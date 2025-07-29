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淺草低調文字燒專門店！必點招牌明太子年糕　口感鹹香綿滑

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

「Zen’ya（ぜんや）」位於東京觀光勝地淺草商圈，是一間藏身巷弄、低調卻實力堅強的文字燒專門店，是創業150年築地魚販直營店，每日早上從豐洲市場直送最新鮮的海鮮，搭配自家熬煮雞骨與香味蔬菜的高湯，製作出層次鮮明的東京風味。創業以來，Zen’ya 以「自家熬湯、自選海味、現場鐵板」的堅持，讓每一份文字燒不只是平民美食，更是一種結合了時令海味與職人精神的下町味道。

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環境
這裡不僅受到在地人支持，也吸引世界各地旅人特地前來嚐鮮。開放式的座位區油煙味有點重，但午餐時間生意相當好，幸好我們早點來，用餐結束後外面已經在排隊了，後來去阿美橫町店也是排了長長的隊伍。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

店內裝潢以木質暖色為主，牆上懸掛著手繪菜單與特色介紹，每桌皆配有嵌入式鐵板爐，顧客可選擇自行動手製作，或由店員協助烹調。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲我們跟著日本中學生進入，誤打誤撞吃到這家好吃的文字燒，店內也有英文和中文菜單，不用擔心點菜問題。

菜單
以販售文字燒為主，也可以吃得到大阪燒，由專人在鐵板前製作。提供不同的文字燒與大阪燒組合，選材嚴選、份量實在，並針對觀光客提供中英日對照菜單。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲這是店內最受歡迎的品項。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲雖然品項不多，但是樣樣都是經典，用餐結束再結帳。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

餐點＆料理過程

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲點餐結束後會由工作人員在鐵板前幫忙製作，不用擔心不會煎文字燒，可以近距離觀看，就像是一場表演，很有趣。

明太子年糕文字燒＋起司 1680＋300円
這道文字燒是店內的明星招牌，將鮮鹹的明太子、Q彈的麻糬年糕、大量高麗菜絲、濃厚起司與蔬菜一同煎製，口感鹹香綿滑。滿滿的明太子混合著大量的起司絲，入口帶有明太子的鮮鹹香氣，麻糬在鐵板上外層微酥、內裡拉絲，搭配起司的濃郁奶香，形成絕妙風味。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲只見店員熟練的翻炒著，和我以為的文字燒有點不同，才想到我之前吃的都是大阪燒。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲每桌都會附上調味料可以自行添加，像是海苔絲、七味粉、黑胡椒、醬油等。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲剛煎好的口感有點像是比較稠的粥，如果想吃乾一點也可以再煎一下，起司融化後略帶焦香，配上海苔粉變得更香了。

豬肉大阪燒 980円
特意選了不同口味的大阪燒，這就是用大量高麗菜和麵糊一起煎的口味，厚實柔軟的口感，搭配豬肉片與特製甜鹹醬汁，是經典不敗的人氣選擇。外皮酥脆、內裡鬆軟，豬肉油脂融合麵糊中，每一口都有酥香與濕潤交織的層次感，醬汁甜香也很好吃。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

親子文字燒（雞肉和雞蛋）1580円
這道親子文字燒以雞肉與雞蛋為主角，是一款口味溫和卻香氣多層次的佳作，雞肉煎至變色後，抹上蛋液在鐵板上慢慢凝結，入口滑順柔軟，與蔬菜拌炒出的湯汁融合很甘醇。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲建議可以灑些七味粉變換口味，蛋香與鐵板焦香襲來，整體不油不膩，非常耐吃。

黑糖黃豆粉冰淇淋 580円
因為每人需點一份餐點，但擔心會吃不下，就改點冰淇淋，因為文字燒的份量真的蠻多的。香濃的香草冰淇淋淋上黑糖蜜與滿滿黃豆粉，日式風味十足。

▲▼Zen’ya（ぜんや）文字燒專門店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得
只能說現在日圓的匯率真的好甜，四人消費5632円，換算台幣1136元，一個人不到300元台幣卻吃得好飽！文字燒的綿滑牽絲、大阪燒酥鬆飽滿，尤其推薦明太子年糕文字燒，從下鐵板到翻面、調味、切分，每一個步驟都能感受到製作過程的樂趣與食物本身的魅力，服務人員的細心協助與講解，讓初訪的外地旅客也能輕鬆享受體驗式用餐，不只是來吃飯，更是一場視覺與嗅覺的美食秀。

Zen’ya

地址：東京都台東区浅草1－21－9
營業時間：10：30－23：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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