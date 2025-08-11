喝點滴特調＋醫藥箱Shot療傷！西門町創意酒吧還有奶嘴快飲比賽

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

在西門町峨嵋停車場旁的「HELP Bar & Cafe Taipei」，捷運西門站6號出口步行5分鐘就到，白天是一間不限時咖啡廳，晚上搖身變成情緒診療主題酒吧，超浮誇點滴調酒、醫藥箱Shot、針筒番茄醬炸豬排，療癒到不行！

為什麼叫做「HELP」？

有時候，你只是想逃避現實、想喊一聲「我受夠了！」，但找不到地方說出口，正是為了這些瞬間而存在。想大聲宣洩的你、想靜靜麻醉的你、想找人陪或根本不想講話的你，每一杯酒的名字都像是對你心聲的回應，每一個診療單都比你更懂你自己！

情緒診療酒單5選

這裡的調酒不只是喝酒，更像是一場情緒對話。每一杯酒都有一張「診療單」，清楚列出「適應症」與「效果說明」，有一種你被理解、被照顧、被療癒的感覺。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

酒類品項

酒到病除 Drink to Cure Illness 點滴袋裝紅酒特調｜紅酒、覆盆子、鳳梨、山楂｜

酸甜果香中混合著紅酒與琴酒的醇厚，外型像醫療點滴袋，視覺震撼又超好拍，掛在桌邊一吸，彷彿瞬間回血。推薦搭配起司炸豬排，當罪惡感滿點的濃郁起司遇上帶點酸甜的果香調酒，形成一種自我放縱的和解。

相思處方籤 Lovesick Prescription｜奶洗蘭姆酒、紅豆、香蘭｜

奶洗處理讓酒感變得超級柔順，紅豆的溫潤與香蘭的草本香氣交織，像極了那種「對方明明不愛你，但你還是覺得有希望」的矛盾情感。

柑八茶 Citrus Happens 柑橘 punch 元氣特調 ｜蘭姆酒、酸柑茶、血橙、蜂蜜｜

一杯讓人重新開機的柑橘系特調，酸柑茶的茶韻與血橙的甜味融合在一起，像一巴掌打醒你，又像溫柔地拍拍你說「沒事啦，再來一次就好」。特別的是杯緣有灑上鹽巴，我認為搭配得很好，鹽口與柑橘味的融合反而帶來了一絲回甘，這個反轉我非常喜歡，也印象深刻！

感情冷處理 Cold Treatment 燒杯裝碎冰冷飲｜龍舌蘭、伯爵茶、冬瓜、檸檬、雪莉酒｜

這杯像是理性腦上線的瞬間。冰涼碎冰灌入口中，冬瓜的甘與檸檬的酸碰撞出一種「夠了！我清醒了！」的感覺。龍舌蘭與雪莉酒支撐酒體，尾韻是平靜卻強烈的收斂。

沒預訂喝不到！重症監護 ICU Special

三層醫藥箱的頂層是特調針筒Shot × 4，中層是酒精果凍 × 4＋試管Shot × 2，底層是葡萄長島冰茶 × 4＋莓果野格特調 × 4。這組需要提前製作，限量供應，建議訂位的時候就要先預訂。結合儀式感、互動性、拍照趣味與多重酒感，從甜到重酒精，情緒也從輕微混亂一路走到激烈自省。Shot系列都還蠻強勁不過非常香甜好喝，不是討人厭的酒味。還有心臟跟大腦的造型果凍，融合覆盆子、水蜜桃、伏特加的風味，真的太有創意了！

熟食品項

起司炸豬排

這道完全是外酥內爆漿的夢幻搭配，外層麵衣炸得金黃酥脆，入口卡滋卡滋作響，而裡頭則藏著濃郁到會牽絲的起司餡，切開瞬間還會冒煙，視覺、嗅覺、味覺全面開啟！店家特別附上一支針筒造型番茄醬，按壓瞬間療癒又好玩，絕對是社群拍照必備。

泡菜豬肉水餃

看起來像一般水餃，咬下去卻是大驚喜！豬肉餡與韓式泡菜的酸辣完美融合，口感飽滿多汁，皮Q餡香，每顆都像是情緒的爆點。記得一定要搭配店家自製的辣椒醬，辣而不嗆越吃越上癮，嘴巴冒汗，心情卻越來越開心。

麻辣蝦仁炒飯

炒飯粒粒分明，鍋氣十足，裡頭的蝦仁大顆又彈牙，每一口都吃得到爆炒香和麻辣勁。辣得讓人冒汗，卻又忍不住繼續扒飯，是那種吃完會有成就感的等級。

打拋豬飯

九層塔香氣四溢，炒得油亮的豬絞肉拌入泰式醬料，鹹、甜、辣交融出迷人的深度風味。每一口都爆炸入味，白飯吸飽醬汁，吃完還會想舔碗的那種程度，愛吃重口味的絕對會喜歡！

泰式炒河粉

軟嫩河粉充分吸附泰式炒醬精華，香氣多層次、口感極豐富。一定要配上桌邊附的辣椒粉、檸檬汁與糖一起吃，酸、辣、甜混合後根本神來一筆，讓人邊吃邊點頭。

甜點

微醺提拉米蘇

別以為這只是一般提拉米蘇，這款甜點可是偷偷藏著一點大人味的驚喜。酒香溫柔不搶戲，融化在綿密的馬斯卡彭與咖啡海綿蛋糕之間，每一口都像輕輕擁抱自己。

快樂茶酒凍（茉莉綠茶、香蕉、杏仁、麥茶）

透明茶凍中包覆著淡淡酒香，口感Q彈滑嫩，這是一款吃起來會讓人嘴角上揚的小甜點。茶香溫和、酒感若隱若現，像是在喝一杯冰鎮茉莉綠茶的固體版。

周末限定活動

的周末晚上居然有奶嘴快飲賽，這場活動真的超鬧又超好笑！而且是不定期更新的，可以看IG鎖定活動。

小結

一進門看到那張寫著「I need HELP」的酒單就馬上笑出來，也瞬間喚醒了最近累到懷疑人生的自己。從空間氛圍、酒名設計、診療單內容、甚至針筒醬料與酒精果凍，每一處細節都在跟你說：「你不用當全世界最堅強的人，來這裡先被理解一下也沒關係。」如果你正在搜尋有主題又有質感的深夜據點，那我真心把這間HELP Bar & Cafe Taipei 推薦給你。

HELP Bar & Cafe | Taipei

地址：台北市萬華區西寧南路50巷3號3樓

電話：02－23615077

營業時間：14：00－03：00（周五、六14：00－04：00）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

