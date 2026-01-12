春節住台中樂園飯店「1泊1食1人3千有找」　還能一圓賽車夢

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出春節住房專案，四人同行每晚8,888元。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接農曆春節，台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券。大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳，將成年節出遊亮點。

▲大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，體驗在國際級G2賽道上奔馳。



T11、T12 Hotel「馬力全開，送喜來」住房專案即日起開賣，四人同行每晚8,888元，內容包含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券。大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，體驗在國際級G2賽道上奔馳，親身感受賽道魅力。另於2月14日、15日及初五入住，雙人只要5,888元、四人同樣8,888元，每人不到3,000元即可入住一晚。

▲▼體驗在國際級G2賽道上奔馳；春節期間入住的房客，還可免費參加紅包袋絹印。



同時，麗寶福容大飯店也推出「馬年迎新春，樂逍遙」住房專案，雙人一泊一食9,888元起，除夕至初四為12,888元起，包含探索世界雙日券與摩天輪搭乘券，並提供四人房型，適合小家庭或好友同行。春節期間入住的房客，還可免費參加限定DIY活動，包括糖葫蘆手作與紅包袋絹印，每日限量，增添年節儀式感。

▲台北新板希爾頓酒店祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，平日每晚3,990元起。（圖／業者提供，下同）



除了中台灣主打歡樂與動感行程，北部飯店則鎖定開運與療癒市場。台北新板希爾頓酒店以「新春開運」為主題，祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，即日起至3月31日，平日每晚3,990元起，入住即贈好運泡澡沐浴球盲盒。此次攜手泡澡品牌BATHDAY合作，泡澡球造型包含招財貓與「發」字麻將，象徵事業、情感與能量轉運，讓旅客在房內泡澡，徹底放鬆身心。

▲▼平日每晚3,990元起，入住贈泡澡沐浴球盲盒；凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，兩人同行第二位享半價優惠。



餐飲方面，館內悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，兩人同行第二位享半價優惠，每人餐價折扣後918元起。住房專案另加碼贈送限量「好食運刮刮卡」，有機會抽中300元餐飲抵用券，可於館內餐廳使用。