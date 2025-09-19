高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤　慢火滷製白菜滷微甜涮嘴

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻
「大俠手路菜」是德民黃昏市場腸粉大俠的新品牌，就在攤位旁邊，想吃手路菜或腸粉都能一次買齊。老闆每天在市場現炒、慢火滷製白菜滷，堆疊成滿滿的白菜山，加入蝦米、洋蔥、香菇、紅蘿蔔、豆薯等配料，口感層次豐富。白菜滷微微勾芡，清爽不厚重，大白菜清脆多汁，吸附醬汁後帶有微甜的滋味，帶點蝦米香氣更涮嘴。
上海菜飯蓬鬆帶Q感，融合蝦米、香菇的鮮味，還有青江菜脆爽口感，單吃就很滿足，搭配白菜滷更對味！現場還有多款手路菜，每天供應品項不同，像是豉汁排骨就很受歡迎，也能預訂冷凍料理包方便在家享用。
▲大俠手路菜緊連著腸粉大俠攤位，想吃老闆手路菜或腸粉都能一次買齊！
大俠白菜滷
▲老闆每天在市場現炒、慢火滷製的白菜滷，可以吃到最佳風味。
▲堆疊滿滿的白菜山超浮誇。
▲白菜滷加入蝦米、洋蔥、香菇、紅蘿蔔、豆薯，口感層次豐富。
▲滿滿一鍋現煮出爐，看起來超美味。
▲白菜滷只有微微勾芡，吃起來清爽不厚重！大白菜清脆多汁，吸附醬汁後帶有微甜的滋味，再加上蝦米的香氣和多種配料，口感很豐富。
白菜滷 小份60元、大份100元。（照片為大份）
上海菜飯 小份 60元、大份 100元。（照片為大份）
上海菜飯吃起來蓬鬆帶Q感，配料非常實在，有蝦米的鮮味與香菇的濃郁香氣，還有青江菜的脆爽，每一口都鹹香涮嘴。
▲上海菜飯單吃就很滿足，搭配白菜滷更對味！
手路菜
▲現場也有多種老闆手路菜可挑選，每天隨機供應品項，推薦一定要試試豉汁排骨。
菜單 MENU
大俠手路菜（腸粉大俠）白菜滷／上海菜飯 德民黃昏市場
地址：高雄市楠梓區德民路977號（德民黃昏市場二街78攤）
電話：0961－321456
營業時間：14：30－18：30（售完即止）
