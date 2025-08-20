ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
豬大骨熬煮24小時零添加濃縮粉！高雄客製化濃豚骨湯日式拉麵

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「炎豚拉麵」是位於楠梓的日式拉麵小店，內用座位不多，用餐時間常常客滿，可以內用或外帶。這裡提供現點現做的豚骨系拉麵，湯頭以台灣豬大骨熬煮24小時，不添加濃縮粉，喝起來香濃不死鹹。拉麵有多種風味，像是加入豬背脂的背脂豚骨，口感滑順濃郁，喜歡重口味的話可以試試蒜香豚骨。店內提供一次免費清高湯，可請店員協助取用。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

自助式點餐機

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店內有點餐機，操作起來很方便，也能外帶。

現點現做
每一碗都會加入特製醬汁，根據不同拉麵種類，湯頭會搭配背脂、醬油、鹽味、蒜香等調味，風味有所不同。高湯使用台灣豬大骨熬製 24 小時製成，完全不添加濃縮湯粉，湯頭濃厚卻不死鹹。拉麵湯頭濃度是固定比例，油量和鹹度可依喜好調整，還能免費加蒜碎！

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲麵條有粗麵、細麵可選，軟硬度也能依個人喜好選擇。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲叉燒會炙燒增加香氣。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲提供一碗免費高湯，需請店員協助取用。高湯提供是為了搭配拉麵享用，非提供給未點餐或純喝湯的顧客使用。

菜單

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

蒜香豚骨拉麵 210元
喜歡濃郁風味一定要試試蒜香豚骨拉麵，搭配細麵吸附湯汁，吃起來香醇涮嘴。醬油風味湯頭喝起來蒜香明顯，非常順口。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這碗搭配細麵，我們選擇麵硬的口感，吸飽湯汁吃起來有Q度又夠味。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲叉燒是炙燒過的，肉質扎實、油脂香氣也很棒。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲還有一整顆爆漿溏心蛋，鹹香濃郁好吃。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲配料有豆芽菜、黑木耳、蔥花和海苔，搭在一起讓整碗的層次感更豐富。

背脂豚骨拉麵 210元

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯頭加入豬背脂，油脂香氣十足，喝起來更滑順，可以搭配Q彈有勁的粗麵，每一口都很夠味。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲粗麵Q彈有勁，吃起來很過癮。

▲▼炎豚拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這碗一樣有炙燒的叉燒、整顆溏心蛋、蔥花、豆芽菜、黑木耳、海苔帶來豐富口感。

炎豚拉麵

地址：高雄市楠梓區後昌路990號
營業時間：11：30－14：00、17：00－20：00（周三店休）
電話：0921－263030

