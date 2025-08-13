寧靜寵物友善咖啡藏身中壢巷弄　養樂多咖啡必點還有可愛店狗巡邏

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

藏身於中壢巷弄一隅的「不正 Crooked Thumb coffee」，以一種不迎合、不隨波逐流的態度吸引了無數咖啡迷與甜點控，甚至受到毛小孩家長的青睞，透露出一種獨立、自由的精神，而這份精神也完整地體現在每一杯手沖、每一份甜點與空間設計當中，最有趣的是一入門就有隻愛撒嬌的店狗「奶咖」迎接著客人。

交通資訊

從中壢火車站步行前往約15分鐘可以抵達，也可以騎YouBike，大約是5分鐘的距離，附近也有公有停車格和私人停車場可以停車。或是搭車至中壢火車站，再搭170線公車在新生路站下車，步行2分鐘即可抵達。

環境

▲門口有露營椅座位區，應該是為了有抽菸的朋友所設置的，可能晚上坐在這區會比較舒服，夏天白天時段太熱了。

▲一走進店內，映入眼簾的是灰白極簡牆面、工業風設計、溫潤黃光燈具，配上窗景灑入的自然光線，營造出輕鬆簡單的氛圍。

▲可以看到不正咖啡系列的Logo商品，推出周邊商品很有品牌概念！

▲外帶杯也設計得很有質感，可以一眼就認出是Crooked Thumb coffee，拿在手上也很有型。

才剛進入店內店狗奶咖就狂叫

原來是在撒嬌，希望客人摸摸牠、陪牠玩，超可愛的。值得一提的是店內寵物友善，且本身就有店犬坐鎮，彷彿成了這間店的靈魂代表。

▲座位分布不擁擠，有單人專屬閱讀小桌，也有兩人對談桌區，如果四人也可以併桌。

▲店內放置了許多咖啡相關書籍，如果不想滑手機時，可以閱讀一下咖啡相關知識。

菜單

餐點不多卻都很精彩，甜點每日限量，口感與層次都很適合搭配飲品，咖啡部分則涵蓋義式濃縮、特調、單品手沖，選豆講究且創意十足。

推薦美食

DUODUO咖啡／養樂多咖啡（冰）140元

咖啡與養樂多看似不搭，實則完美交融；微酸甜的乳酸飲與咖啡苦韻撞擊後，竟產生溫潤圓滑的尾韻，推薦給愛嘗鮮的咖啡控。

紅心芭樂氣泡140元

▲紅心芭樂打成果泥搭配氣泡水，口感微甜有果香，冰涼爽口，在午後來上一杯最剛好。

昭綿布丁125元

▲細緻的綿密布丁中帶著淡淡香草香，搭配焦糖醬後整體風味更有層次，不甜膩，很香濃。

客人的提拉米蘇220元

層層堆疊的馬斯卡彭、可可粉與手指餅乾，略帶苦甜酒香，只是這可能製作時間較久一些，有點太濕潤了，我沒有很喜歡太濕的口感。

心得

在這裡用餐是一種慢節奏的享受，沒有催促、沒有喧囂。尤其是選在一個午後，點杯冰咖啡，搭配提拉米蘇，坐在窗邊看著光影流動，再讓店犬輕輕繞到你腳邊蹭蹭，整個人就像被療癒了。這裡不適合匆忙趕路的人，但適合想放鬆、放空的人！

不正 Crooked Thumb coffee

地址：桃園市中壢區永嘉街60號

營業時間：12：00－20：30（休假請見IG）

IG：https://www.instagram.com/crookedthumb.tw/

