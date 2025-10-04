自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案

首圖／IG＠lijma.jewellery、IG＠came_perfume、IG＠wheresflower

每當情人節來臨，總會想起最初的那份心動！哪怕是簡單的擁抱，也能讓心跳加速，可是隨著時間流轉，愛情似乎漸漸被生活瑣事吞噬，曾經的浪漫與激情，也被日復一日的習慣所替代，跟著小編一起回到最初、重新點燃那些被生活淹沒的火花！

八個簡單手作體驗，共同雕琢出一件屬於兩人的獨特紀念品，讓這份心意不僅存在於言語中，更深深地融入到彼此的每個細節，或許這並非最豪華的慶祝方式，但卻是最真摯的愛的表達。

圖／IG@pancouple、IG＠zanantw

手作體驗推薦TOP 8

宜蘭－扎男 Tufting 簇絨槍手作地毯體驗

每一針、每一線，都能讓人感受到回到最初那份純粹的心動！位於宜蘭的「扎男」擁有全台灣爆紅的Tufting手作地毯課程，這是一場專屬的情侶手作體驗，無論是零基礎還是有經驗的人都能輕鬆參加，從示範到解說，每個人都能依照自己的喜好，共同創作的過程使兩個人的心更加緊密相連，在這片手作的空間裡，不僅是技巧的學習，更是彼此的陪伴時光，於這場心靈交流與釋放之中，重拾最初的溫暖與期待。

圖／IG＠zanantw

扎男 Tufting 簇絨槍手作地毯體驗

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段383號

電話：03－9680995

營業時間：13：30－17：30

台北－光在金工 Light in Jewellery & Metal Art

如同一縷溫暖不滅的光，「光在金工 Light in Jewellery & Metal Art」照亮每對情侶共同創作的對戒，在這裡，愛與手作交織成為獨一無二的印記，秉持著精緻工藝、每對對戒創作成為象徵愛情的藝術品，更設有情侶手作體驗課程。

在老師的指導下，金屬經過切割、加熱、錘打，調整至理想的形狀，兩人親手製作屬於彼此的獨特對戒，將愛與心意融入細節，讓這段愛情在時間的見證，變得更加堅定與珍貴。

圖／IG＠lijma.jewellery

光在金工 Light in Jewellery & Metal Art

地址：台北市大同區迪化街一段32巷14號2樓

電話號碼：02－25551883

營業時間：10：30－18：30（周一公休）

台北－刺鳥 Thornbird Jewelry

情侶手作體驗是一件美好的事，很自由也很浪漫！「刺鳥 Thornbird Jewelry」提供超過100種天然石與水晶，簡單的技法、卻能變化無窮，即使是初學者也能輕鬆上手，讓飾品不只是點綴，而是一種表達，每一顆寶石、每一抹透亮的光澤，都像是一行行色彩的詩句。

可以自由發想，打造項鍊、手鍊、戒指、耳環，將自己內心的風景化為獨特的飾品，課程時間約2－3小時，由講師帶領，適合男女皆可參與，挑選彼此專屬的天然石，讓手作成為一場充滿儀式感的回憶。

圖／IG＠thornbird.jewelry

刺鳥 Thornbird Jewelry

地點：捷運頂溪站 1 號出口，步行 2 分鐘

台北－Where’s Flower 卉薾花藝（課程預約制）

彷彿是場悄然綻放的愛，這裏不僅是Where與Meiya兩位花藝師共同創立的工作室，更是一處將自然的恬靜與花卉的真摯帶入生活的心境，「Where’s Flower 卉薾花藝」將大自然的純粹與美麗輕輕呈現，當你與心愛的人走進這片空間參與情侶手作體驗課程時，一切不再是習慣、而是共同創造的回憶。

透過花藝師在旁引導，從選擇花卉到製作，體驗作品可選擇完成投瓶花、盆花或手綁花，心靈的交織將彼此的愛緊緊綁在一起，花香四溢的空間裡，愛悄然重新點燃，正如花所散發的溫暖，無聲地訴說著最真摯的情感。

圖／IG＠wheresflower

Where’s Flower 卉薾花藝

地址：台北市中山區德惠街39號

台北－CAME Perfume 調香體驗門市

香氛不需要用言語傳遞，而是以氣味講述著回憶、情感、夢想，宛如生活中的片段、瞬間與記憶的集合，「CAME Perfume 調香體驗門市」將抽象的情感具象化，在 60 種精選原料之中，情侶能選擇、混合、創作屬於彼此的香氛，每一滴香氣都融入了愛與承諾，像是一段無聲的對話，傳遞著內心的深情與細膩，製香過程約 90 分鐘，透過情侶手作體驗，讓兩人共同凝聚心意，調配那永恆的記憶。

圖／IG＠came_perfume

CAME Perfume 調香體驗門市

地址：台北市大安區信義路二段86巷3號一樓

電話：02－23222828

營業時間：平日：11：00－19：00、假日：11：00－21：00

台北－Watchmake Factory 機械錶DIY工作坊

滴答滴答的時間緩緩流逝，情侶手作體驗百百種，與另一半製作機械錶是種獨一無二的感受！機械錶不僅是計量工具，更紀錄愛情在時間中的瞬間，在「Watchmake Factory」機械錶DIY工作坊，每個動作都彷彿是與過去和未來對話。

兩個小時裡，隨著影片教學與專業人士的協助，當兩人選擇各自的機芯、錶面，並開始刻劃名字，都讓彼此的情感在細膩工藝中具象化，成為無法褪色的記憶。

圖／IG＠watchmake.tw

Watchmake Factory 機械錶DIY工作坊

地址：台北市大同區承德路二段109巷6號

營業時間：13：00－20：00

台中－luminous 韓式蠟燭

情侶手作體驗中每個過程都是對彼此心意的雕刻，每支蠟燭的誕生都不僅是創作、更是心靈的療癒旅程，「luminous 韓式蠟燭」提供多種獨特的蠟燭課程，從奶昔課程到麥片早餐蠟燭、從空氣香氛石到寶石蠟燭，將香味與顏色連結。

每堂體驗都是在細膩的香氛世界中感受到更多的情感聯繫，從選擇香氣到設計顏色，兩人間的默契與心意在每個細節中流露，透過天然精油與香精的完美調和尋找屬於彼此的獨特故事。

圖／IG＠luminous__co

luminous 韓式蠟燭（課程預約制）

地址：台中市南區美村路二段168巷10號9樓

高雄－Rong Studio 手工皮革禮物教學工作室

「Rong Studio 手工皮革禮物教學工作室 」每塊皮革都擁有著獨特故事，隨著時間的流逝逐漸變得深刻與溫潤，自然植物鞣製的植鞣牛革、帶著天然質感和香氣，無論作為情人節禮物還是紀念品，都承載著深刻情感與記憶。

從選擇皮革到設計圖案，細節都透露著心意與愛的烙印，透過情侶手作體驗能讓兩位戀人親手製作屬於彼此的皮革禮物，獨特的手作痕跡和意義，都是對時間的珍惜與對彼此感情的見證。

圖／IG＠rongstudioleather

Rong Studio 手工皮革禮物教學工作室

地址：高雄市仁武區八德南路100巷4弄14號

電話：0912－711905

營業時間：10：00－19：00（周一、周二公休）

