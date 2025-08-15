宮古島自由行安排！自駕跳島必訪最美跨海大橋　朝聖能量景點

首圖／網路

文／ReadyGo

日本沖繩一直都是台灣人最愛去的旅遊勝地之一，而美麗如畫的宮古島景點更是特別受到歡迎。尤其隨著星宇航空直飛宮古島班機首航，不少人都計劃著趁著暑假、甚至是周末假期就直衝日本，到宮古島徜徉在清澈遼闊的大海中，享受海風的吹拂、大啖美味的沖繩料理！本次就精心挑選出最熱門的幾個宮古島景點，大家趕緊看下去！

宮古島介紹

日本沖繩除了本島有得玩、有得吃又有得逛之外，各個離島同樣很值得造訪。當中最知名的莫過於石垣島、古宇利島，以及這次的主角－宮古島！宮古島位於沖繩西南方300公里左右的蔚藍大海上，整座島嶼幾乎所有海岸線都是潔白耀眼的沙灘，海底下遍布珊瑚礁與七彩小魚。島上不但景點眾多，周遭也藉由幾座跨海大橋連接著更多島嶼，足以安排一整個星期來一趟深度小島之旅！

圖／@PAKUSO

#1 與那霸前濱海灘

如前所述，宮古島風光明媚的海灘不計其數，而若要選出最遠近馳名的一處，那麼與那霸前濱海灘（与那覇前浜ビーチ）絕對榜上有名。這裡距離宮古機場僅需開車15分鐘，不但全年都能夠下水游泳，且管理得宜、維護完善，還附設免費的停車場。最重要的一點，就是長達7公里的海岸線皆是一片漸層的翠綠與湛藍，因而獲得了 Emerald Beach 綠寶石海灘的稱號，還被譽為是代表著宮古藍的顏色。

圖／@写真AC

與那霸前濱海灘

地址：沖繩縣宮古島市下地與那覇1199號

開放時間：海灘「海開き」泳期自 3月下旬至10月底

#2 來間島／來間大橋

由於沖繩的各個小島都相距不遠，因此有著無數跨越大海的橋樑。宮古島上的來間大橋就是其一，這座1,690公尺長的大橋在建設當年是全日本最長的橋樑，也被日本網友們票選為最適合開車兜風的地點。在迎著微風駕車奔馳的途中，兩側盡是宛如 Tiffany Blue 色澤的壯闊海面。前方則是綠意盎然的來間島，腳下不時還會有大船通行，不論是男女朋友浪漫約會、還是攜帶小孩的家庭都很適合來此一遊。

圖／@写真AC

來間大橋

地址：沖繩縣宮古島市下地字來間

營業時間：24 小時開放

#3 砂山海灘

砂山海灘（砂山ビーチ）可說是和與那霸前濱海灘齊名的人氣景點，最大的特點就是在抵達海灘的路上，會穿越一段狀似隧道的古老珊瑚岩壁，砂山的名稱也是因此而來。隨著岩壁越來越開闊，走到最後出現在眼前的景象，就是美得令人屏息的藍天與大海，海天一色的畫面宛如像是置身於風景畫中。

圖／@写真AC



砂山海灘

地址：沖繩縣宮古島市平良字荷川取

營業時間：全天開放

#4 伊良部島

如果在跨越了來間大橋之後還覺得意猶未盡，那麼下一個地點就應該將伊良部島作為目標！伊良部島上不單是交通發達、觀光景點眾多，更引人注目的伊良部大橋長度足足有3,540公尺，據稱是全日本能免費橫渡的最長橋樑，連不少日本人都會專程來體驗一回，邊朝向前方看不見盡頭的另一端疾速前進，邊眺望四周一望無際的美景。

圖／@写真AC

伊良部島

地址：沖繩縣宮古島市伊良部前里添

營業時間：伊良部大橋全天24小時開放（免通行費）

#5 宮古神社

日本坐落著成千上萬間神社，而宮古島上的神社究竟有什麼特別之處呢？實際上，宮古神社是整個日本最南端的神社，擁有朱紅色的鮮豔磚瓦與狀似翅膀的屋簷，充滿了沖繩當地的建築特色。不僅如此，這裡還是當地有名的 Power Spot 能量景點，傳說能為參拜者帶來好運與正面能量，感興趣的人不妨來親身體驗看看！

圖／@写真AC

宮古神社

地址：沖繩縣宮古島市平良西里5－1

參拜時間：全天開放，可自由參拜

#6 宮古島市熱帶植物園

由於地形氣候的關係，整個沖繩都能見到各式各樣熱帶島嶼的自然生態。而在宮古島也不例外，寬闊的市立熱帶植物園中集結了大約1,600種亞熱帶植物，幾乎全年都綻放著五顏六色的繽紛花卉。此外，這裡還有一座由樹木與藤蔓所構成的天然隧道，上頭點綴著俏麗亮眼的小花，讓整座美麗的園區被稱為花之王國。

圖／@宮古島觀光協會官方網站

宮古島市熱帶植物園

地址：沖繩縣宮古島市平良東仲宗根添1166－286

電話：0980－729784

營業時間：

花園本體：全天開放，全年無休

溫室：09：00－17：00（周二休館，熱帶溫室亦同）

宮古島景點常見問題

宮古島怎麼去？如何安排沖繩跳島行程？

針對從台灣出發的旅客，可以搭飛機直飛沖繩那霸機場，再轉乘1小時左右的國內線前往宮古島的宮古機場。若想安排沖繩跳島行程的話，建議能先在沖繩玩2天，接著安排到最主要的離島石垣島、宮古島各住2晚，深入感受不同島嶼的自然風光與特色文化。

宮古島有什麼必吃美食？

宮古島的人氣美食與沖繩基本上大同小異，例如宮古麵、宮古牛燒肉、宮古牛漢堡。其中，每一家餐廳的宮古麵都不盡相同，有些會加入大塊的鮮嫩宮古牛肉，有些則會打上雞蛋、放上日式關東煮，帶來清爽可口又讓人回味無窮的好滋味。除此之外，宮古島還有獨創的宮古關東煮，會在道地的日式關東煮中添加燉煮入味的豬腳，屬於當地常見的家庭料理。

