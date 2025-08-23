苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

首圖／IG@kiann.soundscape、@蘭庭農莊花園餐廳臉書

特搜10家道地的苗栗美食！以客家族群為重的苗栗，在飲食發展上多為迎合客家口味，注重鹹、肥、香，隨著現代人健康飲食的觀念加深。苗栗許多店家保留傳統味道與創新風味相結合，改良出一道道私房烹調出的苗栗美食，一盤盤色香味俱全的創意在地料理。

利用苗栗當地特產的精選食材入菜的風味餐，讓嚐過的饕客垂涎三尺，回味無窮。本次搜羅了苗栗各地好食必吃的美味客家合菜餐廳，推薦給喜愛美食的你。

苗栗美食－特搜10家苗栗道地的客家合菜餐廳

棗莊古藝庭園膳坊

原本是古物陳列館，陳設許多四五十年代的客家古早用具，而後轉型成客家合菜餐廳與創意紅棗料理。當紅棗盛產期，也提供遊客體驗採果樂趣。餐廳裝潢是古樸的木質風，以客家紅花布做點綴，空間寬敞。必點的梅干扣肉搭配紅棗饅頭、紅棗芋蒸糕、紅棗醉雞等，既好吃又養生，很適合假日親子同遊。

圖／@棗莊古藝庭園膳坊臉書

棗莊古藝庭園膳坊

地址：苗栗縣公館鄉福星村43－6號

電話：03－7239088

營業時間：平日11：00－14：00／17：00－20：00、11：00－14：30／17：00－20：30

蘭庭農莊花園餐廳

美麗精緻的庭園造景，座落著如別墅般的典雅歐式建築，魚群在建築物前的水池悠遊，蘭庭農莊花園餐廳提供精緻豐盛的在地美食，也是熱門的婚宴舉辦場所。葉香韭菜芋絲糕、麻油飄香豚里肌、客家筍干香爌肉、招牌甜點爆漿芝麻包等都是人氣必點，飯後還能在寬廣的美景中悠閒漫步。

圖／@蘭庭農莊花園餐廳臉書

蘭庭農莊花園餐廳

地址：苗栗縣公館鄉尖山村12鄰尖山302－6號

電話：03－7226595

營業時間：平日11：30－13：30／17：00－20：30、假日11：30－14：00／17：00－20：00（周三公休）

桐花村

網路評價超高的桐花村，是薰衣草森林旗下的客家菜品牌，位置在苗栗三義熱鬧的水美街上。店內以溫潤木質裝潢點綴客家桐花裝飾，營造出舒適的用餐空間。在客家傳統料理加入健康創意，像榮獲中區冠軍的客家小炒、清爽不油膩的福菜肉片湯、酸甜夠味的紫蘇燒小排、鹹香下飯的客家鹹豬肉，都是不容錯過的經典美味。

圖／IG@pancouple

桐花村

地址：苗栗縣三義鄉勝興村水美街114號

電話：03－7879908

營業時間：平日11：30－15：30／16：30－19：30、假日11：00－15：30／16：30－19：30

大湖福菜園平價客家菜餐廳

福菜園平價客家菜餐廳，像是藏在美麗森林中的日式風格木屋，充滿綠意的優美環境，讓用餐心情都跟著愉快起來。想吃道地客家菜就要來這裡，不僅價格實惠而且份量十足。旁邊就是石壁溫泉山莊，可以安排一場輕旅行，採完草莓再來享用美食，晚上可以留宿山莊，悠閒的泡湯也很不錯。

圖／石壁溫泉山莊臉書

大湖福菜園平價客家菜餐廳

地址：苗栗縣大湖鄉法雲寺5－5號

電話：03－7990413

營業時間：11：30－14：00／17：30－20：00（周三公休）

范家宴客家餐廳

自日治時代起便是以好客聞名的當地望族。近年來在原址重建客家風味料理餐廳，運用具有時代故事意義的烹調手法，為顧客重現復古、懷舊的客家菜。整體用餐環境非常舒適，很適合宴請賓客和長輩聚餐。招牌香酥鴨外酥內嫩、鹹香不油膩的梅干扣肉、香濃綿密櫻花蝦芋香糕等，都美味得令人難忘。

圖／IG@hsu.yoko

范家宴客家餐廳

地址：苗栗縣苗栗市玉清一街1號

電話：03－7370688

營業時間：11：00－14：00／17：00－21：00

穎川美食館

在地人才知道的隱藏美食，穎川美食館是藏身在三合院老宅內的客家合菜餐廳。必點的自創招牌菜椒鹽豬腳，酥脆的外皮加上特製的佐料，外酥內軟充滿膠質，入口香味四溢超級迷人。肥美的白斬土雞，肉質鮮嫩油亮又好吃，沾上客家莊獨特的桔醬，微酸的口感，超級搭配，店內位置不多建議提早訂位。

圖／IG@julietchsu

穎川美食館

地址：苗栗縣三義鄉廣盛94號

電話：03－7876546

營業時間：平日10：40－14：00,16：00－19：30／假日10：40－14：00,16：00－19：30

吉祥樓

二十年老店在地經營的吉祥樓餐廳，榮獲苗栗縣政府客家美食認證，並受到許多名人及美食節目的青睞。將客家料理創意改良，符合現代口味又不失傳統風味，招牌菜白玉三寶，將苦瓜、冬瓜、山東大白菜，以土雞高湯，加入蠔油、干貝調味，底層鋪上酥炸排骨，燉至入味。還有香酥扒全鴨，也是老饕推薦必點菜色。

圖／IG@maggie_h825

吉祥樓

地址：苗栗縣三義鄉勝興村20份283號

電話：03－7875923

營業時間：平日11：30－13：20／17：00－19：20、假日11：30－13：30／17：00－19：30（周一公休）

阿戊嫂的店

只有假日營業，是採預約制的無菜單客家合菜。招牌菜當屬曾勇奪全國冠軍的客家小炒，加了蘿蔔干提升口感，配上自製糯米飯，滿滿吸收了小炒的香氣與湯汁，真的好吃到停不下來。還有熱賣的清蒸紅糟肉圓，外皮Q彈，肉餡紮實，清爽不油膩，買回家就能直接吃，若是冷藏後再放到電鍋加熱蒸熟即可。

圖／IG@kiann.soundscape

阿戊嫂的店

地址：苗栗縣三灣鄉民生街34號

電話：0900－339636

營業時間：11：00－15：00（平日公休，採預約制）

叁代堂

傳承了三代的好味道，前身是勝興客棧，店內的環境是讓人舒服的文青復古風格。充滿魅力的客家料理，在傳統中不斷創新，除了份量驚人外，味道同樣毫不含糊。以刺蔥炒製的鳥不踏飯，端上桌時香氣逼人、吃下肚裡更是飽足感滿滿，招牌叁代湯，使用老菜脯、雞肉、香菇、滿滿的精華溫補又養生。

圖／IG@aa0961406187

叁代堂

地址：苗栗縣三義鄉水美街283－1號

電話：03－7875070

營業時間：平日11：30－15：00、17：30－20：30、假日11：30－15：00、17:30－21：00（周二公休）

范頭家客家餐館

原址本來是同集團的法式餐廳，爾後保留了前身的裝潢，轉身打造成了高質感的客家餐廳，提供精緻的客家合菜。像黃金香酥鴨、櫻花蝦芋香糕等，尤其招牌東方美人燻雞，外皮烤到焦黃，裡面的肉保留鮮嫩口感，非常好吃都是超推必點。不只用料新鮮實在，價格也非常親民，是聚餐宴會的好選擇。

圖／IG@gabe_foodie



范頭家客家餐館

地址：苗栗縣頭份市和平路263號

電話：03－7592588

營業時間：11：00－14：00／17：00－21：00

