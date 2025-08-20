到府服務私廚！傳承流水席世家台菜文化　融合西餐手法太驚豔

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

民宿包棟除了烤肉以外，還可以有什麼選擇？這次我們邀請來自台中的超人氣創意外燴團隊「潘金蓮武大郎」來到民宿，現場料理、現場上菜，每一道菜都獨一無二，全都是主廚Paul獨創。這不只是外燴，更是一場味覺演出、一場把台菜靈魂揉進南法鄉村的餐桌劇場。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

民宿包棟Ｘ私廚晚餐

那天晚上我們一群人坐在南投埔里山間的白色Villa裡，看著主廚在廚房裡煎煮烘炒，空氣中是紅玉紅茶雞湯的香氣，還有油蔥與焦糖鳳梨的甜香，每個人都穿著寬鬆的棉T和短褲，一邊聊天、一邊喝酒。晚餐是由來自台中的超有戲私廚外燴團隊潘金蓮武大郎策劃的，主廚Paul親自到場現做，一道一道上菜，每一道都是外面吃不到的創意料理。

從流水席少年到創意私廚藝術家

主廚Paul的故事本身就是一道招牌菜，他出生在一個做流水席的家庭，從小在大鍋大灶中長大，學會什麼叫做「讓人吃飽、吃開心」的台菜魂。但他沒有停留在傳統，而是遠赴歐洲，旅居南法，在法國小鎮的家庭餐桌與鄉村市集裡，看見料理與人之間的溫度與節奏。回台後，他把這兩種文化的養分結合在一起，用「潘金蓮武大郎」這個充滿反差感的名字開啟了自己的私廚品牌，這個名字也代表了他的料理風格：結合傳統與創新、熟悉與陌生、熱鬧與細膩。

服務特色

►私廚到府｜依活動人數、空間客製化設計菜單

►現場料理｜主廚與團隊親自到場料理與上菜

►台法融合｜將台菜底蘊融入南法靈魂，每場都不一樣

►限定菜色｜每道菜皆為當場設計，無制式菜單

料理介紹

酥香三明治裡的海味序章（鮪魚、焦糖、吐司）

這是一道外表可愛、內心細膩的開場作品。主廚以新鮮鮪魚製作塔塔，加入酪梨泥與檸檬油調味，酸中帶甜，讓鮪魚的鮮味更乾淨俐落。再將這份海味夾進酥炸至金黃的吐司片中，一口咬下，焦糖脆感瞬間在嘴裡炸開，這不只是冷前菜，更是一場食感的「快閃預告」。

台魂千層Ｘ南法靈感的完美結合（馬鈴薯、芝麻葉、泡菜）

這道「馬鈴薯千層」藏著法式鄉村料理的記憶。主廚將馬鈴薯削成薄片，一層層堆疊後壓實、油炸成塊狀，建構外酥內鬆的完美結構。上方搭配自製泡菜與芝麻葉，讓熟悉的台式元素瞬間跳脫，形成清爽又驚喜的新鮮感，讓人一吃就記住。

松露奶油手工麵疙瘩Ｘ炙燒豬五花（松露、馬鈴薯、豬肉）

這道料理端上桌的瞬間，整間Villa都瀰漫著松露與奶油交織的香氣，表面看起來像是一道樸實的南法家常麵疙瘩，但用叉子劃開它才會發現，主廚在每一塊Q彈麵疙瘩下方，藏了一層炙燒過的台式醬燒豬五花。

馬鈴薯搓成的手工麵疙瘩滑嫩有彈性，搭配濃郁的松露奶油醬，是南法鄉間的溫柔；而底層的炙燒豬五花，鹹香濃厚，像極了家鄉辦桌常出現的紅燒五花肉。兩者搭在一起，意外地毫無違和，反而像一對異國戀人，默契十足。

台菜經典升級再進化（白蝦、鳳梨、油蔥）

靈感來自鳳梨蝦球，卻完全跳脫老派印象，白蝦串炸後保留彈性，炙烤過的鳳梨則散發焦糖香氣，搭配主廚自製油蔥醬，酸、甜、鹹、酥一次滿足，台味依舊，精神卻更新了。

芋泥鴨雞翅：潘金蓮武大郎的靈魂代表作

這是整場最讓人驚喜的私廚魂料理！將濃郁綿密的芋泥混入油封鴨腿肉，再塞進事先去骨的雞翅中，再酥炸至表皮酥脆金黃，一口咬下是滿滿的層次與情感。芋泥香而不膩，鴨腿濃而不柴。這道菜的靈魂，來自主廚對辦桌料理的致敬，也是他最自豪的「私房招牌」。

本土香氣Ｘ南法擺盤的極致優雅（刺蔥鴨胸、焦糖高麗菜）

選用台灣原生植物「刺蔥」醃製鴨胸，低溫烹調至粉嫩熟度，肉質多汁不乾柴。一旁搭配以奶油煎炙的焦糖高麗菜與漬葡萄乾、果乾，酸甜交錯、香氣清透，是法式擺盤下藏著台灣靈魂的招牌代表。

溫柔又霸氣的暖胃湯品（紅玉紅茶老母雞湯、野菇金針）

使用南投在地紅玉紅茶、老母雞與香菇細火熬煮數小時，湯色溫潤如琥珀，茶香回甘、雞湯溫厚，還帶有一點點果香尾韻。上頭灑滿炸金針菇絲，一邊喝湯一邊咬炸金針菇，太滿足。

甜點，是回家的路（桂花烏龍雪酪、起司片、鍋烤磅蛋糕）

如果說每一道主菜是表演，那甜點就像是彩蛋。這場私廚晚宴的收尾，是主廚Paul精心設計的外燴點心，焦香的鍋烤磅蛋糕外酥內濕，搭配帶著鹹甜香氣的桂花烏龍雪酪，最後再用起司脆片提味，甜與鹹、冰與熱、酥與軟一次滿足。不只是填飽甜點胃，而像是整場晚宴的收尾擁抱。

總結

這些菜是吃不到第二次的限量記憶，主廚也會邊上菜邊介紹，甚至還跟我們聊他在法國的打工經歷。這種晚餐不是在吃「菜單」，而是在參加一場餐桌演出，不只好吃，更是一種奢華卻溫柔的旅程。

潘金蓮武大郎

地址：台中市北屯區進化北路24巷8弄6號1樓

電話：0986－962408

營業時間：

周四、周日06：00－23：30

周五、周六18：00－23：30

（周一、二、三休息）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►老眷村裡的隱藏版酒吧！坐落空軍三重一村 重溫50年代懷舊時光

►台北離塵不離城景觀湯屋！大窗景＋寬敞浴池 備品超齊潤髮乳也有

►松露雞湯濃郁零違和！北投泡湯別錯過這碗CP值拉麵、一碗200有找