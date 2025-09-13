還原橫濱中華街美味！高雄肉豆腐專賣　滑嫩赤味噌燉煮24小時入味

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「麻一番」源於一次在橫濱中華街品嚐到令人驚豔的肉豆腐，老闆將那份感動搬進高雄熱河商圈，融合中華街的熱鬧氛圍與居酒屋的隨興自在，讓客人用餐時也能感受到旅行般的期待感。餐點以肉豆腐和烏龍麵為主題，可以選擇套餐更滿足。烏龍麵必點招牌的熟成麻婆豆腐，滋味香麻濃郁不嗆辣，搭配Q彈的日本水澤烏龍麵很涮嘴！

空間外觀

菜單

▲來這裡一定要試試老闆特製肉豆腐。

餐點

熟成麻婆豆腐套餐 153元／日本水澤烏龍麵 大份＋15元

套餐含台灣烏龍麵（小）＋大阪炭燒醬油肉豆腐（豚五花小份）＋時令涼拌菜二品（可補差價更換麵體及肉豆腐，請直接告知服務人員）。招牌必點熟成麻婆豆腐烏龍麵，想吃飽足一點可以升級套餐，會有烏龍麵、肉豆腐、時令涼拌菜二品。我們選擇換成日本水澤烏龍麵大份，搭配山椒赤味噌肉豆腐（豚五花）大份，吃起來更有滿足感。

▲麻婆豆腐有濃郁的椒香味，帶點香麻感，可以將雞肉絲拌入，增加層次感。

▲水澤烏龍麵非常Q彈有嚼勁，吸附醬汁每一口都很涮嘴！

山椒赤味噌肉豆腐（豚五花） 大份 單點 100元（套餐補差價45元可更換大份）

山椒赤味噌用日本赤味噌為基底，加入老闆自己煉的花椒油和少許麻辣，濃郁香麻滋味融合赤味噌的甘醇，吃起來不會辣。豚五花選用原塊肉料理，吸附醬汁很夠味。

▲肉豆腐是用板豆腐、日本赤味噌及其他日本味噌燉3小時後，再浸泡24小時，吃起來滑嫩綿密，入味但不死鹹。

▲這裡的菠菜會特別將水分擠乾，口感比較脆嫩，搭配胡麻醬酸甜開胃。

中華旨辛擔擔麵 單點 95元／日本水澤烏龍麵 大份＋15元

重口味推薦必吃中華旨辛擔擔麵，這也是我們的最愛！Q彈有嚼勁的日本水澤烏龍麵淋上以雞骨、辛香料、蔬菜熬煮2小時的炭燒醬油，搭配特製肉燥、日本胡麻醬，口感濃醇帶點酸甜，香麻又涮嘴。

大阪炒麵風 單點 79元／日本水澤烏龍麵 大份＋15元

大阪炒麵也很受歡迎，烏龍麵加上老闆特製的炒麵醬，吃起來酸甜香醇，還有美乃滋的濃醇風味，搭配雞肉絲、柴魚片、海苔的口感和香氣更好吃。

村島烏龍茶香 單點 95元／日本水澤烏龍麵 大份＋15元

想吃點清爽的話，可以試試村島烏龍茶香烏龍麵，老闆特別請茶飲專業傳授煮茶秘訣，烹煮後可以嚐到淡淡的茶香，很適合炎熱的夏日享用。

美乃滋鮪魚花椰菜 65元

▲這道是居酒屋小菜，鮪魚花椰菜酸甜帶有黑胡椒的香辣，搭配餅乾品嚐，會一口接一口。

麻一番 烏龍麵 肉豆腐

地址：高雄市三民區青島街92號

營業時間：11：00－14：30、16：30－19：40／周六 11：00－14：30／周日店休

電話：0901－391304

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

