盤點瑞豐夜市必吃TOP8！古法製麻油雞飯、天然發酵臭豆腐極酥脆

位於高雄南屏路與裕誠路交叉口，佔地近千坪的瑞豐夜市，攤位擺設超過一千個，內容可說是包羅萬象，從小吃、流行服飾到休閒娛樂都應有盡有。而在那麼多的攤位之中，又有哪些是不容錯過的呢？這回我們盤點了瑞豐夜市人氣美食，嚴選其中的8大必吃，推薦給不知從何吃起的你，這篇收下準沒錯！

高雄夜市：精選8攤高雄瑞豐夜市必吃美食

石記臭豆腐

每個人的心中，應該都有一家最愛的臭豆腐，而瑞豐夜市的「石記臭豆腐」，便有著眾多的擁護者支持。石記臭豆腐使用天然發酵的古早秘方製作，提供的餐點包含炸臭豆腐、炸豆皮和綜合拼盤，臭豆腐和炸豆皮的口感非常酥脆，再搭配店家淋上的特製醬汁，以及配菜泡菜和小黃瓜絲享用，也可以灑些胡椒一口咬下，更添風味。

石記臭豆腐

位置：瑞豐夜市第14排

營業時間：周二、四、五～日 18：00－00：00

曾氏福建炒麵

你可曾在美國影集或電影中，看到某種外帶用的中華料理餐盒嗎？來瑞豐夜市，就能買到了！「曾氏福建炒麵」以獨門醬汁配上大火不斷地翻炒，鎖住食材的鮮美與醬汁的鹹香，且麵條也很扎實。口味的部分，曾氏福建炒麵有海陸、五花豬、低脂小羊以及川味系列，而店家的招牌是海陸，可以一口氣吃到五花豬、鮮蝦、小卷，整體來說口味偏重一些，吃起來很過癮！

曾氏福建炒麵

位置：瑞豐夜市第1排

電話：0967－199666

營業時間：17：00－00：00（周一、三公休）

天使雞排－瑞豐店

「天使雞排」說是瑞豐夜市最夯雞排，一點也不為過。天使雞排的特色是金黃色的皮炸得薄脆，肉則有相當的厚實感，且一咬就爆汁，令人充滿罪惡感，難怪一定要排隊才買得到。天使雞排賣的品項很單純，僅有雞排、涼麵、鹽酥菇和飲料，口味則提供原味、椒鹽、麻辣和香辣，辣度細分為小辣、中辣以及大辣，可依個人喜好選擇。

天使雞排－瑞豐店

位置：瑞豐夜市第1排

電話：0976－594881

營業時間：18：00－00：00（周一、三公休）

文鮮奶麻糬

堅持不添加人工香料防腐劑，也沒加入糯米粉的「文鮮奶麻糬」，用鮮奶製作而成，相較於一般較為Q彈的麻糬，他們家的口感顯得更為軟嫩，不僅口感綿密，吃起來也比較不黏牙和不傷胃。而文鮮奶麻糬有牛奶、芝麻、可可、花生和抹茶五種口味，每種口味都有屬於各自的清香，不會過於甜膩，特別推薦大家可以冰起來再吃！

文鮮奶麻糬

位置：瑞豐夜市第2排

電話：0970－590015

營業時間：18：00－00：30

咕嚕咕嚕泰國奶茶

如果看見一台泰國特色交通工具－嘟嘟車，就代表到了「咕嚕咕嚕泰國奶茶」的攤位！咕嚕咕嚕泰國奶茶使用泰國進口原料，每一杯都現點現沖，提供味道超道地的泰國奶茶、泰國綠奶茶、泰國玫瑰奶、檸檬冰茶、檸檬綠蘇打等飲品，甜度可選擇正常或半糖，喝起來是香濃順口而不膩，尾韻還帶點茶香回甘。

咕嚕咕嚕泰國奶茶

位置：瑞豐夜市第3排

電話：0989－856022

營業時間：18：30－00：00（周一、三公休）

首爾馬鈴薯塔

「首爾馬鈴薯塔」的招牌為馬鈴薯塔以及拔絲起司熱狗，馬鈴薯塔是長長一串的酥炸馬鈴薯，有起司、梅子、海苔、胡椒、芥末、檸檬等多種口味，不只外表吸睛，更是越吃越涮嘴。

至於拔絲起司熱狗的外皮則是由濃郁的牛奶麵衣製成，裡頭則是選用煙燻德式香腸，再配上大塊的莫札瑞拉起司，吃下去可立即感受到外皮十分酥脆，且熱狗的肉質Q彈，每一口都吃得到滿滿的起司。

首爾馬鈴薯塔

位置：瑞豐夜市第3排

電話：0925－668229

營業時間：16：30－00：00（周一、三公休）

阿嬤ㄟ麻油雞飯

遵循古法製作，傳承自阿嬤好手藝的「阿嬤ㄟ麻油雞飯」，每日使用浸泡兩小時的長糯米烹煮，加上老薑、去骨雞腿肉、麻油拌炒，米飯粒粒分明並帶有陣陣清香，口感也不會太過軟黏，不僅非常有飽足感，CP值也很高！而除了麻油雞飯之外，店家的麻油米血、米血湯、麻油雞麵線和麻油雞湯的人氣都很高，即使不是冬天也時常門庭若市。

阿嬤ㄟ麻油雞飯

位置：瑞豐夜市第3排

電話：0913－923913

營業時間：17：00－00：00（周一、三公休）

後山林記炸蛋蔥油餅

愛吃蔥油餅的讀者，不妨試試看瑞豐夜市的「後山林記炸蛋蔥油餅」。後山林記炸蛋蔥油餅以高溫煎炸，先是在油鍋放入雞蛋，接著再放入餅皮油炸，當外表呈現金黃色時便迅速起鍋。他們家的炸蛋蔥油餅特色是外皮酥脆，而沾醬則是由胡椒、醬油膏和甜辣醬調配而成，咬下去裡頭的半熟蛋液會立刻流出，外酥內嫩的口感真的讓人覺得很幸福！

後山林記炸蛋蔥油餅

位置：瑞豐夜市第11排

電話：0901－180182

營業時間：14：30－20：00（周三公休）

