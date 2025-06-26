藏身大阪非觀光區燒肉！在地人下班口袋店　人均600價格超親民

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

住在大阪大正站附近，意外發現這間超在地燒肉名店「焼肉ホルモン かど家 大正駅前店」。沒做功課、純靠Google地圖隨機選店，竟然踩中整趟旅程最驚艷的一餐！點了全明星赤身拼盤、巨無霸白飯與蔬菜盤，氣氛道地、肉質極讚、價格超親民，是體驗日本上班族下班聚餐氛圍的絕佳選擇。大正站燒肉推薦必收！

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不小心吃到整趟旅程最想再回訪的一餐

在這趟大阪自由行裡，胖貓咪跟旅伴的住宿地點選在大正站附近，一開始只是因為它離難波、心齋橋都不遠，地鐵一站就到，交通超方便。但萬萬沒想到，這裡竟然藏著一間讓人吃完直接升天的燒肉店！

店內環境

一走進去，就是一場超驚喜的下班日式燒肉探險——沒有觀光感、沒有華麗裝潢，有的只有香噴噴的肉香、熱呼呼的鐵盤，還有看起來剛下班的日本上班族在隔壁開喝，那種氛圍真的太迷人了。

大正站步行只要1分鐘

當天我們兩個人肚子餓到不行，決定找間燒肉店好好犒賞一下自己。但因為太懶得查資料，就直接在 Google Maps 上看附近評價不錯的燒肉。結果這間「焼肉ホルモン かど家 大正駅前店」出現在我們眼前，評價不錯、照片也不錯、價格更是親民到一個不行，我們就說走就走。

▲一走進「かど家」日文限定模式立刻上線，我們用Google翻譯＋手指菜單＋靈魂眼神交流完成點餐，最後在店員的推薦下，點了這道本店招牌。

赤身肉オールスター盛（全明星赤身瘦肉拼盤）3,278日圓（約台幣677元）

這一盤肉量不是開玩笑的，肉種類多到眼花撩亂、肉切得大片厚實，根本是吃肉人的夢幻盤！從照片裡可以看到，整盤整整疊了七種不同的部位，每一片都誠意滿滿、沒有在薄切敷衍。雖然沒有寫明部位名，但從現場觀察＋店家的配置來看，這盤很可能包含以下赤身系人氣肉品。

隱藏驚喜肉塊（也可能是小排或肩胛）

▲前方那兩塊塊狀厚切部位，稍帶筋但越嚼越香，完全是硬派系燒肉代表。

上タン（上等牛舌）

▲照片右下角那幾片帶著漂亮紋理的肉，烤起來脆嫩、入口彈牙。

ハラミ（橫膈膜）

▲中間偏紅帶點筋的部位，咬下去會爆汁，是全場最香的肉之一。

カルビ（牛五花）

▲圖左下側，有明顯油花紋路，香氣四溢，沾點鹽巴或烤到微焦直接KO飯。

內腿瘦肉系（如シンシン、ウチモモ）

▲深紅色偏瘦、切得偏薄的那幾片，肉味濃郁，吃起來扎實又不膩。

推薦選擇困難點這個套餐

為什麼要點這一盤？因為這就是「我什麼都想吃」的完美解答！你是不是也有這種症狀？打開菜單什麼都想點、什麼都不想錯過，搭配我們點的大碗白飯、蔬菜拼盤，真的吃得超滿足又不膩口。而且肉質新鮮、火候好控制，每一口都是現烤現感動。

▲大碗白飯（ライス大）是拱起來的，像山丘一樣堆好堆滿！而且不是那種空氣感，是實心的，扎扎實實的大碗飯。

▲雖然很多人去吃燒肉的時候都很不願意搭配白飯，因為怕很容易飽，但是我覺得白飯配頂級的日式燒肉是絕配。

▲蔬菜拼盤包含洋蔥、玉米、地瓜、香菇，烤完還保有水分，吃起來清甜又爽口，超加分。

▲店家還貼心附了日式胡麻沙拉，讓你肉吃多了不會膩，整體搭配感很棒。

烤盤設計很厲害

邊緣火力大，中間均勻加熱，他們不是用炭火，而是用類似瓦斯＋金屬圓形烤盤，邊邊是火源，中間加熱均勻。所以如果你是「快點熟啦我餓了」派，記得把肉推邊邊；但如果想慢慢烤熟、控制熟度，中間就很剛好。

▲烤起來就是香、嫩、多汁，每一口都覺得「欸？這不是我最愛的牛肉嗎？」。

店內氣氛是什麼感覺

整間店是居酒屋風格小燒肉店，只有幾張桌子＋吧台。裝潢不豪華，但就是那種你一走進去就會說：「這裡看起來很好吃耶」的店。

▲我們坐在吧台，剛好能看到廚房師傅現切現擺肉盤，臨場感滿點。而且當天是平日晚上，超多日本上班族下班來這邊吃飯聊天，氣氛很溫暖。

▲雖然他們幾乎不會英文，但服務精神100分，還會蹲下來在你面前慢慢講解，努力幫你點餐。超級有禮貌又可愛，胖貓咪感動到快哭。

這一餐總共多少錢

赤身拼盤3,278日圓、大碗白飯300日圓左右，還有蔬菜盤＋沙拉＋飲料＋稅金加一加，我們兩個人吃超飽，結帳是5,753日圓，換算台幣大約1,200元，平均一人只要600元！以肉質、份量、氣氛來說，這CP值直接爆表！

大正站住宿的優點

選擇住在大正站，單純是因為離難波站、心齋橋都很近（坐一站地鐵就到），房價比較親民，附近有河堤、也有IKEA、生活機能不錯。但實際住下來，發現大正站的氛圍超有在地感！跟梅田、道頓堀那種觀光人潮洶湧的地區不一樣，這裡比較像是「大阪人自己生活的地方」。結果沒想到就在這樣的一個平凡站點，挖到了一間超有溫度的燒肉店！

整體心得

如果你想體驗「非觀光版的日本夜晚」，請來這裡！「かど家」完全不是觀光區定價，價格佛心，店內全是日本本地人，超在地食材新鮮、肉質優秀，氛圍親切、互動溫暖，是那種吃完會想念、會懷念、會想再去的店！

焼肉ホルモン かど家 大正駅前店

地址：1 Chome-4-8 Sangenyanishi, Taishō-ku, Osaka, 551-0001日本

營業時間：平日17：30－23：00／周六12：00－15：00、17：00－23：00／周日12：00－15：00、17：00－22：30（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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