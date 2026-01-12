ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

春節住台中樂園飯店「1泊1食1人3千有找」　還能一圓賽車夢

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳。（圖／業者提供）

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出春節住房專案，四人同行每晚8,888元。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接農曆春節，台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券。大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳，將成年節出遊亮點。

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳。（圖／業者提供）

▲大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，體驗在國際級G2賽道上奔馳。

T11、T12 Hotel「馬力全開，送喜來」住房專案即日起開賣，四人同行每晚8,888元，內容包含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券。大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，體驗在國際級G2賽道上奔馳，親身感受賽道魅力。另於2月14日、15日及初五入住，雙人只要5,888元、四人同樣8,888元，每人不到3,000元即可入住一晚。

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳。（圖／業者提供）

▲▼體驗在國際級G2賽道上奔馳；春節期間入住的房客，還可免費參加紅包袋絹印。

▲台中麗寶樂園渡假區T11、T12 Hotel推出「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行每晚8,888元，含一泊一食、探索世界雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，大年初三、初四更開放旅客駕駛自家愛車，實際在國際級G2賽道上奔馳。（圖／業者提供）

同時，麗寶福容大飯店也推出「馬年迎新春，樂逍遙」住房專案，雙人一泊一食9,888元起，除夕至初四為12,888元起，包含探索世界雙日券與摩天輪搭乘券，並提供四人房型，適合小家庭或好友同行。春節期間入住的房客，還可免費參加限定DIY活動，包括糖葫蘆手作與紅包袋絹印，每日限量，增添年節儀式感。

▲台北新板希爾頓酒店祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，即日起至3月31日，平日每晚3,990元起，入住即贈好運泡澡沐浴球盲盒。（圖／業者提供）

▲台北新板希爾頓酒店祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，平日每晚3,990元起。（圖／業者提供，下同）

除了中台灣主打歡樂與動感行程，北部飯店則鎖定開運與療癒市場。台北新板希爾頓酒店以「新春開運」為主題，祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，即日起至3月31日，平日每晚3,990元起，入住即贈好運泡澡沐浴球盲盒。此次攜手泡澡品牌BATHDAY合作，泡澡球造型包含招財貓與「發」字麻將，象徵事業、情感與能量轉運，讓旅客在房內泡澡，徹底放鬆身心。

▲台北新板希爾頓酒店祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，即日起至3月31日，平日每晚3,990元起，入住即贈好運泡澡沐浴球盲盒。（圖／業者提供）

▲▼平日每晚3,990元起，入住贈泡澡沐浴球盲盒；凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，兩人同行第二位享半價優惠。

▲台北新板希爾頓酒店祭出「GET YOUR LUCK」住房專案，即日起至3月31日，平日每晚3,990元起，入住即贈好運泡澡沐浴球盲盒。（圖／業者提供）

餐飲方面，館內悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，兩人同行第二位享半價優惠，每人餐價折扣後918元起。住房專案另加碼贈送限量「好食運刮刮卡」，有機會抽中300元餐飲抵用券，可於館內餐廳使用。

關鍵字： 台中旅遊 台中麗寶樂園渡假區 台北新板希爾頓酒店 新北市旅遊 星級旅館 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【事發畫面】演員夫妻楊傑宇、吳侑函驚傳撞死人

推薦閱讀

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

三商巧福4款套餐特價到1/26

三商巧福4款套餐特價到1/26

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

宜蘭室內版羅馬競技場！

宜蘭室內版羅馬競技場！

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！

木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

六扇門台北中正店1/16開幕買一送一

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

在大氣山水中遇見最迷人的春天

全台最大「我家牛排」插旗高雄

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

三商巧福4款套餐特價到1/26

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

宜蘭室內版羅馬競技場！

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366