氣氛營造，會大大加分。

▲早餐都會隨餐附上一杯果汁。

咖啡

水準真的很高，還有淺中深三種焙度可選擇，續杯可以換不同焙度的咖啡，我第一杯先喝淺焙、第二杯續中焙，風味乾淨透亮、沒有絲毫躁感，超級喜歡。

心得

即使單純用「好吃」、「好喝」這兩項標準來評價Cafe Paulista，也很值得推薦，如果你是披頭四樂迷，又很喜歡日本文學的話，更沒有不來朝聖的道理了！

Cafe Paulista（カフェーパウリスタ）

地址：東京都中央区銀座8-9-16 長崎センタービル 1F

營業時間：周一至周六09：00－20：00、周日11：30－19：00

