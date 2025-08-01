兩人就能包棟！忘憂星空Villa隱身南投　每次只接待一組客人

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

你有想過，在南投埔里的稻田中，竟藏著一座純白夢幻別墅嗎？這間叫做「希爾拉Villa」的包棟民宿，不只外觀美到像拍MV，裡面每一個角落都美得像度假村。從超好用的大廚房、滿滿食物的冰箱，到每間都能看到山景的高質感房間，一整棟只接待一組客人，超適合來聚會放空耍廢！這篇文章就來分享我親自入住的心得與完整資訊整理，讓你一次掌握埔里最美包棟民宿！

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3大亮點介紹

亮點1：純白南歐風建築，怎麼拍怎麼美！

這座Villa就像是田野中的純白夢幻小屋，從遠處望去就像幅畫。拱門、石牆、泳池、玻璃窗，搭配藍天與稻田，根本每一步都是拍照打卡點！如果你跟我一樣是熱愛拍照的網美體質，真的會拍到相機沒電。

▲三樓小的小休憩區，這裡有一個天井採光很好！天氣好的話晚上可以躺著看星星喔！

▲民宿的樓梯是水泥色調，地上用小石頭裝飾，扶手是用鋼筋材質製作。造型不規則的流線型線條，感覺彷彿是在森林小徑中。

亮點2：餐廳、廚房超齊全！冰箱竟然爆滿！

身為美食部落客，我對民宿的廚房要求其實蠻高的，但這裡直接把標準拉到頂點！整個大餐廳有一張超長餐桌，很適合大家一起吃飯、桌遊、開趴、甚至開麻將大賽。而且他們超貼心，冰箱滿到像小型超市：早餐有雞蛋、生吐司、熱狗、果醬、水果、奶茶、牛奶，晚上甚至還有啤酒和泡麵！真的超怕你餓著，完全不用再出門買宵夜啦！

▲一樓公共區的餐廳餐桌是大長桌，有12個座位，讓大家包棟的時候，可以一起在這邊聚餐吃飯、玩桌遊、打麻將。



▲廚房的採光也很好，中島的設計也讓住客可以聚在這邊一起聊天用餐。

▲讓我驚艷的就是冰箱竟然塞滿了食物！除了飲料以外還有許多優格、布丁。也準備了雞蛋、熱狗、牛奶，可以自己做早餐。

▲除了冰箱裡塞滿了食物，中島上也擺放著許多小零嘴、泡麵。可以想像，晚上肚子餓的時候來解解饞。

▲早餐自己煎熱狗，搭配炒蛋、生吐司，就非常好吃。

▲飲料除了牛奶以外，廚房有咖啡機可以自己沖泡咖啡，可說是應有盡有。

亮點3：每間房都能看到山，還有浴缸泡澡超Chill！

七間房間每間設計都不同，但都有一個共通點：採光超棒、窗外山景無敵。我住的那間早上被陽光叫醒，打開窗直接看到一整片綠意山景，整個心情大放鬆。

邊泡澡邊享美景

其中幾間還有附浴缸，我真的建議晚上泡一下澡配音樂，療癒指數破表。而且每間房間都打掃得超乾淨，毛巾、浴巾、吹風機都有，雖然現在不提供一次性備品，但洗髮精跟沐浴乳也蠻好用的，牙膏牙刷記得自己帶。

7間各具特色的房間，怎麼選都有驚喜！房型全解析

這間民宿總共有7間獨立房型，分別為四間雙人房、兩間四人房、以及一間六人樓中樓家庭房。每間房間的風格都不同，但共通點是：採光佳＋景色美＋乾淨整潔＋空間大。

雙人房（4間）

適合情侶入住，也很適合一人一間當私人空間。

►拱窗雙人房：有超大落地窗、半弧形設計，陽光灑進來超夢幻。

►窗邊臥榻房：附閱讀臥榻，可以坐在窗邊看山、喝茶發呆。

►藝術牆面房：主人特別設計的壁畫與藝術裝飾，文青魂爆發。

►白色簡約房：簡單乾淨風格＋實用空間，經典不敗。

▲每間都有冷氣、梳妝台、衣架區、加厚床墊、盥洗區乾濕分離，住起來舒適到不想退房。

▲101雙人房的浴室真的超美！

四人房（2間）

適合小家庭、好友同行，也可以分別住父母與小孩組合。

►山景四人房：最大亮點是整面落地窗，直接看到整片田野與山嶺，超有度假感。

►溫馨木質房：以木頭為主調，搭配柔和燈光，很有回家感。

▲四人房都是兩張雙人床設計，空間感不會擠，還有小客廳區可以擺行李或坐著聊天。

六人樓中樓房（1間）

這間是我超級推！整體空間挑高，有樓梯上去的小閣樓，很適合親子、大家族、小團體包房。樓下是兩張雙人床，樓上小閣樓是榻榻米空間，可以再加床，小孩會超愛。

衛浴設施

每間衛浴設施一致：乾濕分離，有提供洗髮精與沐浴乳（但記得自備牙刷牙膏），吹風機、毛巾、浴巾、鏡子通通有。

入住心得分享

我們這次是一群好友從台中高鐵站出發，租車開到民宿才不到一小時，路上還風景超級美，天氣好到爆炸！一下車走進田裡，整個人就瞬間放空，真的太適合給身心都需要放假的你！

值得回訪CP值很高

大家到的時候就被那張大長桌圈粉，直接在那邊吃零食、聊天、玩到深夜。戶外還有一個小小戲水池，雖然大人不一定會泡，但小朋友超愛，這間真的是我會回訪的民宿之一，無論是情侶、家庭、朋友都適合，CP值超高！

停車超方便

我們這次是自駕前往，民宿旁邊就有一處專屬停車場，空間很大，不管是一般轎車還是7人座都很好停。從停車場走到民宿大約只要1至2分鐘，行李不用搬太久，管家也很貼心會先出來迎接！建議先把行李放人行道上、再停車，這樣不用來回搬來搬去，超省力。

自駕

從台中高鐵站出發：租車前往約50至60分鐘，一路景色超美，不會暈車。

從台中市區出發：開車約1小時。

從南投市／日月潭：約25至30分鐘。

距離埔里市區商圈也不遠，開車3分鐘就到超商、早餐店、巧克力店等。

大眾運輸

可搭乘國光客運或南投客運到「埔里站」，下車後可選擇：搭計程車到民宿（車程約10分鐘內）。

總結

埔里民宿推薦首選，希爾拉Villa值得你衝一波！如果你在找埔里包棟民宿推薦、純白網美民宿、或是高CP值親子Villa，那「希爾拉Villa」絕對是你的首選。不論是要耍廢、拍照、朋友開趴，還是享受田園風光，這間都可以一次滿足！建議提早兩個月以上預訂，尤其是周末與連假超搶手！

希爾拉villa

地址：南投縣埔里鎮水頭路33－2號

電話：0965－108253

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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