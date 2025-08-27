ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

▲▼夏日炎炎一起作伙當浪人！。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

一天帶你逛頭城當浪人！宜蘭頭城不僅擁有豐富的自然景觀，還有壯麗的海岸線、秀麗的山景，都讓人流連忘返。來到頭城，你可以在烏石港沙灘衝浪、飽覽龜山島海景，探索頭城地道的美食！

宜蘭一日遊：頭城浪人行

浪人部落
今天帶大家來到頭城浪人部落體驗一日浪人，這裡的教練非常有耐心，一步一步教你從不會到會，準備得差不多就能下水囉！在衝浪的過程中當然是不斷的拍回岸上、吃水，漸漸地抓到訣竅多試幾次總會成功，成功了超有成就感！

▲▼夏日炎炎一起作伙當浪人！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

浪人部落

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路一段356號
電話：0917－511407
營業時間：07：00－17：00

川岩
來海邊一定要來看海景，這間咖啡廳玻璃窗望出去就能飽覽龜山島，採光明亮整體感覺非常舒適，很適合來這裡放鬆發呆，餐點也非常精緻，還有提供一些輕食與酒水，想chill一下那就來川岩！

▲▼夏日炎炎一起作伙當浪人！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

川岩

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36－2號
電話：03－9778635
營業時間：11：00－18：00

小涼圓冰果室
夏日炎炎就是要吃冰！小涼圓冰果室可是開了快70年的剉冰店，雖然說是老店，但店內也整理得很好，散發一種復古懷舊感，一定要點這裡的招牌八寶冰，顏色非常繽紛，甜而不膩又消暑！

▲▼夏日炎炎一起作伙當浪人！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小涼圓冰果室

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭路88號
電話：03－9771678
營業時間：周一至周四：10：30－20：00／周五：10：30－20：30／假日：10：30－17：00

宜蘭景點｜宜蘭童玩節又來拯救各位爸媽啦！2025童玩節周邊景點攻略，快收藏這 7 個宜蘭親子景點推薦

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 宜蘭美食 宜蘭旅遊 頭城

演唱會不能拍照錄影　王心凌：但我自己滿愛看

