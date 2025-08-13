崖上海景神社、逛日本第二大鐘乳石洞窟！特搜9個沖繩必訪景點

首圖／IG@zusyuli、IG＠melisasasasasasasa

文／ReadyGo

網路討論度最高的海島度假勝地「日本沖繩」來沖繩除了造訪蔚藍大海，小編精選了9大必訪沖繩景點，不論是喜歡拍照打卡或是想看海豚表演，這裡通通都有！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

沖繩景點：DMM Kariyushi水族館

位於沖繩縣豐見城市，距離那霸機場只要20分鐘的車程，也是一座結合最新影像和空間表現技術的體驗型水族館。雖然這裡只有兩層樓，但裡面展示約有5000種海洋生物和植物，最特別的是有6公尺高的水槽，正上方有巨大的展示窗，許多遊客喜歡來這打卡。DMM Kariyushi水族館是親子旅遊的必訪之一，快收藏起來！

圖／IG@yoshihiko.f

DMM Kariyushi水族館

地址：3－35 Toyosaki, Tomigusuku, Okinawa 901－0225日本

時間：09：00－20：00

門票：18歲以上￥2800（約新台幣567元）／13－17歲￥2200（約新台幣445元）／4－12歲 ￥1700（約新台幣344元）／3歲以下免費

部瀨名海中公園

擁有沖繩本島唯一的海中觀景塔，位於萬座毛往更北邊的名護市中間，兩大重點設施有海中展望塔、沖繩玻璃船，可以讓你從水深5公尺的透明玻璃窗看出去海裡，可以看到五顏六色的海底生物，簡直就像在海底世界！非常適合帶家中的小朋友們來體驗看看。

圖／IG＠wonka_chan



部瀨名海中公園

地址：1744－1 Kise, Nago, Okinawa 905－0026日本

時間：09：00－17：30

名護鳳梨園ナゴ

沖繩北部著名的景點之一，一個以鳳梨、熱帶水果植物的主題樂園，園區內造景十分有趣。如果家中小孩是在十歲以下的話，絕對值得來一趟。來這必搭超萌的鳳梨車遊園去，大家可以透過遊覽、品嚐的方式探索鳳梨。園區內也有不少自製的土產，包括果實酒、鳳梨相關的食品，玩完後也可以買伴手禮回家。

圖／IG＠okinawa.blog、IG＠mayumi_0712

名護鳳梨園ナゴ

地址：1195 Biimata, Nago, Okinawa 905-0005日本

時間：10：00－18：00

門票：高中生及以上成人￥1850（約新台幣375元） / 中學生￥600 （約新台幣121元）/ 小學生￥450 （約新台幣91元）/ 小學以下免費

沖繩玉泉洞

日本第二大鐘乳石洞窟，位於沖繩本島的南部，靠近那霸市。裡面的鐘乳石、石筍、石柱數量非常多，歷經30年歲月形成的鍾乳洞奇景超壯觀。全長約5公里，目前開放約900公尺供民眾參觀，參觀路程大約30－40分鐘。據說裡面還有鐘乳石咖啡廳，在鐘乳石下方喝咖啡是不是很酷。

圖／IG＠jaliliao

沖繩玉泉洞

地址：Maekawa－1336 Tamagusuku, Nanjo, Okinawa 901－0616日本

時間：09：00－17：30

美國村

位於沖繩中部地區北谷町的美濱，距離那霸機場大約20公里，開車大約40分鐘左右。美國村又稱「美浜」，充滿濃濃的美式風情，隨便拍的能出大片！這裡有超過100間特色店家和餐廳，不僅如此還能免費停車。不論是白天還是晚上來造訪都超美的。

圖／IG＠melisasasasasasasa

美國村

地址：Mihama, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904－0115日本

時間：10：00－22：00

古宇利海灘－心型岩

沖繩古宇利島又被稱為神之島、戀之島，說到這裡最有名的海灘就是「Tinu海灘」，心型岩 (ティーヌ浜) 就位於Tinu海灘背向古宇利大橋的另一端，全長居然不到100公尺！是一個非常小的海灘，以前原本很少人造訪，後來因為心型岩成為一個熱門的沖繩打卡景點。

圖／IG@51.isme

古宇利海灘－心型岩

地址：2 Kouri, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905－0406日本

電話：＋81 9899－64844

波上宮（懸崖上的神社）

位於沖繩那霸市內，被尊稱為沖繩八社之首，也是唯一靠海的神社。神社就在一個懸崖之上，望出去便是一望無際的海洋，旁邊就是波之上海灘，讓遊客參拜完神社後可以去波之上海灘走走。 儘管神社不大，但也非常受當地人和觀光客的喜愛，如果來沖繩玩可以來這裡祈福。

圖／IG@shinsuke_0308_carrera、IG@adidas66680

波上宮（懸崖上的神社）

地址： 1 Chome-25－11 Wakasa, Naha, Okinawa 900－0031日本

時間：09：00－17：00

Beach51

沖繩隱藏秘境「Beach51」你知道嗎？恩納村最美的「海景之窗」與「望海高台」都在這裡，尤其不喜歡人多、喜歡拍照或者喜歡找尋些秘境的人，這裡你一定要收藏！許多遊客都喜歡在「海景之窗」拍照，這裡大概可以坐兩個大人，而且窗口非常安全，因為窗口下是沙灘不是大海，可以盡情的擺拍！

圖／IG@zusyuli、IG@leamanamity

Beach51

地址：沖縄県国頭郡恩納村真栄田715

沖繩縣營奧武山公園

奧武山公園站距離那霸機場站3站，交通很便利！帶小孩到沖繩那霸必玩的就是免費的公園，日本的公園很多，但奧武山這邊的設施大孩小孩都可以玩，而且周遭還有廁所、販賣機。公園附近不遠就是沖繩有名的沖宮，玩完公園也可以到附近走走。

圖／IG@ling05090604

沖繩縣營奧武山公園

地址： 52 Onoyamacho, Naha, Okinawa 900－0026日本

日本景點｜2025日本最新主題樂園即將開幕！東京吉伊卡哇、沖繩 JUNGLIA 恐龍樂園、長崎米飛兔樂園

【你可能也想看】

►宜蘭童玩節7處親子景點順遊指南！還有全台唯一特務主題體驗館

►台東鹿野深度遊指南！過去曾是日本殖民村 打卡「給水走的橋」

►人氣IP快閃店清單！嚕嚕米限定特展 還有柯南、排球少年