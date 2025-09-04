盤點雙北7家窯烤披薩！入選「亞太區50大」、橡皮艇披薩超熱門

首圖／ReadyGo

義大利國民美食披薩一直深受台灣民眾的喜愛，是歡慶聚會時必備的派對美食，所以大街小巷充斥著披薩專賣店，但是哪些店才是真正值得品嚐的美味呢？雙北的美食地圖一向豐富多元，在窯烤披薩這個賽道上自然也是端得出檯面！

是世界冠軍級的披薩職人精心製作，亦或是暗藏民間的高手，小編為您精選雙北必吃的 Pizza 名店！雙北美食指南，不能錯過的窯烤披薩推薦，就連義大利人都認可的披薩餐廳！

Gusto Pizza

位在連雲街，由來自英國的主廚掌舵，他將倫敦的多元風味巧妙融入傳統義大利披薩之中，還獲得清真認證，創造出獨特的料理風格，也曾榮獲全亞洲50大披薩的殊榮。

堅持以新鮮食材和傳統義大利工藝，每份披薩麵團發酵至少24小時，使餅皮充滿彈性，招牌丹尼披薩，使用義大利油漬番茄、醃牛絞肉、墨西哥青辣椒片、莫札瑞拉起司等配料，口感濃郁餅皮蓬鬆，這份美味你嚐過就能明白。

圖／IG@gustopizzatw

Gusto Pizza

地址：台北市中正區連雲街74號

電話：02－23587001

營業時間：周二 16：00－21：00／周三～周日 11：30－14：00，16：00－21：00（周一公休）

BANCO窯烤PIZZA

曾拿過世界披薩冠軍的BANCO窯烤PIZZA在台北有多家分店，是獲得正統拿坡里披薩協會核發認證證書的正宗拿坡里披薩。店內使用正統的義大利進口手工火山灰柴燒窯爐，能吃到道地南義披薩餅皮口感，半開放式廚房讓顧客能親眼目睹披薩的製作過程。

招牌的西班牙生火腿芝麻葉披薩，使用傳統工藝製成的Serrano風乾火腿，瘦而軟滑、鹹中帶甜，搭配芝麻葉的清香微苦，引出生火腿的鮮嫩鹹香，風味十分迷人。

圖／BANCO窯烤PIZZA



BANCO八德店

地址：台北市松山區八德路三段108號

電話：02－25794010

營業時間：11：30－15：30，17：00－21：30

BANCO世貿店

地址：台北市信義區基隆路二段13－1號

電話：02－27206750

營業時間：11：30－15：30／17：00－21：30

PIZZAROUND 比薩斜躺

位於台北市大安區的PIZZAROUND 比薩斜躺，以新潮的「橡皮艇披薩」強勢攻略披薩愛好者，成為台北披薩界的熱門店家。橡皮艇披薩（Pizza Canotto）使用長時間發酵、含水量高的老麵糰，外圈特別蓬鬆厚實，帶有豐富氣孔，口感Q彈且充滿嚼勁，再以高溫窯烤90秒即完成，出爐後在餅圈上淋上一層橄欖油，增添香氣與視覺效果。

店內裝潢設計清新活潑，營造出輕鬆愉快的用餐空間，推薦內用限定且限量的「布拉塔起司Burrata Cheese」，以香濃莫札瑞拉當作外衣，包覆著絲滑柔嫩的絲綢乳酪，搭配冰涼啤酒，獨特的味覺體驗讓人欲罷不能。

圖／IG@pizzaroundtw

PIZZAROUND 比薩斜躺

地址：台北市大安區延吉街239號1樓

營業時間：12：00－14：30、17：30－20：30（周一、二公休）

Peppino 培皮諾小館

培皮諾小館充滿著濃濃歐式氛圍感，老闆是第一位在「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」得到冠軍的台灣人，是很多人推薦的正宗拿坡里披薩，餐廳使用義大利進口的窯烤爐並400度高溫烤出，披薩在保留濕潤度的同時又維持外皮金黃微酥。

建議品嘗畢斯馬克2.0比薩，以松露奶醬為基底搭配上綜合蕈菇與鹹香火腿，上頭流淌著誘人半熟蛋液，鹹香濃郁滑潤的滋味魅力無窮，再淋點自製辣油美味再加倍。

圖／IG@amandaeattt、IG@foodie__sleepybear

Peppino 培皮諾小館

地址：台北市大安區濟南路三段42號

電話：02－27721196

營業時間：12：00－14：30、17：30－21：30（周一公休）

Andrea Style 安德睿 食代義廊

2016年在內湖開幕的「安德睿 食代義廊」，是不少台北老饕的美味比薩口袋名單，得獎無數的老闆，今年又再度得到義大利評比亞太區50大披薩殊榮。堅持選用最好的材料，經過不斷的測試各種發酵時間、溫度、含水量，配料也馬虎不得。

製作出多款媲美精品料理的新式披薩，口感上創新外美味更是無與倫比。店內座位不多，採無菜單料理且預約制的安德睿，訂位常常被饕客們搶光，想品嚐這美食披薩手速要快。

圖／IG@astridlin7196、IG@stone0703

Andrea Style 安德睿 食代義廊

地址：台北市中山區遼寧街63巷15號1樓

電話：02－87928664

Zoca Pizza 佐佧比薩

今年「亞太50大最佳披薩」台灣唯二入選的店家之一，來自義大利北部Verona的主廚正統道地的義式窯烤披薩，不知擄獲了多少饕客的胃。

店內提供的披薩口味非常多，推薦莎波麗塔 Saporita，滿滿起司加上自製番茄襯底，搭配半熟蛋滑嫩口感及火腿鹹香，特別的方形餅皮，整體口感很豐富；教父 God Father，鋪上滿滿半熟烤牛肉，單吃可以感受牛肉的香味，淋上橄欖油或辣油與芝麻葉的微微苦味超搭。

圖／IG@catria_lin、IG@foodiholic___

Zoca Pizza 佐佧比薩

地址：台北市大安區安和路二段69巷3號

電話：02－27072212

營業時間：11：30－14：30、18：00－21：30 (周一公休)

Gino Pizza Napoletana

Gino Pizza Napoletana的老闆，曾獲得世界披薩大賽的殊榮，並被授予義大利官方的「拿坡里莫札瑞拉推廣大使」頭銜，是首位獲得此殊榮的亞洲人。目前在新北有多家分店，餐廳的風格鮮明年輕有活力，開放式的廚房讓人用餐更安心，還被選為新北嚴選美食名店，難怪常常一位難求。

推薦白色熱情這款披薩，世界披薩大賽就是以這個風味奪冠，新鮮無花果、芝麻葉撒上4種不同起司和西班牙熟火腿，層次堆疊豐富，外圈恰到好處的焦斑，讓麵粉香發揮出來，餅皮口感剛剛好。

圖／IG@ginopizza22760003、IG@joycechen108

Gino Pizza Napoletana

地址：新北市蘆洲區長安街108巷27－1號

電話：02－28482666

營業時間：平日11：30－14：30、17：00－21：00／假日11：30－21：00（周二公休）

