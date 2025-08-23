高雄絕美日式庭院定食！日本直送蕎麥自製麵條、龍眼木煙燻和牛飯

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「久町日式庭院定食」是一間隱藏在大樹九曲堂車站附近的日式庭院餐廳，從火車站步行即可抵達，搭火車來用餐相當方便，現場也有附設停車場，開車、騎車都不用擔心停車問題。這裡主打日式定食，選用日本米搭配現點現做的主菜，份量剛好，吃起來有飽足感。

每份定食都有附特製小菜、沙拉、茶碗蒸與湯品

風味清爽細緻。推薦必吃鴨胸蕎麥冷麵，使用日本直送蕎麥製作的Q彈麵條，搭配鴨骨醬油熬煮的熱湯與櫻桃鴨胸，香氣濃郁、口感清爽，是夏天也能輕鬆享用的一道料理。肉控可以試試酥脆唐揚定食，想吃得豐盛一點就選擇久町極上和牛飯，餐後搭配一杯大樹鳳梨汁，果香濃郁酸甜又消暑，餐廳氛圍輕鬆愜意，庭院造景也很好拍照，有到大樹或九曲堂走走，不妨安排來這裡吃一頓舒服又滿足的日式料理。

日式定食／附餐

▲這裡提供多種日式定食料理，會附特製小菜、茶碗蒸、沙拉與湯品，吃起來有飽足感。

▲特製小菜清爽開胃。

▲沙拉搭配油醋醬酸甜好吃。

▲茶碗蒸滑嫩綿密，還吃得到海瓜子。

▲柴魚高湯清香順口。

鴨胸蕎麥冷麵 350元

這道鴨胸蕎麥冷麵是選用日本直送蕎麥製作Q彈麵條，搭配鴨骨與醬油熬煮而成的熱湯與櫻桃鴨胸，香氣濃郁又順口，夏天吃也不膩。

▲熱鴨湯濃醇帶點油脂，蕎麥麵吸附湯汁清香涮嘴。

▲蕎麥麵口感Q彈帶點嚼勁。

▲櫻桃鴨胸肉質扎實鮮香。

酥脆唐揚定食 330元

▲肉控可以選擇酥脆唐揚定食，使用雞腿肉現炸，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，帶有鹹香滋味超級下飯！

▲唐揚雞搭配Q黏清香的日本米飯，好吃又有飽足感。

久町極上和牛飯 500元

想吃和牛就試試久町極上和牛飯，選用日本A5和牛肋條精修後煎香，再以龍眼木煙燻，入口軟嫩帶油脂香氣，醬汁鹹甜帶有微微辣感，層次感十足。

▲搭配日本米飯與洋蔥絲，還有櫛瓜、小番茄、蔥花，口感豐富滿足。

飲品／咖啡

大樹鳳梨汁 85元

▲來到大樹一定要喝這杯鳳梨汁，酸甜清爽、果香明顯，上層還有一層綿密泡泡。

美式咖啡 100元

▲美式咖啡香氣濃郁、微苦順口，飯後來一杯剛剛好。

菜單 MENU

停車場

▲餐廳附設停車場，機車、汽車皆可免費停放。

空間外觀

▲庭院有美美的植栽造景，可以拍很多美照。

久町日式庭院定食

地址：高雄市大樹區新鎮路785號

電話：07－6525677

營業時間：周三至周日 11：30－14：00、17：30－20：00（周一二公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram



