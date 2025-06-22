台味辣醬鳳梨＋美式牛肉堡！微風南山隱藏美食　手打肉排實厚多汁

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

位在微風南山B2的「MOU MOU美式漢堡」主打手打牛肉、台式風味醬料、現炸薯條與特色飲品，我這次品嚐了香煎鳳梨辣醬牛肉堡與花生培根牛肉堡，每一口都超厚、多汁又驚艷，推薦給喜歡大口咬下、又愛嘗試新口味的你！

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主打「台式靈魂 × 美式靈魂合體」

不同於一般美式速食，他們強調主廚手打、現做現煎，還把台灣在地的風味食材像是金鑽鳳梨、青龍椒、東泉辣椒醬等加進菜單裡，整體風格超有創意，讓人一看就記得住。

位置

▲目前據點在微風南山B2，雖然是美食街，但風格與味道一點都不普通，每一顆漢堡都像在高級餐車才會出現的水準。

價格

單顆漢堡價格約295元左右，搭配套餐是固定附現炸薯條加45元飲料（若升級其他口味可補差額）。以信義區地段來說，我覺得性價比很可以，而且份量真的很夠，如果只是想嚐嚐味道，很推薦兩人分享一份套餐，再點個炸雞或奶昔一起搭配就很完美。

菜單

內用環境



餐點

香煎鳳梨辣醬牛肉堡

這款是我跟朋友都一致覺得超驚艷的口味，有別於傳統辣醬，他們加了台灣金鑽鳳梨調和，辣中帶甜，搭配超厚多汁的手打牛肉排，咬下去根本是小爆汁炸彈。漢堡麵包也是帶點嚼勁的手工款，整體層次非常豐富。

濃郁花生培根牛肉堡

濃到不行的花生醬、鹹香脆口的培根、嫩中帶汁的牛肉排，這三個元素融合得超級完美。如果喜歡有點美式街頭感的漢堡，那這顆絕對會合你的胃口。

搭配套餐現炸薯條＋45元 飲料

我們這次加了45元升級飲料，選了他們家的「青檸芭樂」，是青檸和芭樂的組合，超清爽解膩，搭漢堡吃完全沒有負擔，真心推薦！而且他們的薯條不是隨便炸一炸的，是有馬鈴薯香味、外酥內綿的那種。

總結

整體來說我覺得他們不只是把漢堡做得好吃，而是真的有在思考「怎麼把台灣味玩進經典漢堡裡」品牌感非常強，也很值得再訪，下次想挑戰他們的美式炸雞跟奶昔系列！

MOU MOU 美式漢堡（台北微風南山店）

地址：台北市信義區松智路17號B2

電話：02－27238088

營業時間：周日－周三11：00－21：30，周四－周六11：00－22：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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