大稻埕賞煙火必吃6家貨櫃美食！哥吉拉黑炸雞、客製化雞尾酒吧

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

每年七夕，大稻埕總會舉辦浪漫的情人節煙火秀，近年來更是擴大整個煙火秀，舉辦大稻埕夏日節，有整整一個月的時間舉辦各式各樣的活動，連續四周都有璀璨的煙火表演！

而來到大稻埕，除了欣賞美麗的煙火和逛逛市集外，大稻埕貨櫃碼頭更有豐富多樣的美食選擇。今天的大稻埕夏日節攻略，就要帶你來看看來到大稻埕貨櫃碼頭不可錯過的6家美食！



2025大稻埕夏日節介紹

台北最有「都會浪漫感」的夜晚，非大稻埕夏日節莫屬！而8／30 壓軸場更是中高空煙火＋遊船觀賞的夢幻體驗。活動地點就在延平河濱公園（3至5號水門）和大稻埕碼頭，河岸邊還布置了水岸光廊，搭配市集、異國美食，還可以散步、拍拍照。

圖／大稻埕夏日節官網

Deluna 韓式料理

聽著音樂、看著美景，當然也少不了讓你大飽口福的美食啦！大稻埕貨櫃碼頭有多家異國料理，來到這間韓式料理 Deluna 總是能聽到老闆熱情的招呼聲。這裡賣著多款韓式料理，無論是想簡單果腹吃個魚板或炸熱狗，還是想吃點有飽足感的韓式炸雞與辣年糕。

這裡通通點得到！如果想來點搭配韓國燒酒的下酒菜，那麼一定要試試他們家的烤五花肉，外皮微焦帶點嚼勁的五花肉，絕對是下酒好選擇。

圖／ReadyGo

MOLO

如果你喜歡吃炸雞，卻又想吃點不一樣的，那麼 MOLO 的招牌哥吉拉黑炸雞絕對是你必吃的選擇。烏黑油亮的炸雞，光是外表就很吸睛，外皮裹的厚度剛剛好，一口咬下酥酥脆脆的外皮。

裡面的肉質依然保有鮮嫩的口感，還帶點油質。外酥內嫩的口感讓人難以忘懷。沾著一旁帶點微辣口感的醬汁，更是讓整體的味道更上一層樓，絕對是大稻埕貨櫃市集中最美味的炸物！

圖／ReadyGo

炎炎大阪燒

如果不想吃炸物，那麼這家有著美味大阪燒與關東煮的日式料理店會是不錯的選擇！炎炎大阪燒有三種不同口味的大阪燒，包含最簡單傳統的照燒豬肉、日韓綜合的泡菜燒肉，以及有著鮮蝦、蟹肉等配料的和風海鮮可以選擇。

現點現做的大阪燒外皮被煎到金黃酥脆，再配上讓人食指大動的美乃滋與柴魚片，每一口都吃得到滿滿的餡料，滿嘴幸福的味道，搭配浪漫煙火準沒錯。

圖／IG@yanyanokonomiyaki

泰饗

喜歡泰式的你，來到大稻埕就別錯過這家泰饗了，這裡有經典的泰式椒麻雞、消暑必吃的涼拌青木瓜，還有香氣四溢的泰式烤肉串等料理，但最推薦的還是他們家酥酥脆脆的月亮蝦餅。

現點現做的月亮蝦餅，熱騰騰的酥脆外皮，包裹著厚實又Q彈的蝦醬，沾著酸酸甜甜的泰式酸甜醬，吃起來美味可口，讓人一不小心就嗑完整盤。

圖／ReadyGo

金色三麥

來大稻埕看煙火、吃美食，怎麼能少了美酒的陪伴呢？喜歡精釀啤酒的你絕對要來一杯金色三麥呀！這裡的金色三麥推出多種口味，無論你是想來杯氣泡酒、特色調酒，還是他們家的經典生啤酒，在這裡通通都點得到。

而且這裡的酒單還很貼心的附上了酒精濃度，想要輕鬆小酌就來杯消暑的金吉檸檬，想要跟朋友一起不醉不歸，就試試他們家唯一的調酒「我是誰我在哪」吧！

圖／ReadyGo

No Worries Cafe

如果你比起啤酒更愛調酒，卻又擔心點了什麼華麗名稱的調酒卻踩雷，那麼就來這家 No Worries Cafe 吧！一靠近 No Worries Cafe，店長便會熱情地問你想試喝些什麼。沒錯，這裡是家可以試喝幾乎每一款調酒的雞尾酒吧，完全不用擔心點的調酒跟你想像的味道不一樣。

如果看到琳瑯滿目的選項不知道從何開始試喝起的話，也可以直接告訴店長你喜歡什麼樣的味道。選好了酒後，還能將精美的玻璃酒瓶帶回家留作紀念。

圖／ReadyGo

