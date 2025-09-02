高雄30年五星飯店主廚無菜單鐵板秀！1800元爽嗑12道料理

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「1975鐵板燒」隱藏在大立百貨附近的巷子裡，由擁有30年鐵板料理經驗、曾任職於五星級飯店的阿彬主廚親自掌勺，對火候與風味的掌握十分到位。這裡有1500元與1800元兩種價位的套餐，提供12道料理，從開胃小品、海鮮、主菜到甜點飲品，層層堆疊出細膩的味覺體驗。

象拔蚌、生蠔、干貝等鮮味前菜清爽開胃，活龍蝦兩吃是招牌料理，搭配蜂蜜芥末醬與櫛瓜更添風味！還有南非活鮑魚、日本和牛、澳洲和牛等鐵板美食，加上迷你漢堡小點、櫻花蝦炒飯與龍蝦高湯，最後再以甜點和飲品收尾，吃起來很有飽足感。想吃無菜單鐵板燒可以來這裡，座位數不多，建議提前預約訂位！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

阿彬主廚親自掌勺

▲擁有30年鐵板經驗的阿彬主廚（黃瑞彬）親自掌勺，火候掌控、擺盤節奏與風味層次都相當細膩。

▲特製小菜可以搭配解膩。

1800元 活龍蝦套餐（可加購海膽）

開胃小品：象拔蚌／和風醬／日本山藥

▲第一道開胃小品是Q嫩鮮甜的象拔蚌搭配日本山藥，滑順帶有脆感，加上酸甜和風醬很有層次。

前菜：日本生蠔／泰式檸檬醬／洋蔥／豆芽

▲主廚選用日本宮城生蠔，鮮度十足，搭配泰式豆芽與清爽檸檬醬，還有蘋果片、萬壽菊增添清脆感及香氣。

▲還有特製蔬菜煎餅，口感酥香好吃。

干貝料理：北海道干貝／南瓜巧達醬／杏鮑菇、加購：海膽（時價）

▲北海道干貝厚實飽滿，可以加購海膽增添鮮香海味，還有香煎杏鮑菇讓口感更豐富，加上濃郁滑順的南瓜巧達醬，非常香甜美味。

龍蝦主餐：活龍蝦兩吃／蜂蜜芥末醬／櫛瓜

▲活龍蝦現煎料理，肉質Q彈扎實，鮮味濃郁，可沾點蜂蜜芥末醬提升香氣，搭配清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。

▲龍蝦肉質扎實鮮香。

▲龍蝦頭會加上起司現煎炙燒，享用活龍蝦兩吃。

1500元套餐 主餐搭配：大蝦／蜂蜜芥末醬／櫛瓜

▲大蝦口感扎實、蝦香明顯，搭配蜂蜜芥末醬香醇好吃，加上清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。

鮑魚料理：南非活鮑魚／昆布醬油／白蘿蔔

▲新鮮的南非活鮑魚Q彈滑嫩，結合昆布醬油白蘿蔔的鹹香與清甜，整體風味淡雅爽口。

冰沙（依季節變換）

▲享用主餐前會提供冰沙平衡味蕾，這次吃到的是蔓越莓冰沙加化應子，酸甜清涼。

鐵板肉品：日本和牛／澳洲和牛／綜合生菜（不吃牛會更換成伊比利豬）

▲鐵板肉品有日本和牛、澳洲和牛兩種口感風味，日本和牛細緻軟嫩，澳洲和牛煎得外酥裡嫩，肉香濃郁，搭配綜合生菜清爽又解膩。

▲澳洲和牛外酥裡嫩，肉香比較濃郁。

▲日本和牛的油脂更豐厚，口感軟嫩。

小點：蜂蜜布里歐（會變換）／和牛漢堡肉／雞蛋／起司（不吃牛會改成燻雞）

▲這一道小點是超可愛的迷你小漢堡，鐵板煎至酥脆的蜂蜜布里歐內餡夾著和牛漢堡肉、歐姆蛋與起司，口感鮮嫩多汁。

▲不吃牛的話會做燻雞漢堡。

主食（欸今天吃什麼）

最後還有主食櫻花蝦炒飯可享用，很有飽足感！粒粒分明的炒飯吃起來蓬鬆有嚼勁，融合櫻花蝦的鮮味與醬香，還可以搭配主廚特製辣醬更涮嘴。

湯品（煮什麼喝什麼）

▲如果是選擇活龍蝦套餐，湯品會以龍蝦料理味噌湯，搭配嫩豆腐，口感很豐富。

▲選擇其他套餐也有不同的海鮮料理高湯，喝起來甘醇鮮美。

甜點／季節水果

▲甜點是主廚現煎的焦糖紅豆捲，餅皮包裹香甜紅豆餡，外酥內軟，帶點焦糖的微微鹹甜，搭配當季水果收尾剛剛好。

飲品（三選一）：熱拿鐵／熱美式／冰洋甘菊茶（無咖啡因）

▲餐後可選一杯飲品，可以試試微苦順口的熱拿鐵或無咖啡因的洋甘菊茶。

菜單MENU

▲餐點料理會變換，請依店家供應為準。

空間外觀

1975鐵板燒

地址：高雄市前金區仁德街229號

電話：0931－737101

營業時間：12：00－14：30、18：00－21：30（周三公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯 Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴

►高雄最道地傳統羅馬披薩！低溫發酵酥皮＋蜂蜜三起司太誘人

►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點