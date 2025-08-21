沙巴美人魚島自由行懶人包！住宿安排＋行程規劃一篇搞定

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

如果你正在尋找一個可以徹底放鬆、遠離塵囂的地方，沙巴的美人魚島（Pulau Mantanani）絕對會讓你一秒愛上。這裡就像一幅熱帶明信片，白沙灘、湛藍海水和無敵夕陽，每個角落都美得不真實，是一座真正能讓人「放空腦袋」的度假天堂。

馬來西亞住宿

絲綢@美人魚島度假村

如果你正在尋找一個可以真正放鬆身心、遠離塵囂的海島度假天堂，沙巴美人魚島（Mantanani Island）無疑是理想選擇。位於馬來西亞沙巴州外海，這座夢幻小島擁有潔白細緻的沙灘、湛藍剔透的海水，以及各式精彩活動，是許多旅人心中的度假首選。而絲綢@美人魚島度假村，則是體驗這座秘境的最佳據點。

圖／ReadyGo

小木屋住一晚，擁抱專屬海景

入住這裡，每一天都是海景第一排。早上推開門，就是一望無際的碧藍大海；晚上抬頭仰望，滿天星斗與海浪聲交織成最療癒的催眠曲，你可以在潔白沙灘散步、搖椅上發呆，也能換上蛙鏡與救生衣，潛入水中與熱帶魚群共舞。

度假村的房型以木屋為主，從海景小屋到雙人浪漫套房都有，擁有超大陽台與吊床，讓人一秒進入度假模式，內裝簡約卻不失質感，冷氣、熱水與Wi-Fi都一應俱全，是兼顧野外冒險與舒適享受的理想選擇，無論是情侶、家庭還是好友出遊，都能在這裡找到屬於自己的放空時光。

圖／ReadyGo

絲綢@美人魚島度假村

地址：Pulau Mantanani Besar, Kampong Mantanani, Kota Belud 89150, Sabah, Malaysia

馬來西亞景點

浮潛體驗

來到沙巴美人魚島，最不容錯過的活動之一，就是浮潛。這座島嶼以潔白沙灘與碧藍海水聞名，而浮潛體驗更是將這份天然美景近距離呈現在旅人的眼前，下水的那一刻，透明的海水彷彿一面打開的窗，讓人直接進入海底的夢幻世界。色彩斑斕的熱帶魚群從四面八方游來游去，悠閒穿梭於珊瑚礁之間，猶如在水中翩然起舞。每一次伸手，都彷彿能觸碰到自然的脈動，令人屏息。

圖／ReadyGo

熱帶魚環繞的夢幻浮潛體驗

在專業教練指導與完善安全設備的陪伴下，即便是初次體驗浮潛的旅客，也能輕鬆上手，島上的浮潛水域水流穩定、水質清澈，不論是家庭旅遊、情侶出遊或個人探索，都能自在享受這場視覺與心靈的饗宴。

浮潛不只是觀光活動，更是一場與自然對話的過程，在這片尚未被過度開發的海域中，美人魚島讓旅人重新連結與大自然的感動，並從中獲得難以言喻的療癒與放鬆。無論你是初次造訪沙巴，或是多次重返這片熱帶樂園，浮潛體驗都將成為每一次美人魚島旅程中最令人回味的章節。

圖／ReadyGo



雙人獨木舟、沙灘車

海島雙重探險體驗，多樣活動滿足每種冒險魂，在美人魚島度假村，除了靜謐的海景與舒適的住宿體驗，更不能錯過的，就是充滿冒險與樂趣的海陸雙重活動：獨木舟體驗與沙灘車探險。兩種不同的方式，讓你從海上到陸地，完整感受海島度假的多元魅力。

圖／ReadyGo

獨木舟體驗

當海面在陽光下閃爍著粼粼波光，輕輕滑入水面，划著獨木舟出海，是一種與自然深度連結的方式。你可以和朋友、家人或另一半並肩前行，慢慢划向海中央，一邊感受微風拂面，一邊欣賞四周靜謐的海景，海水清澈見底，有時甚至能從船上看到魚群穿梭其間，整個人彷彿進入一幅流動的畫中。

這趟寧靜的水上旅程，沒有喧囂，只有浪聲與心跳，特別適合想要放慢腳步、釋放壓力的旅人，不需任何經驗，也不需特別技巧，只要你願意出發，就能輕鬆享受這段與海共舞的時光。

圖／ReadyGo

沙灘車體驗

結束水上的慢節奏，不妨換個場景，來一場刺激的沙灘車體驗。在專業教練的簡單指導後，你將親自駕駛沙灘車，在海島的沙地與小徑間穿梭。引擎聲伴隨著風聲與笑聲，一路飛馳，迎面而來的是速度與自由的感覺。

途中可能會經過熱帶林道、海岸線或開闊沙地，不同的地形轉換讓整趟冒險充滿驚喜與挑戰。無論你是喜歡操控感的駕駛者，還是想要在旅途中釋放壓力的朋友，這趟沙灘車之旅都會成為難忘的回憶。

圖／ReadyGo

沙灘賞絕美夕陽

美人魚島不只是讓人放空的世外桃源，更是一處可以自由切換節奏、擁抱自然與冒險的祕密天堂。從划著獨木舟靜靜航向遠方，到騎乘沙灘車奔馳而過的每一段路，都是你與海島深度互動的方式。不管你是熱愛慢旅、喜歡刺激，還是兩者皆愛的人，這裡都有適合你的體驗，等你親自來探索。

火舞與星空

夜晚限定的美人魚島浪漫時光，來到馬來西亞沙巴美人魚島，不僅白天的碧海藍天令人難忘，夜晚更藏著屬於島嶼的神秘浪漫。當太陽西下，海風微涼，這裡的一切彷彿切換成另一個時空，讓人沉醉。

圖／ReadyGo

精彩火舞表演

夜幕低垂，沙灘上的火焰開始跳動，由當地專業火舞者帶來的火舞表演，不只是視覺震撼，更是一場融合音樂與節奏的藝術演出，火把在空中旋轉劃出一道道火痕，炙熱的烈焰映照著舞者的身影，讓人目不轉睛。

每一次旋轉、跳躍，都是經過無數次練習的成果，在沙灘與海浪的陪伴下，形成獨一無二的感官體驗。火舞是美人魚島度假村最受歡迎的夜間活動之一，無論是親子旅客、情侶或朋友團體，都能感受到熱情洋溢的南洋魅力。

圖／ReadyGo

無光害的星空

看完熱情的火舞，不妨走到海邊或靜靜躺在沙灘上，仰望天際。由於美人魚島遠離市區光害，這裡擁有極佳的星空觀賞條件，晴朗的夜晚，滿天星辰如灑落的寶石般閃耀，清晰可見的銀河從頭頂劃過，是都市中難以見到的景象。

沙巴美人魚島常見問題



沙巴美人魚島在哪裡？怎麼去？

沙巴美人魚島（Mantanani Island）位於馬來西亞沙巴州，距離亞庇市區約1.5－2小時車程，再轉乘約45分鐘快艇即可抵達。一般建議透過旅行社或度假村安排一日或過夜行程，較為方便。

沙巴美人魚島適合什麼季節前往？

最佳旅遊時間是每年4月至9月之間，這段時間天氣穩定、海水清澈，非常適合浮潛與戶外活動。不建議雨季（11月至隔年2月）前往，可能影響船班與活動安排。

沙巴美人魚島可以浮潛嗎？會看到什麼？

當然可以！浮潛是沙巴美人魚島最熱門的活動之一。一入水就能看到清澈的海水與成群熱帶魚，有時還能遇到海龜。水質透明度極高，非常適合新手與親子體驗。

