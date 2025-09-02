ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄30年五星飯店主廚無菜單鐵板秀！1800元爽嗑12道料理

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「1975鐵板燒」隱藏在大立百貨附近的巷子裡，由擁有30年鐵板料理經驗、曾任職於五星級飯店的阿彬主廚親自掌勺，對火候與風味的掌握十分到位。這裡有1500元與1800元兩種價位的套餐，提供12道料理，從開胃小品、海鮮、主菜到甜點飲品，層層堆疊出細膩的味覺體驗。

象拔蚌、生蠔、干貝等鮮味前菜清爽開胃，活龍蝦兩吃是招牌料理，搭配蜂蜜芥末醬與櫛瓜更添風味！還有南非活鮑魚、日本和牛、澳洲和牛等鐵板美食，加上迷你漢堡小點、櫻花蝦炒飯與龍蝦高湯，最後再以甜點和飲品收尾，吃起來很有飽足感。想吃無菜單鐵板燒可以來這裡，座位數不多，建議提前預約訂位！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

阿彬主廚親自掌勺

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲擁有30年鐵板經驗的阿彬主廚（黃瑞彬）親自掌勺，火候掌控、擺盤節奏與風味層次都相當細膩。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲特製小菜可以搭配解膩。

1800元 活龍蝦套餐（可加購海膽）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

開胃小品：象拔蚌／和風醬／日本山藥

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲第一道開胃小品是Q嫩鮮甜的象拔蚌搭配日本山藥，滑順帶有脆感，加上酸甜和風醬很有層次。

前菜：日本生蠔／泰式檸檬醬／洋蔥／豆芽

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚選用日本宮城生蠔，鮮度十足，搭配泰式豆芽與清爽檸檬醬，還有蘋果片、萬壽菊增添清脆感及香氣。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲還有特製蔬菜煎餅，口感酥香好吃。

干貝料理：北海道干貝／南瓜巧達醬／杏鮑菇、加購：海膽（時價）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲北海道干貝厚實飽滿，可以加購海膽增添鮮香海味，還有香煎杏鮑菇讓口感更豐富，加上濃郁滑順的南瓜巧達醬，非常香甜美味。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

龍蝦主餐：活龍蝦兩吃／蜂蜜芥末醬／櫛瓜

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲活龍蝦現煎料理，肉質Q彈扎實，鮮味濃郁，可沾點蜂蜜芥末醬提升香氣，搭配清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲龍蝦肉質扎實鮮香。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲龍蝦頭會加上起司現煎炙燒，享用活龍蝦兩吃。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

1500元套餐 主餐搭配：大蝦／蜂蜜芥末醬／櫛瓜

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲大蝦口感扎實、蝦香明顯，搭配蜂蜜芥末醬香醇好吃，加上清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

鮑魚料理：南非活鮑魚／昆布醬油／白蘿蔔

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲新鮮的南非活鮑魚Q彈滑嫩，結合昆布醬油白蘿蔔的鹹香與清甜，整體風味淡雅爽口。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冰沙（依季節變換）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲享用主餐前會提供冰沙平衡味蕾，這次吃到的是蔓越莓冰沙加化應子，酸甜清涼。

鐵板肉品：日本和牛／澳洲和牛／綜合生菜（不吃牛會更換成伊比利豬）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鐵板肉品有日本和牛、澳洲和牛兩種口感風味，日本和牛細緻軟嫩，澳洲和牛煎得外酥裡嫩，肉香濃郁，搭配綜合生菜清爽又解膩。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲澳洲和牛外酥裡嫩，肉香比較濃郁。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲日本和牛的油脂更豐厚，口感軟嫩。

小點：蜂蜜布里歐（會變換）／和牛漢堡肉／雞蛋／起司（不吃牛會改成燻雞）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這一道小點是超可愛的迷你小漢堡，鐵板煎至酥脆的蜂蜜布里歐內餡夾著和牛漢堡肉、歐姆蛋與起司，口感鮮嫩多汁。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲不吃牛的話會做燻雞漢堡。

主食（欸今天吃什麼）
最後還有主食櫻花蝦炒飯可享用，很有飽足感！粒粒分明的炒飯吃起來蓬鬆有嚼勁，融合櫻花蝦的鮮味與醬香，還可以搭配主廚特製辣醬更涮嘴。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

湯品（煮什麼喝什麼）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲如果是選擇活龍蝦套餐，湯品會以龍蝦料理味噌湯，搭配嫩豆腐，口感很豐富。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲選擇其他套餐也有不同的海鮮料理高湯，喝起來甘醇鮮美。

甜點／季節水果

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲甜點是主廚現煎的焦糖紅豆捲，餅皮包裹香甜紅豆餡，外酥內軟，帶點焦糖的微微鹹甜，搭配當季水果收尾剛剛好。

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

飲品（三選一）：熱拿鐵／熱美式／冰洋甘菊茶（無咖啡因）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲餐後可選一杯飲品，可以試試微苦順口的熱拿鐵或無咖啡因的洋甘菊茶。

菜單MENU

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲餐點料理會變換，請依店家供應為準。

空間外觀

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼1975鐵板燒。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

1975鐵板燒

地址：高雄市前金區仁德街229號
電話：0931－737101
營業時間：12：00－14：30、18：00－21：30（周三公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯　Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴
►高雄最道地傳統羅馬披薩！低溫發酵酥皮＋蜂蜜三起司太誘人
►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

關鍵字： 1975鐵板燒 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

推薦閱讀

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

4大手搖飲組合優惠齊發

麻古茶坊4款飲品漲5元

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

全台3處植栽景點　還有動物、咖啡廳

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大

熱門行程

最新新聞更多

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

宜蘭綠舞飯店Villa買一送ㄧ

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366