台中牛肉麵老饕清單！米其林必比登推薦、每日老湯延續熬煮特濃郁

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

牛肉麵，是台灣人心中的靈魂料理，而台中更是藏了不少老饕才知道的神級牛肉麵店。不論你偏愛紅燒、清燉、還是川燙現沖系，每一碗都蘊含著店家的用心與堅持。這篇文章幫你整理出五間台中牛肉麵界的頂尖選手，跟著吃就對了！

吳家莊頂級牛肉麵
老饕心中第一名，牛筋牛肉軟嫩入味，吳家莊頂級牛肉麵是許多老饕心中牛肉麵的天花板，主打濃厚紅燒湯頭與軟嫩半筋半肉的搭配，是那種一吃會讓人默默點頭、捨不得喝完湯的牛肉麵。店內的湯底富含牛油香氣，入口後有明顯的膠質感，連帶著牛肉與牛筋都燉得非常到位。即便平日來也常常需要排隊，可見人氣實力不容小覷。內用還附自助紅茶與酸菜，份量實在，是值得花時間排隊的一碗。

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

吳家莊頂級牛肉麵

地址：台中市北區永興街234號
電話：04－22366282
營業時間：11：00－14：00、17：30－20：00（周一至三公休）

門前隱味牛肉麵
老湯熬成經典，一人一座極致用餐體驗，門前隱味牛肉麵曾被譽為全台最難訂的牛肉麵店，以「每日老湯延續」的熬煮法聞名，每一碗湯裡都有前一天的精華。座位採單人獨立格間設計，給人極具隱私感的用餐體驗。

牛肉三寶搭配細麵口感極佳，牛筋燉煮到入口即化，搭配獨家辣椒醬提味讓人一吃就上癮。無論是湯頭厚重感還是牛肉的處理方式都能感受到店家的用心，適合喜歡濃郁系的麵控。

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

門前隱味牛肉麵

地址：台中市中區大誠街15號
電話：04－22297866
營業時間：11：30－21：00（每日營業）

東佳牛肉麵館
清燉控必訪！湯頭溫潤、枸杞提香，東佳牛肉麵館是台中少見主打清燉湯頭的牛肉麵店，以蔥花、枸杞與牛骨熬出的湯頭口味清甜，口感溫潤。刀削麵搭配半筋半肉組合，一碗麵下肚既有嚼勁又不膩口。

這家店強調食材單純與天然風味，即便清淡仍不失層次，是不少人吃過一次就回不去紅燒口味的轉捩點。午餐時段幾乎爆滿，建議早點來排隊。

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

東佳牛肉麵館

地址：台中市西區公舘路265號
電話：04－2375－6272
營業時間：11：00－13：40、17：00－19：00（周末公休）

可口牛肉麵
米其林必比登推薦，紅燒與拌麵都超強，可口牛肉麵連續多年獲得米其林必比登推薦，主打的紅燒半筋半肉麵用料實在，牛肉厚實、牛筋軟Q，湯頭濃郁不油膩、入口滑順，尾韻還帶有中藥的香氣。

除了紅燒，店內拌麵與清燉也頗受好評，搭配綜合滷味拼盤更是滿足感爆棚。雖然價格偏中高，但對應品質與份量，加上熱情服務與乾淨內用環境，總是座無虛席，是帶長輩或朋友聚餐的理想選擇。

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

可口牛肉麵

地址：台中市西屯區大墩路911號
電話：04－23299789
營業時間：11：00－14：00、16：30－20：00（周末公休）

上泓園川燙牛肉麵
現沖牛肉最驚艷，入口即化的美味，上泓園主打的是少見的現沖牛肉麵，每碗麵端上桌後由服務人員現場用高湯沖燙生牛肉，讓肉片在瞬間熱化。主打美國無骨小排，肉質粉嫩柔嫩，湯頭則是蔬菜與大骨熬製，清甜中帶點牛骨香氣。

店內座位不多，裝潢樸實，但餐點品質出色，特別適合偏好輕油清香風味的食客。附餐還可加點皮蛋豆腐、涼拌洋蔥等小菜，整體口味平衡、值得一試。

▲▼台中美食牛肉麵地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

上泓園川燙牛肉麵

地址：台中市西區博館路155號
電話：04－23269077
營業時間：11：30－14：00、17：00－20：00（周日公休）

台中美食牛肉麵地圖常見問題
哪一家牛肉麵最適合吃清燉？
東佳牛肉麵與可口牛肉麵都提供清燉版本，東佳口味更溫潤，很適合很適合口味較清淡的人。

門前隱味還需要提前預約嗎？
 目前改為現場候位，不用預約，建議避開用餐尖峰。

可口牛肉麵價位高嗎？
 以必比登等級來說價格合理，份量足夠，服務品質也很棒。

哪一家最適合聚餐？
 可口與上泓園座位數較多、環境舒適，適合家庭或朋友聚會。

