東區道地義式餐酒館推薦！披薩餅皮香脆有咬勁＋爆量起司超罪惡

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

Black Pepper 義大利餐酒館主打道地披薩、義大利麵與海鮮燉飯，每一道都是真材實料超有誠意，特別推薦Carbonara Pizza與酥炸燉飯餅，從前菜到甜點都無雷，適合聚餐約會。本文含完整餐點介紹、交通資訊與真實體驗心得。

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愛上Black Pepper

其實我平常吃披薩，是那種會把披薩邊邊丟給朋友吃的人，因為我覺得餅皮邊邊通常都又乾又硬、咬起來像在懲罰自己，但這家Black Pepper完全顛覆我認知，他的披薩邊邊超級香、超級有咬勁，還會咬到一股窯烤的小麥香味道，根本是披薩界的藝術品。

▲他們家的披薩是走真正的義式窯烤風格，每一口都吃得到餅皮的焦香與餡料的融合感。

餐點介紹

酥炸義大利燉飯餅 300元

一上桌我們全桌眼睛都亮了，酥炸外皮金黃酥脆，裡面是牛豬肉醬加莫札瑞拉起司，咬下去會牽絲；是那種「明明是前菜卻能當主角」的存在，搭配的三種醬番茄、奶油、羅勒青醬，每一種味道融合的感覺都不一樣。

Maccheroni Norcina 諾爾恰彎管麵 500元

手工彎管麵真的有夠Q，醬料是義大利香腸＋兩種菇＋松露＋奶油的組合，整個香到爆；不是那種罐頭醬，是真的有用心炒出香氣的那種，每一口都吃得出廚師的靈魂。

Risotto Seafood 海鮮燉飯 500元

這道超適合海鮮控，番茄底的燉飯融合蝦、魷魚、蛤蜊，每顆米粒都吸飽湯汁，吃起來很有層次，而且不會太濕也不會太乾，剛剛好，我真的超級愛這種有靈魂的燉飯。

必吃窯烤披薩推薦

Carbonara Pizza 500元

這口味真的厲害，是用佩科里諾起司＋烤培根＋黑胡椒＋蛋做的，一上桌還有現刨起司，整個香氣爆棚，吃起來鹹香中帶一點奶香，每一口都有被擁抱的感覺。

Sausage Party 520元

這名字我就先笑了，但這真的不是搞笑是美味！松露醬＋香腸＋莫札瑞拉的經典組合，簡單卻超有靈魂，我超愛這個味道，不會太油，香氣超迷人。

Nutella Pizza 300元

這真的是今天最驚喜的選擇，熱呼呼的披薩餅皮抹上榛果可可醬，撒上榛果碎，香到我差點自己吃完整片，吃起來像是吃甜口的脆皮可頌，真的有夠罪惡有夠讚！

Tiramisu 提拉米蘇 240元

無酒精版本，不用擔心不能吃，整體濕潤、苦甜平衡超剛好，是那種「我明明吃飽但還是會吃完」的程度。

店內氛圍

店內是那種昏黃溫柔燈光配上深色木桌的義式酒館風格，有吧台區、高腳椅也有多人長桌，氣氛真的很chill。情侶約會或朋友聚餐都很適合，音樂放得不吵，是那種可以邊喝酒邊聊天聊到凌晨的地方。

總結

熱愛窯烤披薩的這篇請收進口袋，這家Black Pepper義大利餐酒館，我真的用生命推薦給每一位愛披薩、愛義大利料理、愛深夜美食的你，不只是披薩好吃，每道菜都吃得出職人精神，下次我還要來，然後我要把所有口味的Pizza都吃一輪！

Blackpepper

電話：02－27410166

地址：106台北市大安區敦化南路一段160巷39號

營業時間：18：00～00：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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