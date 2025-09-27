紐西蘭自由行奧克蘭機場轉機攻略　流程＆注意事項一次看

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

台灣唯一直飛紐西蘭的航空公司就是紐西蘭航空，但是紐西蘭航空只有台北－奧克蘭的航線，如果是要到紐西蘭南島旅遊的話，需要在北島的奧克蘭機場再轉國內班機。從奧克蘭機場有很多班機可以直飛南島的基督城、皇后鎮和但尼丁等大城市。

奧克蘭機場轉機｜奧克蘭－基督城

我們這次是搭乘紐西蘭航空，當天早上抵達奧克蘭機場之後就直接轉機到基督城。至於國內班機轉機的方式、轉機的時間和行李有沒有直掛？都是很多人想知道的問題，所以這篇也來分享我們奧克蘭機場轉機心得，提供給需要的人做個行前準備喔！

行前準備

入境資料

台灣人到紐西蘭旅遊的話，簽證規範如下：

紐西蘭政府宣布自2009年11月30日起予台灣人免簽證停留90天。所有入境紐西蘭的旅客都需攜帶護照，有效日期至少需要比預計離境的日期還多3個月。紐西蘭移民官可針對曾遭他國拒絕入境、驅逐或押解出境之旅客，註銷其簽證或拒絕入境，且不適用免簽證待遇。結論就是：台灣人到紐西蘭旅遊的話，90天內是免簽的！但是要先申請NZeTA和IVL喔！

海關申報單

海關申報單就是所謂的旅客聲明書NZTD（上圖綠色表格）可以在出發前24小時在線上填寫，如果同行有長輩或小孩的話，也可以代為填寫。填寫完之後會收到email確認信，獲得一組確認編號。因為已經有線上申請，海關也都有資料了，所以要進入紐西蘭海關的時候就不需要再另外印紙本下來囉！

入境流程

▲目前持中華民國護照入境紐西蘭是無法使用eGates的，所以要排在左邊人工通關這邊出關。

海關常見問題

很多人分享紐西蘭的海關很嚴，有時候會被盤問很久，不過依照我兩次的紐西蘭旅遊經驗來說，我覺得只要有誠實申報都不會有多大的問題。

海關常問的問題如下：你是跟誰來的？來紐西蘭的目的？你這次要待幾天？預計會去哪裡呢？有住宿的地方嗎？當地有朋友嗎？你的職業是什麼呢？有行程票嗎？有回程機票嗎？有帶什麼東西要申報的嗎？有攜帶肉類或是水果嗎？

以上據實以告通常沒什麼問題

如果有攜帶需要申報的東西也需要誠實申報。至於入境的物品需要誠實申報，拿到行李之後走到需要申報的那個走道，就會有工作人員會幫忙核對檢查了。我們這次帶的物品像是：泡麵、藥品和零食餅乾我都有拍照，在檢查的地方用手機出示給工作人員檢查即可。

工作人員會再三確認有沒有帶肉？有沒有帶植物？（這兩句居然是用中文問的），然後再核對手機裡的照片之後確認沒問題就可以離開了。如果攜帶的物品中是規定不能入境的，可能就需要當場丟棄，浪費至少比沒有誠實申報而被罰錢好多了。

轉乘

我們去程是搭乘紐西蘭航空NZ78班機，台北－奧克蘭 18：40－09：15。正常一段票的話大概都會接紐西蘭航空NZ535班機，奧克蘭－基督城 11：00－12：25飛行時間1小時25分。（備註：紐西蘭航空預留的轉機時間是1個小時45分鐘）

台北－奧克蘭 直航航班時刻表

國際航廈到國內航廈方式

奧克蘭機場國際航廈和國內航廈距離800公尺左右，出關之後走到往「←Buses」的地方。看到招牌之後左轉，可以抵達巴士站牌搭乘機場接駁車到奧克蘭國內航廈。

▲左轉走出戶外之後，沿著「Buses↑」的指標走就可以囉！大概200公尺左右就可以看到公車站牌了。

▲「Public Transport Buses」就有往奧克蘭市區的公車，也有往奧克蘭國內航廈的接駁車喔！

搭乘機場接駁巴士

機場接駁巴士「Terminal Transfer Bus」在公車站牌B搭乘，公車顏色就是綠色的，上面會寫Free Terminal Transfer Bus。接駁車大概15分鐘左右會有一班，車次還滿頻繁的。（備註：機場接駁巴士行駛時間05：00－23：00）

車程約10－15分鐘

如果是尖峰時段的話，搭乘的人還滿多的，而且大家幾乎都有大型行李，所以可能會比較擁擠一點。不過畢竟是免費的，還是克難一點，反正也不會太遠。這天可能因為新航廈在施工所以有繞到了外圍，我們從國際航廈到國內航廈大概是10－15分鐘的車程。

步行走路

如果不想要搭乘接駁車也可以，國際航廈和國內航廈中間有設置一條綠色的人行步道，可以推著行李直接走過去。步行時間大概是15分鐘，其實和搭乘接駁車時間差不多，但是可以省去等車的時間。

轉機行李

在奧克蘭國內航廈以紐西蘭航空和捷星航空為主，門口進去左邊是紐西蘭航空，右邊是捷星航空。正常來說如果買一段票的話就會拿到兩張登機證 （國際班機＋國內班機）。這時候國內線就不用再check-in，也不用再印行李條，只要直接託運行李就可以了。

轉乘國內線行李須重新託運

在紐西蘭奧克蘭機場，國際線要轉國內線的話，行李要先取出過海關檢查之後，走到國內航廈再次託運喔！上面有提到，如果是買一段票的話只需要重新託運行李即可（因為手邊已經有登機證了，行李條也不用換）。

如果是兩段分開買的話，就需要重新check-in

然後印出登機證和行李條。印出來的行李條要自己黏上，然後再自行用機器託運行李，一切都是DIY很方便！如果真的有問題或是不會操作的話，旁邊也有人工櫃檯，可以到櫃檯直接辦理也可以。（就算是搭乘國內航班也是不可以帶水上飛機的，而且「隨身行李」還是要再次過安檢。）

轉機時間

在奧克蘭機場轉機最擔心的就是：轉機時間要預留多久？大部份都會建議2個小時以上。



如果是買紐西蘭航空一段票（國際＋國內班機）的話

那轉機的國內班機就以航空公司安排的國內段班機時間為主。一般來說航空公司會預留1.5－2個小時的轉機時間，所以紐西蘭航空是預留1個小時45分鐘的轉機時間。據說如果是因為班機延誤而趕不到國內段的話，航空公司是會免費幫忙改票到下一個航班的。如果不是買一段票而是像我們一樣分開買的話，因為還需要重新check-in和換新的行李條，那建議至少預留2.5小時以上。

奧克蘭－基督城國內班機



▲這次紐西蘭自由行奧克蘭－基督城國內段我們也是搭乘紐西蘭航空，是3＋3的座位區。

▲起飛後沒多久就會開始提供飲料和點心喔！

紐西蘭限定點心

雖然奧克蘭到基督城飛行時間只有短短一個多鐘頭，紐西蘭航空也有提供紐西蘭限定的點心。去程有德國結餅乾，回程有Cookie Time的餅乾，都是紐西蘭經典必吃！我點的奶茶也很好喝！紐西蘭航空專家朋友推薦飛機上的泡芙也很好吃，不過我們這次來回都沒吃到就是了。

奧克蘭－基督城飛行時間

▲我們是7月底8月初到紐西蘭旅行的，正好是紐西蘭的冬天，從飛機上就可以看到很清楚的雪山，美到捨不得睡覺！

▲飛行時間1個小時25分鐘之後，抵達基督城機場！出關後直接在行李轉盤拿行李就可以離開，不用再次過海關，行李也不用再次檢查。

機場租車

拿到行李之後我們直接走到租車的ezi car rental櫃檯，辦理取車手續，然後就可以直接走到停車場開車囉！接下來就是我們美好的紐西蘭自由行，這次我們待了15天，南島待了10天，北島待了5天。在南島的期間就是仰賴這台Ford Focus油電混合車了，我覺得還滿好開的，而且也滿省油的。

