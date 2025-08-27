頭城一日遊路線推薦！烏石港沙灘衝浪　海景玻璃屋遠眺龜山島

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

一天帶你逛頭城當浪人！宜蘭頭城不僅擁有豐富的自然景觀，還有壯麗的海岸線、秀麗的山景，都讓人流連忘返。來到頭城，你可以在烏石港沙灘衝浪、飽覽龜山島海景，探索頭城地道的美食！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

宜蘭一日遊：頭城浪人行

浪人部落

今天帶大家來到頭城浪人部落體驗一日浪人，這裡的教練非常有耐心，一步一步教你從不會到會，準備得差不多就能下水囉！在衝浪的過程中當然是不斷的拍回岸上、吃水，漸漸地抓到訣竅多試幾次總會成功，成功了超有成就感！

圖／ReadyGo

浪人部落

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路一段356號

電話：0917－511407

營業時間：07：00－17：00

川岩

來海邊一定要來看海景，這間咖啡廳玻璃窗望出去就能飽覽龜山島，採光明亮整體感覺非常舒適，很適合來這裡放鬆發呆，餐點也非常精緻，還有提供一些輕食與酒水，想chill一下那就來川岩！

圖／ReadyGo

川岩

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36－2號

電話：03－9778635

營業時間：11：00－18：00

小涼圓冰果室

夏日炎炎就是要吃冰！小涼圓冰果室可是開了快70年的剉冰店，雖然說是老店，但店內也整理得很好，散發一種復古懷舊感，一定要點這裡的招牌八寶冰，顏色非常繽紛，甜而不膩又消暑！

圖／ReadyGo

小涼圓冰果室

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭路88號

電話：03－9771678

營業時間：周一至周四：10：30－20：00／周五：10：30－20：30／假日：10：30－17：00

宜蘭景點｜宜蘭童玩節又來拯救各位爸媽啦！2025童玩節周邊景點攻略，快收藏這 7 個宜蘭親子景點推薦

【你可能也想看】

►人氣IP快閃店清單！嚕嚕米限定特展 還有柯南、排球少年

►高雄TOP7親子行程！登遊艇穿梭壯觀輪船軍艦 鐵道館軌道模型

►特搜馬祖5大療癒行程！漫步「迷你奈良」餵鹿看海、走進古老石城