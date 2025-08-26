左營深夜麵線在地擺攤超過30年！微勾芡柴魚湯香濃滑順

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「阿鴻麵線」位於左營新庄農會旁，開業至今已超過30年，是許多在地人熟悉的老味道，小小的攤位吸引不少人專程來一碗熱呼呼的麵線或湯品。招牌麵線是以柴魚湯底加薄芡料理，鹹香帶甜、滑順涮嘴，可依個人喜好添加香菜、蒜泥、醋、辣椒或沙茶調味，香氣更濃。大腸滷得入味鮮香，還能吃到新鮮蚵仔，每一口都很滿足！這裡除了麵線、豬血湯，也有供應肉燥飯，簡單的料理，加上熟悉的味道，讓人隨時想再來一碗。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲一開攤就有絡繹不絕的人潮。

菜單

餐點

大腸蚵仔麵線（小）55 元

麵線以柴魚湯底為基底，湯頭鹹香帶甜，加上薄芡吃起來滑順涮嘴，還可依個人喜好加香菜、蒜泥、醋、辣椒或沙茶調味，更香濃好吃。

▲這碗麵線有滷大腸、蚵仔，可以加上配料增添風味。

▲微勾芡的口感滑順不膩，加醋、蒜泥和沙茶多了濃厚風味特別好吃。

▲大腸滷得入味鮮香，口感軟嫩。

▲還能吃到新鮮蚵仔，每一口都很滿足。

豬血湯 45 元

大骨熬煮高湯加入細嫩的豬血、軟Q小腸與油脂香濃的大腸，滋味層次豐富，再配上韭菜與酸菜提味，喝起來爽口不膩。

▲小腸軟Q有嚼感。

▲大腸軟嫩帶有油脂的香氣。

▲可以搭配特製沾醬，風味更足。

阿鴻麵線

地址：高雄市左營區新庄仔路726號

營業時間：17：30－23：30（售完即止／周日店休）

電話：0921－031412

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►豬大骨熬煮24小時零添加濃縮粉！高雄客製化濃豚骨湯日式拉麵

►手炒麻辣鍋加滿36種中藥材！高雄不限時深夜火鍋 自助吧吃到飽

►高雄港灣海景搭配深夜炭火燒肉！還有大骨雞湯＋蔥鹽無限供應