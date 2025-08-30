富山市70米「高空特等席」免費開放！360度視野遠眺立山連峰雪景

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

富山市免門票、免費景點推薦這個！富山車站走路就能到的富山市役所展望台，位在市中心70米高空的絕佳地理位置，天氣好的時候可以清楚看到立山連峰，景觀美到讓人心曠神怡，開放時間到晚上9點，360度無死角的視野，也是推薦看富山夜景夕陽的好去處。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式

富山市役所展望台（富山市政府展望塔），位在富山市中心，距離JR富山站約750公尺，走路10分鐘可到，如果懶得走路的話，也能搭乘富山路面電車至「電氣大樓前」、「櫻橋」、「縣廳前」，下車走過來不用5分鐘。

▲富山市政府旁邊的松川公園，是「日本櫻花名所百選」之一，春天櫻花滿開時非常漂亮。

如果想看夜景的人，記得要4－10月這段區間才有開放晚上場，冬天就只能白天上來，Google Map顯示的時間都是到18：00，我是四月中旬來的，晚上有正常開放，所以可以忽略地圖上的時間。

▲要上到展望台記得要搭乘有「展」的專用電梯，一般電梯最多只會到8樓，只有展望台專用電梯才會通到最頂樓的樓層。



富山市役所展望台景觀

有個別稱叫眺望立山的特等席，這裡絕對是欣賞立山連峰的最佳位置，觀景台的空間不大，好在遊客數也不會太多，所以不會有人擠人的問題；加上位在70米高空、360度的環繞景色，每個角度都能看到不同風景，無論哪面窗戶都很美。

▲我總共上來三次，最後一天總算等到晴朗的好天氣，立山連峰的雪景非常清晰，這真的是一種很神奇的感覺，整個心情會因為美景好了起來。

▲JR富山車站也看得非常清楚。

富山市役所展望台櫻花

這趟的目的是為了來富山賞櫻，所以刻意挑了櫻花滿開的日期旅行，緊鄰富山市役所展望台的松川公園，就在近在咫尺的距離，由上往下賞櫻又是不同感覺。

▲遠方的「神通川左岸櫻堤」也很茂盛的開著。

富山市役所展望台夜景





▲如果喜歡夜景的人，同樣推薦可以來，雖然說夜景的氣勢不像東京、大阪等大城市，但依舊是富山市最棒的景觀位置。

▲天氣好的時候，夕陽灑落在立山連峰的話會非常美，可惜這幾天傍晚都在下雨，所以無緣拍到美美的夕陽照片。

整體心得

不用門票、免費參觀的富山市役所展望台，絕對是個值得推薦的富山市景點，位在市中心的地理位置極佳，距離車站是走路10分鐘可到的距離，轉乘路面電車也很方便，無論是白天、夕陽、夜景的景觀都非常棒，光是「立山景觀特等席」的美名就很值得前往。

富山市役所展望台（富山市政府展望塔）

地址：富山県富山市新桜町7番38号

展望台開放時間



4月－10月：平日09：00－21：00、假日10：00－21：00

11月－3月：平日09：00－18：00、假日10：00－18：00



『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►體驗古晉人渡河日常！7元坐「水上的士」穿梭砂拉越河彼岸

►感受爵士咖啡廳魅力！名古屋超過半世紀老店 收藏上千張黑膠

►馬來西亞最大「霸王茶姬門市」開箱！古風水上茶館四周湖景環繞