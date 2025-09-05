苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

首圖／IG@x_08_18_、IG@88817._yr

擁有國際雙慢城美譽的苗栗，總是讓人百玩不膩，不管是想來個苗栗的山城之旅，還是苗栗海線之旅，景點提起來可是洋洋灑灑一大篇。苗栗不僅有豐富的自然景觀，加上豐富的客家文化，更有超多好玩的體驗活動與苗栗觀光工廠，真是哪裡都舒服又好玩。今天想為大家推薦苗栗親子景點，有刺激有趣的樂園、夢幻迷人的美景和萌到融化的小動物。準備好了嗎？好客山城苗栗，等待旅人的走訪。

尚順育樂世界

全台最大全室內體驗樂園，主打一站式休憩主題樂園的尚順育樂世界，包括尚順購物中心、尚順君樂飯店及全台最大全室內體驗樂園尚順育樂世界，真的是吃住玩樂，一次全部滿足！萬坪的室內樂園提供了18項不同風格的主題遊樂設施，從一樓玩到六樓，就算天候不佳也可盡情玩樂。

結合5D虛擬實境、VR互動體感，用奇幻科技與經典童趣碰撞出全新遊玩體驗，還有旋轉木馬、飛行劇院、碰碰車、也有自由落體能感受迅速墜落心臟怦怦跳的感覺，還能走進魔法世界成為學園學生，精進魔法技能進行實戰訓練，並與3D地景藝術合影留下獨特美照，絕對是小朋友的放電天堂、全家出遊度假首選！

圖／IG@x_08_18_

地址：苗栗縣頭份市育樂街6－6號

電話：03－7539999

營業時間：10：00－18：00

哈比丘茶樹森林

台版魔戒就在這裡，隱身山林裡的童話精靈小鎮，被山巒環繞的哈比丘，宛如山谷中的世外桃源，一座座繽紛的洞穴哈比屋，就像進入了魔戒場景裡。在這個療癒的童話世界，走過茶樹步道接受芬多精的洗禮，坐在浪漫的山谷鞦韆上，感受徐徐涼風，享受山谷風景，黃昏時分還能欣賞夢幻夕陽美景。

也別忘了去拜訪可愛的動物朋友，水豚君、笑笑羊、梅花鹿、小袋鼠、陸龜 ，在哈比丘森林裡，有美景有美食還有小動物，是個不錯的親子景點。

圖／IG@88817._yr

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

電話：03－7971397

營業時間：09：30－17：30（周二公休）

卓也小屋度假園區

古色古香的複合式休閒園區，超人氣的卓也小屋是複合式休閒園區，結合農業生產調製、生活文化園區及人文生態與文創的休閒農場。懷舊感古色古香的庭院，被竹林包圍的水上木屋，小橋流水點綴著紅燈籠，氛圍悠閒舒適，還可以體驗藍染DIY的趣味、品嚐蔬食料理。

園區也有提供住宿，除了經典款的懷舊穀倉民宿、森林系民宿外，還有星空泡泡屋。種滿植栽的歐風牛角村花園，彷彿走進莫內畫中的場景，每到初夏時節還能一睹油桐花及螢火蟲的面貌，盡享自然風光，感受苗栗山城之美。

圖／IG@5400star

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1－5號

電話：03－7879198

營業時間：09：00－17：30

飛牛牧場

體驗親手擠牛奶，位於苗栗的飛牛牧場，是融合日本及美國牧場設計的綜合型休閒農場，不論是建築或是園區設計都非常有特色！在一望無際的丘陵中，牛隻、羊群漫步草原間，白牆紅瓦的農舍座落在青青草地上，在飛牛牧場裡有非常多小動物可以近距離接觸。

除了牧場裡的明星荷仕登乳牛、娟姍牛，還可以親手餵食小羊以及兔子，也能到牛媽媽的身邊，體驗用雙手擠出新鮮的牛奶！每天會有固定時間讓鴨子們到牧場裡遊行，超大的草原美景、超多的體驗活動，適合全家大小一同來玩。

圖／IG@flyingcow_offical

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

電話：03－7782999

營業時間：07：00－22：00

西湖渡假村

體驗歐式風情，位於苗栗三義的西湖渡假村，是一處美麗精緻的遊樂區，景觀以歐式宮廷花園為主，充滿濃厚歐洲風情的凡爾賽花園，是仿造歐洲維也納的夏布倫宮及法國的凡爾賽花園而建造，再結合歐洲偉大的知名歷史人物雕像，搭配四季如春的花藝造景，以及安徒生童話元素，讓人漫步在大自然的環境裡，看百花綻放、呼吸森林的芬多精，眺望神秘西湖美景。

渡假村裡有小朋友的最愛，經典呈現侏羅紀時期的恐龍世界，適合親子同遊的歡樂世界、幸福廣場，還有客家美食、特產、表演秀，這麼多的設施讓人流連忘返，還能直接安排在這住一晚，是非常適合家族旅遊的好地方。

圖／IG@2021cow3

圖／西湖渡假村

地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

電話：03－7876699

營業時間：09：00－17：00

