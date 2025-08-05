自信喊「世界第一蘋果派」就在淺草商店街！必點酥綿霜淇淋版

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

東京淺草的新仲見世商店街內，有一間自信喊出Number 1 Apple Pie in the world的甜點小店「Asakusa mille mele」，紅色裝潢加上玻璃櫥窗內堆滿金黃酥香的蘋果派與綿密的霜淇淋，吸引觀光客與甜點控駐足品嚐。這家由義大利甜點主廚創立的甜點店，日式細緻工藝結合義式經典風味，在日本各地都有分店。

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交通資訊

從地鐵銀座線淺草站步行約4分鐘即可抵達，也可從都營淺草線淺草站步行約7分鐘。建議從雷門出發，穿越熱鬧的仲見世通，再往右轉進入新仲見世商店街，看到白、紅色門面就到了。

外觀

採用亮眼紅色設計，立面寫著醒目的英文與日文招牌，紅白對比強烈，辨識度極高。店鋪內部不大，主要以販售、點餐與展示蘋果派為主。

▲門口有試吃發送中，可愛的店員妹妹邀請我們試吃，小巧酥脆的派皮果然又香又酥。

菜單

Asakusa mille mele 的菜單很簡單，主要是賣蘋果派，每個都是463円，含稅價500円。現在還有冰淇淋搭配半個蘋果派，每個是650円，想吃什麼直接點。但是只能在店內吃，不能邊走邊吃，這和台灣的飲食習慣不同，所以可能需要注意一下。

▲來到這裡許多人會選擇世界上最好吃的蘋果派，也是店內的人氣排行榜第一名。

▲當天食用可用常溫保存，放在冰箱的話最多可存放兩天，將蘋果派用微波爐加熱後，再用烤箱烤一下更美味。

推薦品項

蘋果派冰淇淋650円

將香酥的蘋果派與綿密冰淇淋結合的創意甜品，口感層次豐富，甜而不膩。巧妙結合了兩種截然不同的口感，冰涼細膩的蘋果霜淇淋，與外酥內嫩、蘋果餡香氣濃郁的經典蘋果派，當熱蘋果派一接觸到冰涼的霜淇淋，微微融化的瞬間，糖香、奶香與蘋果果香在口中瞬間爆發。

▲雖然沒有內用座位，但門前常見客人站著邊吃邊拍照，吃完後再請店家幫忙丟垃圾即可。

▲蘋果派除了可以吃到整塊的蘋果之外，還可以吃得到卡士達內餡，真的蠻好吃的。

心得

在淺草逛街經過Asakusa mille mele時可以來試試，無論是有著酥脆感的蘋果派外皮，還是蘋果餡的真材實料，都可以感受到這家小店對於食材與甜點的極致要求。雖然價格略高，大約台幣130元，但是以用料與創意來看，特別適合在淺草觀光逛累了，或想找點小確幸時前往享受。

Asakusa mille mele

地址：1 Chome-30-2 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032日本(浅草新仲見世商店街)

營業時間：10：00－18：00

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