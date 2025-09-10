ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
傍晚限定30元香菇肉粥！隱身林口OUTLET旁　黑白切也是佛心價

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

林口美食來推薦這家藏在巷弄裡的「半邊圓米粉湯香菇肉粥」，在地人激推的排隊小吃攤，一天只賣6小時，每到傍晚總是大排長龍，主打米粉湯以及香菇肉粥，一碗只要銅板價錢，還能搭配多種黑白切小菜，從油豆腐、炸蚵仔到豬心等等通通有，許多人會特地吃完再去附近逛三井OUTLET，已經成為不少人心中林口宵夜以及林口晚餐必吃美食名單。

在哪裡？
店家隱藏在林口文化二路一段的巷弄裡，轉角處就能看到不少在地人來到這裡報到，不遠處就是林口三井OUTLET，車停在三井停車場，走過來只要不到3分鐘，吃飽後還能順便逛街很方便。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間是每天傍晚17：00到晚上23：00，固定周六公休，一天只賣6小時，特別是天冷的晚上宵夜，來一碗米粉湯更是很暖胃。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐時間總是大排長龍
每到用餐時間總是不少人在外面等待，攤車前的米粉鍋香氣四溢，吸引不少外帶客人，許多在地人都會下班就來外帶，不管內用或外帶，大家幾乎都是點上一碗米粉湯或熱粥，再配幾盤小菜。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店內就是小吃攤的形式，用餐座位不多，但翻桌率還算高，幾張桌椅沒有過多裝潢，來用餐的多是附近居民為主。

菜單
菜單很簡單，主食就只有米粉湯以及香菇肉粥兩種，價格不貴，然後多種黑白切小菜，從15元的炸豆腐到50元的蚵仔通通有，選擇非常多，每桌幾乎都會擺滿一大盤。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

香菇肉粥
這碗香菇肉粥只要銅板價，份量卻很有誠意，米飯熬煮到入口即化，幾乎不用咀嚼，裡頭有少許肉末以及香菇絲，加上芹菜點綴，喝起來是很純樸暖胃的古早味熱粥。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

炸蚵仔
炸蚵仔也很受歡迎，我覺得份量剛好一人享用，蚵仔裹上薄薄地瓜粉炸得酥香，搭配胡椒鹽以及九層塔下去爆香，咬下去鹹香四溢很過癮。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

炸豆腐
來這裡必點的小菜之一就是炸豆腐，炸豆腐炸到外層金黃酥脆，咬下去裡頭軟嫩多汁，搭配蒜蓉醬油很對味，價錢不貴CP值超高，很多人來就是一次點兩盤。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

紅燒肉

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲看到紅燒肉就點來吃看看，外皮酥脆、肥瘦比例剛好，吃起來鹹香涮嘴，但我覺得表現還是沒有阿角厲害啊。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

值得吃嗎？
整體來說「半邊圓米粉湯香菇肉粥」不僅價格親民，黑白切小菜選擇多，我看隔壁就是全家出動點滿桌，CP值高到爆表，如果你正在找林口晚餐或是林口宵夜，可以來試試這間。

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼半邊圓米粉湯香菇肉粥。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

半邊圓米粉湯香菇肉粥

地址：新北市林口區文化二路一段68巷10之2號
電話：0970－106186
營業時間：17：00－23：00（周六公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

