高雄30年五星飯店主廚無菜單鐵板秀！1800元爽嗑12道料理

「1975鐵板燒」隱藏在大立百貨附近的巷子裡，由擁有30年鐵板料理經驗、曾任職於五星級飯店的阿彬主廚親自掌勺，對火候與風味的掌握十分到位。這裡有1500元與1800元兩種價位的套餐，提供12道料理，從開胃小品、海鮮、主菜到甜點飲品，層層堆疊出細膩的味覺體驗。
象拔蚌、生蠔、干貝等鮮味前菜清爽開胃，活龍蝦兩吃是招牌料理，搭配蜂蜜芥末醬與櫛瓜更添風味！還有南非活鮑魚、日本和牛、澳洲和牛等鐵板美食，加上迷你漢堡小點、櫻花蝦炒飯與龍蝦高湯，最後再以甜點和飲品收尾，吃起來很有飽足感。想吃無菜單鐵板燒可以來這裡，座位數不多，建議提前預約訂位！
阿彬主廚親自掌勺
▲擁有30年鐵板經驗的阿彬主廚（黃瑞彬）親自掌勺，火候掌控、擺盤節奏與風味層次都相當細膩。
▲特製小菜可以搭配解膩。
1800元 活龍蝦套餐（可加購海膽）
開胃小品：象拔蚌／和風醬／日本山藥
▲第一道開胃小品是Q嫩鮮甜的象拔蚌搭配日本山藥，滑順帶有脆感，加上酸甜和風醬很有層次。
前菜：日本生蠔／泰式檸檬醬／洋蔥／豆芽
▲主廚選用日本宮城生蠔，鮮度十足，搭配泰式豆芽與清爽檸檬醬，還有蘋果片、萬壽菊增添清脆感及香氣。
▲還有特製蔬菜煎餅，口感酥香好吃。
干貝料理：北海道干貝／南瓜巧達醬／杏鮑菇、加購：海膽（時價）
▲北海道干貝厚實飽滿，可以加購海膽增添鮮香海味，還有香煎杏鮑菇讓口感更豐富，加上濃郁滑順的南瓜巧達醬，非常香甜美味。
龍蝦主餐：活龍蝦兩吃／蜂蜜芥末醬／櫛瓜
▲活龍蝦現煎料理，肉質Q彈扎實，鮮味濃郁，可沾點蜂蜜芥末醬提升香氣，搭配清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。
▲龍蝦肉質扎實鮮香。
▲龍蝦頭會加上起司現煎炙燒，享用活龍蝦兩吃。
1500元套餐 主餐搭配：大蝦／蜂蜜芥末醬／櫛瓜
▲大蝦口感扎實、蝦香明顯，搭配蜂蜜芥末醬香醇好吃，加上清脆多汁的櫛瓜平衡味蕾。
鮑魚料理：南非活鮑魚／昆布醬油／白蘿蔔
▲新鮮的南非活鮑魚Q彈滑嫩，結合昆布醬油白蘿蔔的鹹香與清甜，整體風味淡雅爽口。
冰沙（依季節變換）
▲享用主餐前會提供冰沙平衡味蕾，這次吃到的是蔓越莓冰沙加化應子，酸甜清涼。
鐵板肉品：日本和牛／澳洲和牛／綜合生菜（不吃牛會更換成伊比利豬）
▲鐵板肉品有日本和牛、澳洲和牛兩種口感風味，日本和牛細緻軟嫩，澳洲和牛煎得外酥裡嫩，肉香濃郁，搭配綜合生菜清爽又解膩。
▲澳洲和牛外酥裡嫩，肉香比較濃郁。
▲日本和牛的油脂更豐厚，口感軟嫩。
小點：蜂蜜布里歐（會變換）／和牛漢堡肉／雞蛋／起司（不吃牛會改成燻雞）
▲這一道小點是超可愛的迷你小漢堡，鐵板煎至酥脆的蜂蜜布里歐內餡夾著和牛漢堡肉、歐姆蛋與起司，口感鮮嫩多汁。
▲不吃牛的話會做燻雞漢堡。
主食（欸今天吃什麼）
最後還有主食櫻花蝦炒飯可享用，很有飽足感！粒粒分明的炒飯吃起來蓬鬆有嚼勁，融合櫻花蝦的鮮味與醬香，還可以搭配主廚特製辣醬更涮嘴。
湯品（煮什麼喝什麼）
▲如果是選擇活龍蝦套餐，湯品會以龍蝦料理味噌湯，搭配嫩豆腐，口感很豐富。
▲選擇其他套餐也有不同的海鮮料理高湯，喝起來甘醇鮮美。
甜點／季節水果
▲甜點是主廚現煎的焦糖紅豆捲，餅皮包裹香甜紅豆餡，外酥內軟，帶點焦糖的微微鹹甜，搭配當季水果收尾剛剛好。
飲品（三選一）：熱拿鐵／熱美式／冰洋甘菊茶（無咖啡因）
▲餐後可選一杯飲品，可以試試微苦順口的熱拿鐵或無咖啡因的洋甘菊茶。
菜單MENU
▲餐點料理會變換，請依店家供應為準。
空間外觀
1975鐵板燒
地址：高雄市前金區仁德街229號
電話：0931－737101
營業時間：12：00－14：30、18：00－21：30（周三公休）
