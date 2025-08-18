札幌50年喫茶店深藏地下車站　迷人復古氛圍必嘗帝王蟹腳三明治

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

如果可以，我希望在每座日本的城市都留下一家老喫茶店的味道，目前在北海道札幌讓我選一家的話，「珈琲とサンドイッチの店 さえら」大概是唯一，在地50年老喫茶店藏很深，不管是咖啡、三明治、環境都是無可挑剔的存在。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地點

位在大通捷運站19號出口的B3，但要從B2的藥妝店走進去，進去後就會看到さえら的木製招牌。轉個身就能看到通往B3店家的木梯，當然還有長長的人龍。如果跟我一樣偏好用Google Map搜尋，方向感也不太好的話，建議直接問路人，因為它在北海道應該算是無人不知、無人不曉的存在。

環境

轉個身就能看到通往B3店家的木梯

當然還有長長的人龍。其中某一次我沒吃到是因為人排到二樓，目測最少3、40人，當天又剛好要回台，怕飛機趕不上只好放棄。所以，建議千萬別假日來排，然後建議下午茶時段來，人比較少，早上到下午1點是高峰。

▲店內的座位比我想像的多，即便如此還是常常需要排隊、候位，雖然在地下室，但也散發著大正喫茶店的氛圍。

▲木質地板被椅子磨出的痕跡，滿滿我喜歡的老店味。

▲▼店裡不少貓的Logo、圖及大小裝飾，看來店主人是貓奴。

▲日本老喫茶店都有的雜誌、報紙，但好像沒有看到漫畫。

菜單

我的老喫茶店首選品項是雞蛋三明治或是手作甜點，最好是古早味那種。這間店最受歡迎的是讓人眼花撩亂、選擇障礙發作的多種口味三明治。有一個很特別的服務，就是三明治的口味可以雙拼，但雙拼是有特別的set，不是菜單上面的口味隨便組合。

品項

雞蛋＋草莓水果奶油三明治

這是賣最好的招牌，蛋黃綿稠、蛋白切丁，還有加黃瓜，吐司鬆軟，大抵上就是我心目中完美的雞蛋三明治。水果奶油三明治有草莓、奇異果、水梨、水蜜桃等四種水果，鮮奶油輕輕柔柔不甜膩，加上水果的微酸非常涮嘴。這兩種口味的三明治真是絕配，點一份卻有兩種享受！

帝王蟹腳＋燻牛肉三明治

帝王蟹腳三明治也是常常最早完售的一種口味，如果你的目標是這口味，只能盡可能的早點來排隊。帝王蟹腳真材實料，加上高麗菜絲、塔塔醬和生菜，口感爽脆鮮又能嚐到帝王蟹腳的鮮甜，非常好吃；另一款燻牛肉有一點乾，比較普通。

草莓巧克力奶油＋燻雞肉三明治

草莓巧克力奶油比前面的水果鮮奶油容易膩口，但如果喜歡巧克力的不妨一試。燻雞肉比燻牛肉味道層次豐富，口感也滋潤了些，風味上多了一點討喜的胡椒香。

維也納咖啡

這種老喫茶店的咖啡多半偏苦，如果喝慣了偏酸的手沖咖啡，可能會不適應，但我覺得到老喫茶店就該喝這樣的重烘焙咖啡，尤其是配雞蛋三明治時。維也納咖啡就是咖啡加上鮮奶油，多了一點像是拿鐵般的滑順奶泡，是我喝過前三喜歡的維也納咖啡。

珈琲とサンドイッチの店 さえら

地址：札幌市中央区大通西2丁目都心ビルB3F

營業時間：10：00－18：00（周三休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

►感受雨都「騎樓咖啡」氛圍 基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

►濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣 高雄鹽埕65年老字號美食