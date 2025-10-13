ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
佇立百年天然冷凍庫！常年保持零度低溫　秋田縣大館市長走風穴

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

位於秋田縣大館市的「長走風穴」，是一處天然冷氣的奇妙景點，夏季氣溫高達30度時，這裡依然保持在0－5℃的清涼環境，如同隱藏在山腳下的天然冷凍庫，百年前，當地人利用這股冷風保存津輕蘋果與農作物，並建造了多座風穴倉庫，形成今日珍貴的自然文化遺產，走進長走風穴，不只是消暑，更是一次穿越時空的歷史走訪。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊
►從JR大館站搭乘約15分鐘車程，即可抵達長走風穴生態博物館。
►自駕旅客可沿國道7號轉入縣道，依指標前行，全程約20分鐘。
►若從秋田市出發，則建議搭乘秋北巴士。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲如果是搭乘巴士需注意一下班次，鳳鳴高校路線。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲夏天來到秋田還是有點悶熱，此時見到風穴裡的溫度竟然低達3度，讓我們只想趕緊進去涼快一下！

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

風穴王－佐佐木耕治先生
佐々木耕治先生在1902年參觀這裡時，聽到來自旅店屋主的鬼屋的故事，他們碰巧相遇，重複風穴的溫度測量和保存試驗，建立了第一個冰箱在1912年，之後又依照特性在20年間建造了許多個天然冰箱。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

冷藏倉庫
早年這裡是儲存許多秋田物產的冷藏倉庫，利用天然的地理位置，不需要有電也可以有冰箱，看看當天的溫度28.6℃，其實戶外差不多32℃，在倉庫內竟然只有3.5度的低溫，足以見到這溫度的差異了。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲溫度計真的是顯示3度，真的是超涼快，一到室內就不想離開，還有點冷的感覺呢！

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲內部設置有椅子，讓大家來到室內可以乘涼，其實原本的設計，架上都是用來儲存食物與農作物，現在成為了觀光景點。

保存食物
可以參考一下館內的圖示，用來儲存許多物品，先人的智慧利用這樣保存食物，像是蘋果，梨，水果，如葡萄，糧食，農業種子，蔬菜，魚，蛋，醬油，酒類等。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲石牆縫裡會透出涼涼的冷風吹來，在夏天真的是一大救贖，有著天然的冷氣真好。

逐一探訪不同的倉庫
建議先在博物館參觀風穴的形成原理與歷史介紹，了解佐佐木耕治當年如何設計與建造風穴倉庫。接著沿步道逐一造訪各號倉庫，感受不同冷度的微妙變化。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲在這裡也可以跟著地圖繞一圈，大約30分鐘的路程，可以觀察到高山的植物與發展。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲走在山林間，沿著綠意盎然的山徑前行，途經第5號倉庫遺址，地面覆滿蕨類與野草，彷彿走進森林秘境。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲就是這些石頭的縫裡會吹出一陣陣的涼風，相當涼快，也讓身體忘卻了戶外溫度。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲目前有些冷藏倉庫已經沒有當年建築的樣貌，但可以見到保留了大片平地用以儲存。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

建造七個風穴
倉庫已有一百年以上的歷史，越晚會越冷，四號倉庫最大，三號倉庫第二冷，七號最高，二號最涼，來到這裡可以吹涼涼的風。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

每個倉庫都有不同的溫度
這個2號通道雖然不大卻是最涼快的倉庫，沿步道逐一造訪各號倉庫，感受不同冷度的微妙變化，以前用來當地居民存放的食材與水果，體驗天然冷藏的智慧。

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
走進風穴，清涼的空氣瞬間包圍全身，伴隨微微的土壤與木香，坐在倉庫內的長凳上，感受著自然涼風，想像著當年的農夫忙著搬運蘋果的情景，相比現代空調，這份來自大自然的涼意更加純淨舒適。

長走風穴／Nagabashiri Wind Caves Eco-Museum

地址：Nagabashiri-362-6 Nagabashiri, Odate, Akita 017-0001日本
營業時間：09：00－16：30（周一公休）／冬季封閉12月1日至3月31日

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發

