陳舊倉庫暗藏微醺秘境！還有創意小羊膝刈包　駁二廢墟風餐酒館

「LAB PIER2駁二店」以Neo Bistro城市餐酒館形式登場，結合Bistro的自在氛圍與現代餐飲創意手法，提供輕鬆用餐體驗，讓人在愜意空間中享受美味，餐廳空間設計充滿綠意與俐落現代感，二樓設有6人與8人包廂，適合聚餐小酌或小型慶祝。

餐點選擇多元，從開胃菜如帕瑪森香蒜軟法、酸甜層次的爐烤櫛瓜烏魚子沙拉，到酥炸小食洋蔥花、濃醇酥皮巧達湯，都展現細膩風味；主食推薦番茄紅醬章魚麵疙瘩、香氣濃郁的青醬鮮蝦米型麵，肉食控則不可錯過厚實多汁戰斧豬排，或帶有煙燻香氣的Ssamjang小羊膝刈包，餐後甜點巧克力起司蛋糕搭配調酒或氣泡飲，更添用餐滿足感，整體兼具現代感、自在氛圍與精緻料理。

帕瑪森香蒜軟法180元

▲烤過的軟法外酥內軟，濃郁帕瑪森起司香氣融合香蒜與鹽昆布醬，鹹甜夠味。

爐烤櫛瓜烏魚子沙拉320元

▲這道料理推薦必點，櫛瓜多汁飽滿，帶有香料香氣與烏魚子的鮮味，搭配綿密鷹嘴豆泥、松子、葡萄乾與酸豆，口感酸甜有層次。

酥炸洋蔥花280元

▲整顆洋蔥現炸成花形，外層酥脆、帶自然甜味，搭配帕瑪森起司與特製辣醬，香辣涮嘴。

酥皮巧達湯280元

▲想喝湯可以來一份酥皮巧達湯，金黃酥皮壓入濃湯中吸附湯汁，微酥綿密，巧達湯濃醇滑順，帶火腿的鹹香。

番茄紅醬章魚麵疙瘩370元

▲主食一定要試試番茄紅醬章魚麵疙瘩，特製麵疙瘩外層微酥、帶有軟Q口感，裹上酸甜紅醬吃起來很開胃，搭配厚實鮮香的章魚，還有羅勒增添香氣。

青醬鮮蝦米型麵380元

▲青醬鮮蝦米型麵香氣濃郁，口感軟嫩帶嚼感，完全吸附醬汁，搭配鮮蝦與炸羅勒多了層次香氣與鮮味。

戰斧豬排16oz 980元

▲肉控必點16oz戰斧豬排，這也是我們很喜歡的一道料理。戰斧豬排厚實多汁、外層微酥，加上香醇醬汁很涮嘴，可以搭配京都水菜、櫻桃蘿蔔品嚐。

Ssamjang小羊膝刈包 880元

▲小羊膝軟嫩無腥味，搭配柔軟刈包、泡菜、煙燻牡蠣、油封蒜頭、紫蘇葉夾著吃，燻香濃郁，口感豐富。

巧克力起司蛋糕220元

▲濃郁巧克力與起司融合，口感綿密厚實，帶有可可微苦與奶香滑順，搭配特製果醬與冰淇淋一起享用更添層次風味。

焦糖烤布丁150元

▲烤布丁綿密滑順，蛋奶香濃厚，搭配焦糖甜而不膩，還有酸甜莓果平衡味蕾。

南方日落280元

▲這杯調酒是gin mind聯名款，以凍頂烏龍琴酒、玫瑰花蒸餾液、荔枝、馬告調製，先嚐到花果香，再帶出淡雅酒感，清爽順口。

水果優格氣泡飲160元

▲水果優格氣泡飲加入百香果特調，喝起來酸勁十足、果香濃郁。

蜂蜜檸檬氣泡飲160元

▲這杯酸酸甜甜帶有清新的檸檬香氣，融合蜂蜜的甜味，爽口解膩。

空間外觀

LAB PIER2 駁二店

地址：高雄市鹽埕區大義街2-1號大義倉庫C7-5

電話：07-5219459

營業時間：11：30～22：00（周一、二公休／周五周六延長至23：00）

