冰箱門背後竟然藏了一間餐酒館！板橋隱藏版義韓料理

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

這次我來到板橋的「YELO Seoul Bistro 首爾餐酒館」，門口看起來就像一個廚房倉庫，沒想到推開冰箱門，裡頭竟然藏著一間超美的隱藏版餐酒館！主打韓式Ｘ義式創意料理，不只裝潢吸睛，餐點和調酒也充滿巧思，從春川粉紅醬義大利麵到紅酒牛小排沙拉，每一道都讓人驚喜！

環境

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲推開冰箱門，裡面燈光昏黃，工業風裝潢中帶點韓系復古風。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲店內空間雖然不大，但整體設計感十足。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

品牌介紹
由韓國華僑老闆打造，2018 年作為 MANNA 韓式烤肉旗下第二品牌登場。當初老闆希望突破傳統韓式餐飲的框架，於是打造出這間結合韓式風味、義式香料與西式調酒文化的新概念餐酒館。不只是餐點創新，整間店也被設定為「更年輕、更具社群互動感」的生活風格空間，成功吸引大量喜歡拍照、聚會、探索新風格的年輕客群。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

設計巧思與打卡亮點
最吸引人的地方之一就是入口設計，外觀就像一扇大型冰箱門，門外是看起來毫不起眼的廚房倉儲風，推開卻是一個截然不同的空間。走進店內是混搭工業風與韓式感的空間設計，昏黃燈光加上霓虹燈標語「Life is full of cheese」，讓整個空間拍照氛圍超好，難怪會在IG和小紅書上成為打卡熱點。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

菜單

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

創意料理推薦

春川粉紅醬義大利麵
有韓式春川辣椒的香氣，又帶一點奶味，醬汁濃郁但不會膩。麵條軟硬適中，吃起來超舒服！有趣的是它還附一支「針筒」檸檬汁，建議吃一半再加檸檬試試，酸味一進來會讓整體味道更有層次，我個人超喜歡這個小巧思。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

紅酒牛小排沙拉
牛小排超級多汁，帶點油脂但不會膩，搭配生菜與酸甜醬汁真的超解膩。我本來對沙拉很無感，但這道很喜歡它的醬汁，直接列入下次回訪必點！

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

慢烤豬五花佐芝麻葉

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲把厚切豬五花搭配芝麻葉、泡菜、蒜片包起來一口咬下，香氣層層爆開，肉香、辛辣、草本香超加分。

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

調酒推薦

Memorial Day（韓國石榴醋／伏特加／藍柑橘）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲喝起來有點果醋風，酸酸甜甜的，酒精感不重，是非常清爽的一款。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

Apple Rose（玫瑰琴酒／玫瑰／蘋果汁）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲光是這杯的顏值就讓人少女心大爆炸，淡淡花香與果香融合得很好，很適合拍照也好入口。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼YELO Seoul Bistro首爾餐酒館。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲不免俗的搭配一個松露薯條。

心得
我本來對這種混搭風餐酒館是持保留態度的，但 YELO 徹底顛覆我的想像。不只是裝潢吸睛，連菜色的味道也毫不馬虎，是真的創意又好吃。從春川粉紅醬麵的驚喜口感，到牛小排沙拉的肉感魅力，每一道都感覺得到設計者的用心。而且這間店不只是噱頭，而是連品牌背景都很有故事感，是由韓國華僑老闆從首爾概念延伸打造的，完全值得納入口袋名單！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

YELO Seoul Bistro 首爾餐酒館

地址：新北市板橋區縣民大道一段308號
電話：02－29529288
營業時間：17：00－00：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

