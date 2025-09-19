高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤　慢火滷製白菜滷微甜涮嘴

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「大俠手路菜」是德民黃昏市場腸粉大俠的新品牌，就在攤位旁邊，想吃手路菜或腸粉都能一次買齊。老闆每天在市場現炒、慢火滷製白菜滷，堆疊成滿滿的白菜山，加入蝦米、洋蔥、香菇、紅蘿蔔、豆薯等配料，口感層次豐富。白菜滷微微勾芡，清爽不厚重，大白菜清脆多汁，吸附醬汁後帶有微甜的滋味，帶點蝦米香氣更涮嘴。

上海菜飯蓬鬆帶Q感，融合蝦米、香菇的鮮味，還有青江菜脆爽口感，單吃就很滿足，搭配白菜滷更對味！現場還有多款手路菜，每天供應品項不同，像是豉汁排骨就很受歡迎，也能預訂冷凍料理包方便在家享用。

▲大俠手路菜緊連著腸粉大俠攤位，想吃老闆手路菜或腸粉都能一次買齊！

大俠白菜滷

▲老闆每天在市場現炒、慢火滷製的白菜滷，可以吃到最佳風味。

▲堆疊滿滿的白菜山超浮誇。

▲白菜滷加入蝦米、洋蔥、香菇、紅蘿蔔、豆薯，口感層次豐富。

▲滿滿一鍋現煮出爐，看起來超美味。

▲白菜滷只有微微勾芡，吃起來清爽不厚重！大白菜清脆多汁，吸附醬汁後帶有微甜的滋味，再加上蝦米的香氣和多種配料，口感很豐富。

白菜滷 小份60元、大份100元。（照片為大份）

上海菜飯 小份 60元、大份 100元。（照片為大份）

上海菜飯吃起來蓬鬆帶Q感，配料非常實在，有蝦米的鮮味與香菇的濃郁香氣，還有青江菜的脆爽，每一口都鹹香涮嘴。

▲上海菜飯單吃就很滿足，搭配白菜滷更對味！

手路菜

▲現場也有多種老闆手路菜可挑選，每天隨機供應品項，推薦一定要試試豉汁排骨。

菜單 MENU

大俠手路菜（腸粉大俠）白菜滷／上海菜飯 德民黃昏市場

地址：高雄市楠梓區德民路977號（德民黃昏市場二街78攤）

電話：0961－321456

營業時間：14：30－18：30（售完即止）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

