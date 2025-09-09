玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！賞金針花海花最佳中繼站

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

「離家出走民宿Simple Life」，被稻田和群山環繞，是前往赤科山金針花海的最佳中繼站。房間寬敞乾淨，附小露台和大浴室，早餐只要150元超值得，老闆娘熱情親切。適合想遠離市區、擁抱大自然的旅人。

赤科山行程規劃小故事

這趟花蓮小旅行的主角，其實是赤科山金針花海。但因為我們是從豐濱一路走玉長公路過來，單趟路程就夠讓人昏睡了，如果當天還要直衝赤科山，肯定會把行程搞得超緊繃。於是我就想，不如先在玉里住一晚，隔天再精神滿滿去賞花吧！也就是這個決定，讓我遇見了超對味的住宿「離家出走民宿Simple Life」。

為什麼選擇這間民宿？

名字一看到就讓我心頭一笑，好像在偷偷對我說：「來這裡，就先忘掉工作和壓力，來場小小的逃離吧！」，果然一踏進院子，眼前就是滿滿的稻田和群山，空氣超清新，完全就是我心裡想要的那種「被大自然抱緊處理」的感覺。

▲市區的便利我懂，但有時候真的太吵、太急躁了。這一晚我只想聽蟲鳴、吹晚風，早上醒來就能看見綠油油的田園。

亮點介紹

老闆娘很有人情味！在我們抵達的前一天晚上，她就先打電話過來確認時間。到了當天，更是親自站在門口迎接，帶著我們參觀環境，還用滿滿熱情介紹每個細節。那一刻，我突然覺得這不是什麼制式化的Check-in流程，更像是回到久違的親戚家，真的有種被照顧的安心感。

房間設施與空間規劃

裡面有一張雙人床、一張單人床，還配備冰箱、熱水壺、小茶几，甚至還貼心準備了一個梳妝台。身為女生，能在窗邊坐著慢慢化妝，真的超幸福。

大浴室＋乾濕分離的舒適度

浴室也是亮點，乾濕分離又超大一間，洗澡的時候完全不會覺得侷促。唯一要提醒大家的是，這裡響應環保，所以牙刷牙膏要自己帶喔！

小露台上的愜意時光

最愛的還是房外的小露台。晚上坐在那邊吹風聊天，眼前是一片稻田，早晨則能看著陽光慢慢灑進山谷，這畫面真的會烙印在腦海裡。房間的露台外面，就可以看到綠油油的田野，以及群山環繞，微風徐徐吹來，真的很療癒！感覺內心都平靜了許多。

早餐加購150元超推薦

雖然房價沒有附早餐，但我強烈建議加購！只要150元，就能吃到超用心的手作早餐：三明治是那種現做的厚實感，一口咬下去滿滿餡料。搭配當地的新鮮蔬果，清爽又健康。比起一般連鎖早餐店，這份早餐更像是老闆娘親手準備的心意。一早就被溫暖填滿肚子，真的很幸福。

▲除了三明治以外，還有新鮮水果。這次有芒果跟蘋果，另外還有自己醃製的洛神花，整個就很健康。

▲老闆自己種的蝶豆花做成的飲品，超級好喝！

真心推薦

如果你問我「玉里住宿推薦哪裡？」我很推薦「離家出走民宿」。因為這裡不只是睡一晚，而是一種讓心靈喘口氣的體驗！景觀無敵，群山稻田盡收眼底。房間乾淨寬敞，小露台超加分。早餐平價又用心，150元必吃。

老闆娘的熱情服務，讓人印象深刻。對我們來說，這裡正好是赤科山賞花行程的最佳中繼站，讓旅途更悠閒、更自在。如果你正計劃花東行程，特別是赤科山或六十石山，不妨也把這裡放進你的玉里住宿清單！

離家出走 Simple Life

地址：花蓮縣玉里鎮長良181之3號

電話： 0965－662909

營業時間：08：00－20：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

