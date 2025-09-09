ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
每頭豬僅兩片！半月軟骨燉煮至軟彈充滿膠質　高雄懷舊眷村菜

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「姥姥燉肉懷舊盒餐」是一間充滿中式風格的眷村菜料理店，餐點承載著主廚成長記憶中的家鄉味，每一道料理都細火慢燉、真材實料。一定要點招牌姥姥燉肉盒餐，選用稀有的半月軟骨，一頭豬只有兩片，搭配二十多種中藥材滷包燉煮入味，肉質軟嫩、膠質Q彈，滷汁香辣帶點淡淡的中藥清香，雖然是豬肉，但半筋半肉的口感卻有種在吃燉牛肉的感覺，連牙口不好的長輩也能安心享用！

另外也有限量的琥珀獅子頭，新鮮豬肉加入薑末、荸薺手打製作，厚實飽滿富含肉香。每一份盒餐都有附豐富配菜，搭配西螺米蒸製的白飯，吃起來很有飽足感，可以再加點酸香有層次的宋嫂魚羹、酒香濃郁的紹興醉雞或手工製作的蔥油餅，享受簡單又真誠的眷村家鄉菜。

姥姥燉肉盒餐（豬）165元
姥姥燉肉盒餐是招牌必吃！選用每頭豬僅有兩片的半月軟骨料理，以20多種中藥材的滷包燉煮，肉質非常軟嫩，富含Q彈膠質，滷汁香辣帶有淡淡的中藥清香，吃起來甘醇順口又下飯。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這款燉肉雖然是豬肉，半筋半肉的口感卻讓人覺得很像在吃燉牛肉，是一款牙口不好的老人家也能輕鬆享用的懷舊料理。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一份盒餐都有附米飯及配菜，吃起來很有飽足感！煎蛋是使用生產履歷雞蛋料理，吃得到鮮香味；高麗菜是用大骨高湯烹炒，搭配選用西螺米蒸的米飯，Q彈清香。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚特製的爆汁豆乾口感軟嫩，滋味香醇，但吃的時候要小心噴出的滷汁。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲自家特製的爆炒雪裡紅口感清脆，帶點辣味很下飯。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲酸白菜使用小米酵母醃漬，脆嫩酸香。

琥珀獅子頭盒餐（豬）238元（預定限量）
琥珀獅子頭也是很受歡迎的料理，使用新鮮豬肉加入薑末、荸薺手打製作，讓肉質細膩不鬆散，特別做成小顆尺寸，更方便食用。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲獅子頭口感扎實Q彈、飽滿多汁，吃得到肉香。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲還有搭配滷到入味的白菜。

宋嫂魚羹 108元
這道來自浙江的經典羹湯是用金華火腿吊湯，搭配鱸魚與豐富配料，以微勾芡方式呈現，加入鎮江醋、胡椒提味，喝起來酸香微辣，爽口有層次。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鱸魚加上豐富配料，口感很有層次。

紹興醉雞 小份 138元
紹興醉雞也是經典浙江名菜，只用紹興酒與中藥材製作，雞肉口感鮮嫩、雞皮薄而不油，帶有濃郁紹興酒香。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲醉雞也可搭配特製沾醬品嚐，享受不同風味。

手工蔥油餅 50元
主廚特製的手工蔥油餅也很值得一試！選用特級麵粉以千層工法製作，每一層都放入特製蔥油酥，一層一層桿製堆疊而成，口感外酥內軟，餅皮厚實Q彈，吃得到濃郁的胡椒香與蔥的辛香。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

特調飲 洛水三牽 55元
這杯特調飲品是洛神花與紅烏龍茶特調，入口有洛神的自然酸甜，融合紅烏龍的醇厚茶香，清爽解膩，是搭配盒餐的好選擇。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

菜單 MENU

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店裡空間精緻典雅，座位不多。

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼姥姥燉肉懷舊盒餐。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

姥姥燉肉懷舊盒餐

地址：高雄市苓雅區福德三路60號
電話：07－3603396
營業時間：10：00－14：00、16：00－19：30（周四公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格

關鍵字： 姥姥燉肉懷舊盒餐 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

